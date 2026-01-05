الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بريطانيا تبدأ تطبيق حظر الإعلانات خلال النهار عن الأطعمة غير الصحية... إليكم الهدف

صحة وتغذية
2026-01-05 | 05:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بريطانيا تبدأ تطبيق حظر الإعلانات خلال النهار عن الأطعمة غير الصحية... إليكم الهدف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بريطانيا تبدأ تطبيق حظر الإعلانات خلال النهار عن الأطعمة غير الصحية... إليكم الهدف

تدخل تشريعات جديدة حيز التنفيذ الاثنين في بريطانيا تحظر الإعلانات التلفزيونية والإلكترونية خلال النهار لما يُعرَف بالأطعمة غير الصحية، وهي خطوة تسعى منها الحكومة إلى مكافحة سمنة الأطفال.

وتوقعت وزارة الصحة أن يساهم هذا الحظر الذي يستهدف الإعلانات عن المنتجات الغنية بالدهون أو الملح أو السكر، في خفض ما يصل إلى 7,2 مليارات سعرة حرارية من النظام الغذائي للأطفال سنويا.

وأوضحت أن هذا الحظر على الإعلانات التي تُبث قبل الساعة التاسعة مساء، وفي أي وقت على الإنترنت، سيُقلل عدد الأطفال الذين يعانون السمنة بنحو 20 ألف طفل، ويُحقق فوائد صحية تُقدر قيمتها بنحو ملياري جنيه إسترليني (2,7 مليار دولار).

ويأتي تطبيق هذا الإجراء الذي أُعلن عنه للمرة الأولى في كانون الأول 2024، بعد خطوات أخرى اتُخذت في الآونة الأخيرة، من بينها توسيع نطاق ضريبة السكر على المنتجات المُعبأة مسبقا مثل الـ"ميلك شيك" والقهوة الجاهزة ومشروبات اللبن المُحلاّة.

كذلك أُعطيَت السلطات المحلية صلاحية منع إقامة مطاعم للوجبات السريعة أمام المدارس.

وأكدت الحكومة وجود إثباتات لكون الإعلانات تؤثر على نوعية الطعام الذي يتناوله الأطفال وتوقيت وجباتهم، مما يساهم في تحديد تفضيلاتهم الغذائية منذ الصغر ويزيد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها.

ولاحظت أن 22 في المئة من الأطفال الذين يدخلون المرحلة الابتدائية في إنكلترا، ويكونون عادة في سن الخامسة تقريبا، يعانون زيادة الوزن أو السمنة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من الثلث عند انتقالهم إلى المرحلة الإعدادية في سن الحادية عشرة.

ويُعدّ تسوس الأسنان السبب الرئيسي لإدخال الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم عادة بين خمس وتسع سنوات إلى المستشفيات في المملكة المتحدة، وفقا للمسؤولين.

وشرحت وزيرة الصحة آشلي دالتون في بيان أن "تقييد إعلانات الوجبات السريعة قبل التاسعة مساء وحظر الإعلانات المدفوعة عبر الإنترنت" يتيح "الحدّ من التعرض المفرط للأطعمة غير الصحية".

وأوضحت أن هذه الخطوة تندرج في استراتيجية تهدف إلى تركيز هيئة الخدمات الصحية الوطنية الممولة من الدولة على الوقاية من الأمراض وعلاجها.

وأشادت المديرة التنفيذية لتحالف الصحة لمكافحة السمنة كاثرين جينر بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها "توفّر حماية أفضل للأطفال من إعلانات الأطعمة والمشروبات غير الصحية التي قد تضر بصحتهم ونوعية حياتهم".

كذلك رحبت جمعية السكري في المملكة المتحدة الخيرية بحظر الإعلانات، وأشارت رئيسة مجلس إدارتها كوليت مارشال إلى أن داء السكري من النوع الثاني آخذ في الازدياد بين الشباب.

وأضافت "تُعد السمنة عامل خطر رئيسيا في الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وقد يؤدي هذا المرض إلى عواقب وخيمة لدى الشباب، مما يعرضهم لخطر مضاعفات خطيرة مثل الفشل الكلوي وأمراض القلب".

صحة وتغذية

تطبيق

الإعلانات

النهار

الأطعمة

الصحية...

إليكم

الهدف

الحبة لا تتجاوز الـ35 سعرة حرارية... حافظوا على المناعة وصحة الدماغ من خلال هذه الفاكهة المفيدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-09

أستراليا تبدأ رسميًا تطبيق حظر استخدام المراهقين دون السادسة عشرة الشبكات الاجتماعية

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-14

لائحة علمية جديدة تكشف: إليكم الأطعمة الفعالة لتخفيف الإمساك المزمن

LBCI
صحف اليوم
2025-11-13

سعيد بصدد الإعلان عن حزمة قرارات هدفها "ضبط عمليات تحويل الأموال" (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-01-04

الحبة لا تتجاوز الـ35 سعرة حرارية... حافظوا على المناعة وصحة الدماغ من خلال هذه الفاكهة المفيدة

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-30

إليكم عدد ساعات النوم المثالي للحفاظ على النشاط وتقليل خطر الوفاة المبكرة

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-30

تفصيل جسدي بسيط قد يكشف التوحّد أو فرط الحركة لدى الأطفال

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-29

دليل الأعياد: إليكم أنواع الجبن الصديقة للقلب وتلك التي يُنصح بتجنّبها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-30

السعودية: أي مساس بأمننا الوطني خط أحمر

LBCI
آخر الأخبار
03:43

التحكم المروري: طريق تنورين - اللقلوق سالكة أمام كل المركبات

LBCI
أخبار دولية
03:47

إيران تتهم إسرائيل بالسعي لتقويض وحدتها الداخلية

LBCI
خبر عاجل
2026-01-02

إعلام رسمي عن الخارجية الإيرانية بعد تهديدات ترامب بدعم المتظاهرين: الإيرانيون لن يسمحوا بأي تدخل أجنبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:19

ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
خبر عاجل
03:39

إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:01

الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون

LBCI
أمن وقضاء
12:34

حادثة في أعالي فاريا أدت إلى وفاة شاب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More