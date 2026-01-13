الأخبار
إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"
صحة وتغذية
2026-01-13 | 10:06
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"
لم تعد إبر التخسيس تُعرف فقط بقدرتها على إنقاص الوزن عبر تقليل الشهية وإبطاء عمل المعدة، بل باتت تُحدث تأثيرًا لافتًا على الدماغ أيضًا، وفق نتائج بحث علمي جديد قد يفتح الباب أمام استخدام هذه الأدوية في مجالات أخرى مستقبلًا، مثل علاج الألم.
وتُستخدم أدوية إنقاص الوزن المعروفة باسم منبهات مستقبلات GLP-1 من قبل ملايين الأشخاص حول العالم، إذ تعمل عبر محاكاة هرمون طبيعي يُفرزه الجسم بعد الأكل، ما يؤدي إلى إبطاء تفريغ المعدة وتعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.
لكن المفاجأة الجديدة جاءت من دراسة كشفت أن دواء تيرزيباتيد المعروف تجاريًا باسم "مونجارو" (Mounjaro) قد يؤثر على نشاط موجات الدماغ بطريقة تساعد على إسكات ما يُعرف بـ"ضجيج الطعام"؛ وهو المصطلح الذي يصف التفكير المستمر بالأكل والرغبة الملحّة في تناول الطعام حتى من دون وجود جوع حقيقي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب الباحثين، فإن "ضجيج الطعام" مشكلة شائعة لدى نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وقد يكون مرتبطًا بنوبات الأكل الشره، كما قد يظهر في بعض اضطرابات الأكل الأخرى بسبب الانشغال المفرط بالطعام أو الحميات.
وأوضح العلماء أن "مونجارو" يبدو أنه يبطئ موجات دماغية تُعرف باسم تذبذبات دلتا-ثيتا، والتي ترتبط بزيادة الرغبة القهرية في الأكل. وقد ركزت الدراسة على منطقة في الدماغ تُسمى النواة المتكئة، وهي مسؤولة عن تنظيم الدوافع والمتعة والتحكم بالاندفاع.
وشملت التجربة ثلاثة أشخاص يعانون من "ضجيج طعام" شديد ولم تنجح معهم العلاجات التقليدية، حيث تم زرع أجهزة لقياس النشاط الدماغي لديهم. وأظهرت النتائج أن موجات "دلتا-ثيتا" ترتفع بوضوح لدى من يعانون من نوبات "ضجيج الطعام"، بينما كانت هذه الارتفاعات شبه غائبة لدى مشاركة واحدة كانت تتناول "مونجارو"، والتي قالت إنها لم تعد تشعر تقريبًا بتلك الرغبة الملحّة بالأكل.
لكن الدراسة أشارت أيضًا إلى أن تأثير "مونجارو" قد يكون موقتًا، إذ لوحظ بعد أشهر عدة عودة بعض نشاط الموجات وعودة "ضجيج الطعام" تدريجيًا.
ورأى الباحثون أن هذه النتائج قد تساهم في فهم أفضل لكيفية تشكّل الرغبة القهرية في الأكل داخل الدماغ، كما قد تفتح المجال أمام استخدامات جديدة مستقبلًا، خصوصًا أن موجات الدماغ نفسها ترتبط أيضًا بحالات مثل الألم المزمن.
وفي المقابل، شدد خبراء على ضرورة التعامل مع النتائج بحذر، إذ إن عدد المشاركين محدود جدًا، ما يعني الحاجة إلى تجارب أوسع قبل تعميم الاستنتاجات على الجميع.
صحة وتغذية
الدماغ
استخدام
التخسيس
"مونجارو"
