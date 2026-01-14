الأخبار
تحذير صحي: بخاخات الأنف قد تسبّب إدمانًا وأضرارًا دائمة في التنفّس

صحة وتغذية
2026-01-14 | 11:18
تحذير صحي: بخاخات الأنف قد تسبّب إدمانًا وأضرارًا دائمة في التنفّس

حذّرت جهات صحية من تزايد حالات الإدمان على بخاخات الأنف المزيلة للاحتقان، مؤكدة أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى أضرار دائمة في الممرات التنفسية، وقد يصل في بعض الحالات إلى تشوّهات ومشاكل تنفّسية خطيرة.

وتُعدّ هذه البخاخات، المتوافرة بأسعار زهيدة في الصيدليات ومن دون وصفة طبية، من أكثر العلاجات استخدامًا لتخفيف انسداد الأنف، خصوصًا خلال موسم الزكام والإنفلونزا. إلا أن أبحاثًا حديثة أظهرت أن نحو 60 في المئة من الصيادلة يعتقدون أن المرضى غير مدركين لمخاطر استخدامها على المدى الطويل.

وأوضح خبراء في الجمعية الملكية للصيدلة ببريطانيا أن استخدام بخاخات الأنف لأكثر من الفترة الموصى بها، والتي لا تتجاوز سبعة أيام، يؤدي إلى تهيّج الأوعية الدموية الحساسة داخل الأنف وتورّمها، ما يزيد من حدّة الاحتقان بدل تخفيفه. ويقود ذلك إلى حلقة مفرغة تجعل المريض يعتمد بشكل متزايد على الدواء ليتمكن من التنفّس.

وتُعرف هذه الحالة طبيًا باسم التهاب الأنف الدوائي (Rhinitis Medicamentosa)، ويمكن أن تصيب أي شخص يفرط في استخدام هذه البخاخات، مسببة أعراضًا مثل التهيّج، سيلان الأنف، العطاس والاحتقان المستمر. وفي بعض الحالات المتقدمة، قد يضطر المرضى إلى الخضوع لعمليات جراحية لمعالجة الأضرار الناتجة عن التورّم المزمن.

وكشفت دراسة أجرتها جهتا ITV وIpsos أن أكثر من خُمس البالغين الذين استخدموا هذه البخاخات تجاوزوا مدة الأسبوع المسموح بها، ما يعني أن نحو 5.5 ملايين شخص في بريطانيا قد يكونون عرّضوا أنفسهم لخطر الإدمان.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الملكية للصيدلة بضرورة وضع تحذيرات واضحة وصريحة على عبوات الأدوية، بما في ذلك منتجات شائعة مثل Sudafed وVicks، للتنبيه إلى مخاطر الاستخدام المفرط.

وأكدت كبيرة العلماء في الجمعية، البروفيسورة أميرة غيرغيس، أن غياب الوعي بهذه المخاطر يدفع كثيرين إلى الاستمرار في استخدام البخاخات وهم يعتقدون أنهم يعالجون أعراضهم، بينما هم في الواقع يفاقمون المشكلة.

كما دعا بعض المتضررين سابقًا إلى جعل هذه الأدوية مقتصرة على الوصفات الطبية فقط، بحيث يتمكن الأطباء من مراقبة استخدامها والحد من إساءة استعمالها.

LBCI السابق

