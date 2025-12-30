الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
4
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة
صحة وتغذية
2025-12-30 | 10:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة
كشفت دراسة علمية دولية حديثة أن التوازن بين النوم والنشاط البدني يلعب دوراً أساسياً في حماية الصحة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة، محذّرة من أن النوم لفترات أطول ليس دائماً الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الحركة والنشاط اليومي، وفق ما نشر موقع
دايلي ميل
.
وبحسب الدراسة التي قادها باحثون من جامعة فليندرز في أستراليا ونُشرت في مجلة Communications Medicine، تبيّن أن الأشخاص الذين ينامون ما بين ست وسبع ساعات ليلاً يسجّلون أعلى معدلات النشاط البدني في اليوم التالي، مقارنة بمن ينامون ثماني ساعات أو أكثر.
وشملت الدراسة تحليل بيانات أكثر من 70 ألف شخص بالغ من نحو 250 منطقة حول العالم، جرى تتبّعهم على مدى ثلاث سنوات ونصف باستخدام أجهزة ذكية لمراقبة النوم وعدد الخطوات اليومية.
وأظهرت النتائج أن من ناموا ست ساعات تقريباً مشوا في اليوم التالي نحو 340 خطوة إضافية مقارنة بمن ناموا ثماني ساعات، فيما سجّل من ناموا سبع ساعات زيادة بنحو 237 خطوة. وفي المقابل، ارتبط كل من النوم القليل جداً (أقل من ست ساعات) والنوم المفرط (أكثر من ثماني ساعات) بانخفاض النشاط البدني.
ورسم الباحثون علاقة على شكل منحنى U بين النوم والحركة، ما يعني أن الإفراط أو التفريط في النوم قد يؤثر سلباً على مستوى النشاط اليومي.
وتكمن أهمية هذه النتائج في أن قلّة النوم وضعف النشاط البدني يرتبطان بشكل مستقل بزيادة مخاطر أمراض القلب، والسكري، والسمنة، والاكتئاب، والالتهابات، إضافة إلى ارتفاع خطر الوفاة المبكرة.
كما أظهرت الدراسة أن تحقيق التوصيات الصحية ليس سهلاً، إذ إن 12.9% فقط من المشاركين نجحوا في الجمع بين النوم من سبع إلى تسع ساعات يومياً وتسجيل 8 آلاف خطوة على الأقل، بينما سجّل 16.5% أقل من سبع ساعات نوم وأقل من 5 آلاف خطوة يومياً، وهو ما يُعد سلوكاً خاملاً.
ولفت الباحثون إلى أن جودة النوم تؤثر في مستوى النشاط أكثر مما يؤثر النشاط في النوم، ما يجعل اضطرابات النوم عائقاً رئيسياً أمام نمط الحياة النشط. كما تبيّن أن الأشخاص فوق سن الستين، ومن يعانون السمنة، كانوا أقل قدرة على تحقيق مستويات مرتفعة من الحركة اليومية.
وأكد فريق الدراسة أن النتائج لا تعني الدعوة إلى تقليل النوم عمداً، بل تسلّط الضوء على الحاجة إلى إرشادات صحية أكثر مرونة وواقعية، تأخذ في الاعتبار العلاقة المتداخلة بين النوم والنشاط البدني في الحياة اليومية.
وخلص الباحثون إلى أن الاعتدال في النوم، إلى جانب الحركة المنتظمة، قد يكون المفتاح الأهم لصحة أفضل وعمر أطول.
صحة وتغذية
ساعات
النوم
المثالي
للحفاظ
النشاط
وتقليل
الوفاة
المبكرة
تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-28
قبلان عن أرض الصومال: حذار من النوم لأنّ العرب لم يقتلهم شيء مثل النوم
أخبار لبنان
2025-12-28
قبلان عن أرض الصومال: حذار من النوم لأنّ العرب لم يقتلهم شيء مثل النوم
0
صحة وتغذية
2025-11-19
دراسة: ممارسة الرياضة ابتداءً من هذا العمر تقلل من خطر الإصابة بالخرف
صحة وتغذية
2025-11-19
دراسة: ممارسة الرياضة ابتداءً من هذا العمر تقلل من خطر الإصابة بالخرف
0
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
صحة وتغذية
2025-11-10
مفاجأة علمية: مشروب شائع جداً يقلّل خطر اضطراب ضربات القلب بنسبة 39٪
0
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2025-10-21
دراسة جديدة تكشف: الرضاعة الطبيعية تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي وهذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:07
تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال
صحة وتغذية
07:07
تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال
0
صحة وتغذية
2025-12-29
دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها
صحة وتغذية
2025-12-29
دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها
0
صحة وتغذية
2025-12-29
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2025-12-29
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
0
صحة وتغذية
2025-12-26
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
صحة وتغذية
2025-12-26
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:04
عشر دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة
أخبار دولية
14:04
عشر دول تحذر من استمرار الوضع الإنساني "الكارثي" في غزة
0
أخبار لبنان
2025-12-02
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
أخبار لبنان
2025-12-02
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
0
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس عون اطلع من وزير الصحة على الواقع الصحي وتوسعة التغطية الدوائية
أخبار لبنان
2025-11-05
الرئيس عون اطلع من وزير الصحة على الواقع الصحي وتوسعة التغطية الدوائية
0
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
حال الطقس
2025-12-28
رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
4
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
5
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
6
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
7
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
8
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More