سبب خفي لارتفاع الضغط… ليس الملح ولا التوتر: إليكم ما اكتشفه العلماء
صحة وتغذية
2026-01-14 | 11:05
سبب خفي لارتفاع الضغط… ليس الملح ولا التوتر: إليكم ما اكتشفه العلماء
كشف علماء أن جزءًا غير معروف على نطاق واسع في الدماغ قد يكون مسؤولًا عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم، في اكتشاف قد يغيّر طريقة فهم هذا المرض المزمن ويفتح الباب أمام علاجات جديدة.
وبحسب الباحثين، فإن المنطقة الجانبية حول الوجه (Lateral Parafacial Region) هي حزمة من الأعصاب تقع في جذع الدماغ، وتتحكم بوظائف تلقائية مهمة مثل الهضم والتنفس ومعدل ضربات القلب. وتنشط هذه المنطقة أيضًا عندما يضحك الإنسان أو يمارس الرياضة أو يسعل، إذ تُحفّز عملية الزفير القسري التي تنتج هذه الأصوات، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لكن المفاجأة، وفق فريق بحثي في نيوزيلندا، أن تنشيط هذه المنطقة قد يؤدي كذلك إلى تحفيز أعصاب أخرى تتسبب في تضييق الأوعية الدموية، ما يرفع ضغط الدم ويساهم في الإصابة بمرض فرط ضغط الدم (Hypertension).
وفي تجربة مخبرية، قام العلماء بتنشيط هذه الأعصاب وإيقافها مؤقتًا أثناء مراقبة ضغط الدم، فلاحظوا أن الضغط يرتفع عندما تكون المنطقة نشطة، وينخفض عندما يتم تثبيطها.
وقال الدكتور جوليان باتون، أستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة أوكلاند وقائد الدراسة، إن الفريق توصل إلى منطقة جديدة في الدماغ قد تكون وراء ارتفاع الضغط، مضيفًا: "اكتشفنا أن هذه المنطقة تكون نشطة في حالات ارتفاع ضغط الدم، وعندما قمنا بتعطيلها انخفض الضغط وعاد إلى مستويات طبيعية".
وأُجريت الدراسة على الفئران، ويؤكد الباحثون أنهم بحاجة إلى إيجاد طريقة لاختبار هذه الآلية لدى البشر للتأكد من النتائج بشكل قاطع.
ورغم أن نمط الحياة يبقى من أبرز أسباب ارتفاع الضغط، مثل تناول الملح بكثرة والتوتر والسمنة واستهلاك الكحول، فإن العلماء يشيرون إلى وجود أدلة متزايدة على أن الدماغ قد يلعب دورًا مباشرًا، إذ يرسل إشارات إلى الجسم لضبط ضربات القلب وحجم الأوعية الدموية وبالتالي ضغط الدم.
ورأى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد مستقبلًا في تطوير علاجات جديدة تركز على تهدئة الأعصاب في الدماغ التي قد تكون سببًا في ارتفاع الضغط لدى بعض المرضى.
ويُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر الحالات الطبية شيوعًا، إذ يحذر الأطباء من أنه قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية والخرف ومشكلات صحية أخرى، كما ترتبط نسبة كبيرة من الوفيات بهذا المرض سنويًا.
وفي الدراسة المنشورة في مجلة Circulation Research، استخدم الباحثون فيروسات لتفعيل الأعصاب أو تهدئتها داخل هذه المنطقة الدماغية، كما راقبوا الإشارات الصادرة من جزء آخر في جذع الدماغ مسؤول عن التحكم بضغط الدم.
وأظهرت النتائج أن تنشيط هذه المنطقة لدى الفئران أدى إلى زفير قوي وتفعيل أعصاب تابعة للجهاز العصبي الودي، وهو الجهاز المسؤول أيضًا عن استجابة "الكرّ أو الفرّ"، ما تسبب بتضييق الأوعية وارتفاع الضغط. وعند تثبيط الأعصاب، توقفت هذه الاستجابة وعادت الأوعية إلى الارتخاء وانخفض الضغط إلى المستوى الطبيعي، مع استمرار التنفس بشكل طبيعي.
وفي سياق متصل، كانت أبحاث سابقة قد أشارت أيضًا إلى احتمال وجود ارتباط بين مناطق أخرى في الدماغ وارتفاع ضغط الدم، ما يعزز فرضية أن التحكم العصبي قد يكون عنصرًا مهمًا في تفسير المرض لدى فئات معينة من المرضى.
