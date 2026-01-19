الأخبار
حكة وتشققات وجفاف… لهذا السبب تتفاقم الإكزيما في الشتاء وطبيبة تكشف الحلول

صحة وتغذية
2026-01-19 | 08:39
مشاهدات عالية
حكة وتشققات وجفاف… لهذا السبب تتفاقم الإكزيما في الشتاء وطبيبة تكشف الحلول
حكة وتشققات وجفاف… لهذا السبب تتفاقم الإكزيما في الشتاء وطبيبة تكشف الحلول

مع انخفاض درجات الحرارة وارتفاع استخدام التدفئة في المنازل، بدأ كثيرون يشتكون من تفاقم ما يُعرف بـ"إكزيما الشتاء"، وهي حالة تزداد حدّتها لدى المصابين بالإكزيما المزمنة، وقد تصيب أيضاً أشخاصاً لا يعانون منها عادة، عبر ظهور بقع جافة وحاكّة ومتقشرة في مناطق مختلفة من الجسم.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة إيما كرايثورن أن الطقس البارد مع التدفئة المركزية يجعل من الصعب على الجلد الاحتفاظ بالرطوبة، ما يؤدي إلى جفاف شديد وتشققات مؤلمة. ويعود ذلك إلى أن "حاجز الجلد" المسؤول عن حفظ الماء داخل البشرة ومنع دخول المهيجات يضعف أكثر في الشتاء، خاصة لدى المصابين بالإكزيما، ما قد يحفّز جهاز المناعة ويسبب التهابات، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأضافت الطبيبة أن ضغط الشتاء على الجلد قد يؤدي إلى تهيّج حتى لدى الأشخاص الذين لم يعانوا من الإكزيما سابقاً أو ظهرت لديهم فقط في مرحلة الطفولة.

إليكم خطوات بسيطة لتخفيف الأعراض والحكة:

1- التخلّي عن الصابون القاسي خصوصاً المعطر
نصحت الطبيبة بتجنب الصابون التقليدي لأنه قد يجرّد البشرة من الدهون الواقية ويزيد الجفاف، كما أن المنتجات المعطرة تحتوي على مواد قد تُفاقم مشاكل الجلد. والأفضل استخدام منظفات كريمية خالية من العطور.

2- الاستحمام بماء فاتر وليس ساخناً
الماء الساخن يسحب الرطوبة من الجلد ويزيد الجفاف، كما يضعف طبقات الحماية الطبيعية ويجعل البشرة أكثر هشاشة.

3- وضع المرطب فور الخروج من الحمام
وأكدت الطبيبة أن وضع المرطب والجلد ما يزال رطباً من أكثر الطرق فعالية لتخفيف الإكزيما، لأن المرطب يساعد على "حبس" الماء داخل الجلد ومنع تبخره. ونصحت بتجفيف الجسم بلطف ثم ارتداء الملابس مباشرة.

4- ليس كل مرطب مناسباً للإكزيما
وأوضحت كرايثورن أن المصابين بالإكزيما يحتاجون مرطبات قوية تحتوي على مكونات مثل:

- السيراميدات لتنعيم الجلد

- الغلسرين وحمض الهيالورونيك لجذب الماء داخل البشرة

- مواد عازلة تشكّل طبقة حماية تقلل فقدان الرطوبة

5- حماية الجلد في الأيام الباردة
ارتداء القفازات والملابس الواقية يساعد كثيراً، كما أن المعاطف ذات القبعة قد تقلل تأثير الهواء البارد. وأضافت أن بعض الأقمشة الصناعية قد تساعد في الحفاظ على رطوبة الهواء قرب الجلد، كما أن الأوشحة خصوصاً الحريرية قد تفيد في حماية الرقبة وأسفل الوجه.

6- التفكير في استخدام جهاز ترطيب الهواء
التدفئة تقلل من الرطوبة في الجو ما يزيد جفاف البشرة، لذلك قد يساعد جهاز الترطيب في تحسين الأعراض خاصة لمن يمضون وقتاً طويلاً داخل المنزل.

7- مكملات أوميغا-3 قد تكون مفيدة
وأشارت الطبيبة إلى أن بعض الدراسات تقترح أن أوميغا-3 قد يدعم حاجز الجلد، إلا أن الأدلة المتعلقة بالإكزيما ما تزال متفاوتة، رغم وجود نتائج إيجابية لدى بعض الحالات.

متى قد تحتاج إلى كريمات كورتيزون؟

إذا كانت البقع حمراء ومزعجة وتسبب حكة شديدة وتؤثر على النوم، فقد يكون من الضروري استخدام كريم ستيرويدي خفيف مثل الهيدروكورتيزون للمناطق الصغيرة، لكن بعض الحالات قد تحتاج علاجاً أقوى بوصفة طبية بعد استشارة الصيدلي أو الطبيب.

