الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما يحدث بعد التوقف عن أدوية السمنة يثير القلق… إليكم المدة التي تصمد خلالها النتائج قبل عودة الوزن

صحة وتغذية
2026-01-08 | 03:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما يحدث بعد التوقف عن أدوية السمنة يثير القلق… إليكم المدة التي تصمد خلالها النتائج قبل عودة الوزن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ما يحدث بعد التوقف عن أدوية السمنة يثير القلق… إليكم المدة التي تصمد خلالها النتائج قبل عودة الوزن

أظهر تحليل واسع لأبحاث سابقة أنه عندما يتوقف المرضى عن تناول أدوية إنقاص الوزن فإن الآثار المفيدة لهذه الأدوية على الوزن والمشاكل الصحية الأخرى تتبدد في غضون عامين.

وبمراجعة بيانات 9341 مريضا يعانون من السمنة أو زيادة الوزن وعولجوا ضمن 37 دراسة بأي دواء من بين 18 دواء مختلفا لإنقاص الوزن، وجد الباحثون أنهم كانوا يستعيدون في المتوسط 0.4 كيلوغرام شهريا بعد التوقف عن تناول الأدوية، ومن المتوقع أن يعودوا إلى وزنهم قبل تناول العلاج في غضون 1.7 سنة.

ووفقا لتقرير بشأن الدراسة نشر في مجلة (ذا بي.إم.جيه)، فمن المتوقع أن تعود عوامل الخطر على صحة القلب مثل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، التي تحسنت مع الأدوية، إلى مستويات ما قبل العلاج في غضون 1.4 سنة في المتوسط بعد التوقف عن تناول الأدوية.

وكان ما يقرب من نصف المرضى قد تناولوا أدوية جي.إل.بي-1 بما في ذلك 1776 مريضا تلقوا أدوية سيماغلوتايد الأحدث والأكثر فاعلية التي تباع تحت اسم أوزيمبيك وويجوفي من إنتاج نوفو نورديسك، وتيرزيباتيد التي تباع تحت اسم مونجارو وزيباوند من إيلاي ليلي.

وكان معدل استعادة الوزن أسرع مع سيماغلوتايد وتيرزيباتيد وبلغ في المتوسط 0.8 كيلوغرام تقريبا شهريا.

وخلص الباحثون إلى أنه بغض النظر عن مقدار الوزن المفقود، فإن الاستعادة الشهرية للوزن تكون أسرع بعد تناول عقاقير إنقاص الوزن مقارنة ببرامج ضبط الوزن التي تعتمد على السلوك.

ولم يتسن للدراسة أن تحدد ما إذا كان بعض المرضى أكثر قدرة من غيرهم على الحفاظ على الوزن بعد تراجعه.

وقال كبير الباحثين في الدراسة ديميتريوس كوتوكيديس من جامعة أكسفورد "تحديد من يبلون بلاء حسنا ومن هم عكس ذلك يبقى السؤال الأهم في أبحاث إنقاص الوزن، لكن لا أحد لديه إجابة على ذلك حتى الآن".

صحة وتغذية

التوقف

أدوية

السمنة

القلق…

إليكم

المدة

خلالها

النتائج

الوزن

بعض المواد الحافظة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-06

ترامب يكشف عن اتفاق لخفض أسعار أدوية لإنقاص الوزن

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-23

تفويت جرعة واحدة قد يعيد الوزن والشهية بقوة… تحذير لمستخدمي أدوية التخسيس خلال موسم الأعياد

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-16

واللا عن مصادر سياسية إسرائيلية: التقارب بين ويتكوف وحركة حماس مثير للقلق

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-02

متري: ما يتم تداوله عن تحركات أنصار النظام السوري السابق في لبنان يدعو الى القلق

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
03:25

بعض المواد الحافظة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-07

نوع من الحنطة يعود من التاريخ ليخطف الأضواء… فوائد صحية تتفوّق على أشهر الحبوب

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-06

تربية الفتيات تساعد في حماية الأهل من مرض خطير... وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-05

كيف نعيش حتى سنّ المئة؟ إليكم سرّ العمر الطويل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:38

استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا

LBCI
أخبار دولية
07:38

ماكرون: الولايات المتحدة "تتخلى تدريجيا" عن حلفاء و"تتجاهل القواعد الدولية"

LBCI
خبر عاجل
2026-01-03

ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها

LBCI
حال الطقس
2025-11-11

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:58

الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:55

عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟

LBCI
أخبار دولية
06:53

ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:09

إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
06:05

وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:02

سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا

LBCI
أخبار لبنان
04:44

عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض

LBCI
أمن وقضاء
03:15

تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار دولية
01:51

أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:58

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
أخبار لبنان
03:41

رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...

LBCI
آخر الأخبار
14:36

النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More