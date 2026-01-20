"مكوّن غذائي خارق" غير متوقّع قد يغيّر قواعد التغذية… فوائده مذهلة للأمعاء والقلب: لكن احذروا طريقة تحضيره

وأظهرت الدراسات البشرية التي تم تحليلها ارتفاعاً في النشاط المضاد للالتهابات وانخفاضاً في سمّية الخلايا، فيما كشفت التجارب المخبرية عن تأثيرات قد تعزز وجود "البكتيريا النافعة" في الأمعاء، وهو ما قد يدعم توازن الجهاز الهضمي، خاصة بعد الأمراض أو العلاجات التي تؤثر على البكتيريا الطبيعية في الجسم.ورغم هذه النتائج المشجعة، حذّر الباحثون من وجود مخاطر صحية في حال تم تناول الخيزران من دون تحضير صحيح، إذ قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة، مؤكدين أن التحضير الجيد والسلق المسبق هو خطوة أساسية لتجنب أي آثار سلبية.وفي ختام الدراسة المنشورة في مجلة علمية متخصصة، شدد الفريق على أن النتائج واعدة، لكنهم أشاروا إلى أن الأدلة البشرية ما تزال محدودة، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل إصدار توصيات نهائية واسعة النطاق.ويُعتبر الخيزران أسرع نبات نمواً على وجه الأرض، إذ تنمو بعض أنواعه بمعدل يصل إلى 90 سنتيمتراً يومياً، ما دفع الباحثين للاعتقاد بأنه قد يكون "سوبرفوود مخفياً" لم يُسلّط الضوء عليه بالشكل الكافي.