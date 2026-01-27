الأخبار
كونك جدًا أو جدة أمر مفيد لعقلك... إليك ما كشفته أحدث الدراسات

صحة وتغذية
2026-01-27 | 09:36
كونك جدًا أو جدة أمر مفيد لعقلك... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
كشفت دراسة حديثة أن كون الشخص جدًّا أو جدّة وتقديمه الرعاية لأحفاده قد يعود بفوائد واضحة على صحة الدماغ، إذ يساهم في إبطاء تراجع الذاكرة والقدرات الذهنية مع التقدم في العمر.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي أُجريت على بالغين في إنكلترا، أن الأجداد الذين يشاركون في رعاية أحفادهم يتمتعون بوظائف معرفية أفضل مقارنة بغيرهم، فيما بدت هذه الفوائد أوضح لدى الجدّات، اللواتي غالبًا ما يقدمن قدرًا أكبر من الرعاية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واعتمد الباحثون على بيانات English Longitudinal Study of Ageing، التي تتابع أوضاع الصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص بعمر 50 عامًا وما فوق. وشملت العينة 2,887 جدًّا وجدّة، خضعوا لاستبيانات واختبارات معرفية ثلاث مرات بين عامي 2016 و2022.

وتناول الاستبيان مدى مشاركة الأجداد في رعاية أحفادهم خلال العام السابق، ونوعية الرعاية المقدّمة، مثل المبيت مع الأحفاد، العناية بهم أثناء المرض، اللعب معهم، مساعدتهم في الواجبات المدرسية، نقلهم إلى المدرسة والأنشطة، أو تحضير الطعام لهم.

وخضع المشاركون لاختبارات الذاكرة والطلاقة اللفظية، من بينها اختبار تسمية أكبر عدد ممكن من الحيوانات خلال دقيقة واحدة، إضافة إلى تذكّر قائمة من عشر كلمات فورًا ثم بعد خمس دقائق.

وأظهرت النتائج أن الأجداد الذين قدّموا أي نوع من الرعاية سجّلوا درجات أعلى في اختبارات الذاكرة والطلاقة اللفظية مقارنة بغيرهم، بغضّ النظر عن عدد ساعات الرعاية. كما تبيّن أن الجدّات اللواتي يقدّمن الرعاية شهدن تباطؤًا ملحوظًا في التراجع المعرفي مع مرور الوقت.

ونُشرت الدراسة في مجلة Psychology and Aging، وبيّنت كذلك أن الأجداد ذوي القدرات المعرفية الأعلى كانوا أكثر انخراطًا في أنشطة محددة مع أحفادهم، مثل المساعدة في الواجبات المدرسية، والمشاركة في مجموعة أوسع من الأنشطة.

وقالت الباحثة الرئيسية Flavia Chereches من Tilburg University: "ما لفت انتباهنا هو أن كون الشخص جدًّا أو جدّة مُقدِّمين للرعاية كان أكثر أهمية لصحة الدماغ من عدد مرات الرعاية أو نوعها. يبدو أن التجربة الإنسانية للعطاء والانخراط هي العامل الأهم."

وأضافت أن تأثير الرعاية قد يختلف باختلاف البيئة الأسرية، موضحة أن الرعاية الطوعية ضمن عائلة داعمة قد تحمل آثارًا إيجابية، بينما قد تكون النتائج مختلفة في حال كانت الرعاية مصدر ضغط أو شعور بالإجبار.

LBCI
صحة وتغذية
09:27

أحلام اليقظة ليست دائمًا بريئة... إليكم متى تكون طبيعية ومتى تصبح مؤذية

LBCI
صحة وتغذية
08:55

الخرف أكثر شيوعًا لدى النساء من الرجال... دراسة تربط سنّ اليأس بتغيّرات خطيرة في الدماغ وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-26

تناول هذا العدد من المشروبات الكحولية يومياً يضاعف خطر الإصابة بسرطان القولون... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-24

ينتقل عن طريق الخفافيش ولا علاج له... فيروس "قاتل" يضرب الهند: حالة عابرة أم جائحة جديدة!

شهر
LBCI
حال الطقس
01:21

لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد

LBCI
اقتصاد
02:11

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
رياضة
14:05

تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
فنّ
08:05

عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)

LBCI
خبر عاجل
14:50

مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان

LBCI
أمن وقضاء
14:07

تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

