الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"مكوّن غذائي خارق" غير متوقّع قد يغيّر قواعد التغذية… فوائده مذهلة للأمعاء والقلب: لكن احذروا طريقة تحضيره

صحة وتغذية
2026-01-20 | 06:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;مكوّن غذائي خارق&quot; غير متوقّع قد يغيّر قواعد التغذية… فوائده مذهلة للأمعاء والقلب: لكن احذروا طريقة تحضيره
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"مكوّن غذائي خارق" غير متوقّع قد يغيّر قواعد التغذية… فوائده مذهلة للأمعاء والقلب: لكن احذروا طريقة تحضيره

كشفت دراسة أكاديمية جديدة أن طعاماً شائعاً في آسيا منذ قرون قد يحمل فوائد صحية لافتة، من بينها تحسين صحة الأمعاء ودعم صحة القلب والمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم.

وأظهرت أول مراجعة أكاديمية مخصصة لبراعم الخيزران (Bamboo shoots)، أجراها باحثون من جامعة أنغليا روسكين في كامبريدج، أن قيمة هذا المكون الغذائية قد تجعله مرشحاً قوياً للانتشار عالمياً ضمن الأنظمة الغذائية الحديثة، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد بصحة الجهاز الهضمي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب النتائج، فإن تناول براعم الخيزران ارتبط بتحسين ما يُعرف بـالتحكم بالغلوكوز، أي تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو عامل مهم للوقاية من مضاعفات السكري. كما أشارت الدراسة إلى ارتباطه بتحسن مؤشرات الدهون في الدم، ما قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عبر المساعدة في ضبط الكوليسترول الضار.

كما لفتت الدراسة إلى أن براعم الخيزران تعد مصدرًا جيداً للألياف الغذائية، وقد ثبت أنها تساعد على تحسين وظائف الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحة الجهاز الهضمي. وتشير أبحاث سابقة إلى أن النظام الغذائي الغني بالألياف قد يقلل أيضاً من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء عبر تقليل مدة بقاء السموم المحتملة داخل الجهاز الهضمي.


وأظهرت الدراسات البشرية التي تم تحليلها ارتفاعاً في النشاط المضاد للالتهابات وانخفاضاً في سمّية الخلايا، فيما كشفت التجارب المخبرية عن تأثيرات قد تعزز وجود "البكتيريا النافعة" في الأمعاء، وهو ما قد يدعم توازن الجهاز الهضمي، خاصة بعد الأمراض أو العلاجات التي تؤثر على البكتيريا الطبيعية في الجسم.

ورغم هذه النتائج المشجعة، حذّر الباحثون من وجود مخاطر صحية في حال تم تناول الخيزران من دون تحضير صحيح، إذ قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدين أن التحضير الجيد والسلق المسبق هو خطوة أساسية لتجنب أي آثار سلبية.

وفي ختام الدراسة المنشورة في مجلة علمية متخصصة، شدد الفريق على أن النتائج واعدة، لكنهم أشاروا إلى أن الأدلة البشرية ما تزال محدودة، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل إصدار توصيات نهائية واسعة النطاق.

ويُعتبر الخيزران أسرع نبات نمواً على وجه الأرض، إذ تنمو بعض أنواعه بمعدل يصل إلى 90 سنتيمتراً يومياً، ما دفع الباحثين للاعتقاد بأنه قد يكون "سوبرفوود مخفياً" لم يُسلّط الضوء عليه بالشكل الكافي.

صحة وتغذية

غذائي

خارق"

متوقّع

يغيّر

قواعد

التغذية…

فوائده

مذهلة

للأمعاء

والقلب:

احذروا

طريقة

تحضيره

حكة وتشققات وجفاف… لهذا السبب تتفاقم الإكزيما في الشتاء وطبيبة تكشف الحلول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2025-12-06

إليكم طريقة تحضير "ترياكي" القريدس وغيرها من الأطباق الشهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-25

فوائد مذهلة ومخاطر خفية: هذا ما يفعله الثوم فعلًا بجسمك

LBCI
عالم الطبخ
2025-10-30

إليكم طريقة تحضير الـ"Chicken Forestière" على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
عالم الطبخ
2025-10-25

إليكم طريقة تحضير وصفة الـ"Mongolian chicken" مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-01-19

حكة وتشققات وجفاف… لهذا السبب تتفاقم الإكزيما في الشتاء وطبيبة تكشف الحلول

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-19

اكتشاف جيني جديد قد يساعد على منع نمو سرطان الأمعاء والكبد... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-17

تناولوا هذه الفاكهة المتوفرة صباحا... ستعزز الطاقة وتحسّن المزاج

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-17

أمل جديد لملايين المصابين بالصلع… مكوّن طبيعي يعزّز نمو الشعر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
00:11

الذهب يرتفع في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي جديد عند 4700.28 دولارا للأونصة

LBCI
أخبار دولية
03:09

ترامب يتهم بريطانيا بارتكاب "حماقة كبرى" بتسليمها جزر تشاغوس إلى موريشيوس

LBCI
آخر الأخبار
07:26

معلومات للـLBCI: قاضية التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرتي توقيف وجاهية بحق مصطفى الحسيان الملقب بابو عمر والشيخ خلدون عريمط ووكيلي الموقوفين صخر الهاشم ويوسف زعيتر استمهلا لتقديم لائحة بالشهود والاتصالات وتفريغ التسجيلات الصوتية الموجودة بحوزتهم

LBCI
خبر عاجل
2025-11-09

رئيس الحكومة نواف سلام: ليس لدي مصرف ولا ميليشيا ولا حزب سياسي بل لدي ثقة الناس التي اريد المحافظة عليها لان المشكلة الاساسية في لبنان هي فقدان الثقة والفجوة بين الدولة والمواطنين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
07:32

اتحاد نقابات الأفران والمخابز عقب اجتماعات مع وزارتي العمل والاقتصاد: التوصل إلى تفاهمات لتنظيم القطاع

LBCI
أخبار لبنان
07:08

مرفأ بيروت يفتح مرحلة جديدة من الشفافية والحوكمة... النفّي: من هذه اللحظة مرفأ بيروت ملتزم بقانون الشراء العام

LBCI
أخبار دولية
06:39

وزير الخارجية الإسرائيلي: الولايات المتحدة دعتنا إلى الانضمام إلى مجلس السلام

LBCI
أخبار دولية
06:37

فون دير لاين: الصدمات تفرض علينا بناء أوروبا مستقلة جديدة

LBCI
أخبار لبنان
06:33

افرام يقدم 7 مشاريع قوانين تكريساً لشعار "الإنسان أولاً"

LBCI
أخبار لبنان
05:34

الرئيس عون: نحرص على عدم زج لبنان في مغامرات انتحارية وان يكون الجنوب وكل حدودنا في عهدة قوانا المسلحة حصراً

LBCI
أخبار لبنان
04:28

الصدي اكد العمل على تعافي قطاع الكهرباء: تاريخ فشل مطلقي الحملات علينا معروف

LBCI
أخبار دولية
03:15

ترامب: رسالة دافوس ستكون أننا مقبلون على مرحلة مثيرة للاهتمام

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: الدنمرك لا تستطيع حماية غرينلاند

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More