إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة

صحة وتغذية
2025-12-30 | 10:07
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة علمية دولية حديثة أن التوازن بين النوم والنشاط البدني يلعب دوراً أساسياً في حماية الصحة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة، محذّرة من أن النوم لفترات أطول ليس دائماً الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الحركة والنشاط اليومي، وفق ما نشر موقع دايلي ميل.

وبحسب الدراسة التي قادها باحثون من جامعة فليندرز في أستراليا ونُشرت في مجلة Communications Medicine، تبيّن أن الأشخاص الذين ينامون ما بين ست وسبع ساعات ليلاً يسجّلون أعلى معدلات النشاط البدني في اليوم التالي، مقارنة بمن ينامون ثماني ساعات أو أكثر.

وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 70 ألف شخص بالغ من نحو 250 منطقة حول العالم، جرى تتبّعهم على مدى ثلاث سنوات ونصف باستخدام أجهزة ذكية لمراقبة النوم وعدد الخطوات اليومية.

وأظهرت النتائج أن من ناموا ست ساعات تقريباً مشوا في اليوم التالي نحو 340 خطوة إضافية مقارنة بمن ناموا ثماني ساعات، فيما سجّل من ناموا سبع ساعات زيادة بنحو 237 خطوة. وفي المقابل، ارتبط كل من النوم القليل جداً (أقل من ست ساعات) والنوم المفرط (أكثر من ثماني ساعات) بانخفاض النشاط البدني.

ورسم الباحثون علاقة على شكل منحنى U بين النوم والحركة، ما يعني أن الإفراط أو التفريط في النوم قد يؤثر سلباً على مستوى النشاط اليومي.

وتكمن أهمية هذه النتائج في أن قلّة النوم وضعف النشاط البدني يرتبطان بشكل مستقل بزيادة مخاطر أمراض القلب، والسكري، والسمنة، والاكتئاب، والالتهابات، إضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة.

كما أظهرت الدراسة أن تحقيق التوصيات الصحية ليس سهلاً، إذ إن 12.9% فقط من المشاركين نجحوا في الجمع بين النوم من سبع إلى تسع ساعات يومياً وتسجيل 8 آلاف خطوة على الأقل، بينما سجّل 16.5% أقل من سبع ساعات نوم وأقل من 5 آلاف خطوة يومياً، وهو ما يُعد سلوكاً خاملاً.

ولفت الباحثون إلى أن جودة النوم تؤثر في مستوى النشاط أكثر مما يؤثر النشاط في النوم، ما يجعل اضطرابات النوم عائقاً رئيسياً أمام نمط الحياة النشط. كما تبيّن أن الأشخاص فوق سن الستين، ومن يعانون السمنة، كانوا أقل قدرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الحركة اليومية.

وأكد فريق الدراسة أن النتائج لا تعني الدعوة إلى تقليل النوم عمداً، بل تسلّط الضوء على الحاجة إلى إرشادات صحية أكثر مرونة وواقعية، تأخذ في الاعتبار العلاقة المتداخلة بين النوم والنشاط البدني في الحياة اليومية.

وخلص الباحثون إلى أن الاعتدال في النوم، إلى جانب الحركة المنتظمة، قد يكون المفتاح الأهم لصحة أفضل وعمر أطول.

