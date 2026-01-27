الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كونك جدًا أو جدة أمر مفيد لعقلك... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2026-01-27 | 09:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كونك جدًا أو جدة أمر مفيد لعقلك... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
كشفت دراسة حديثة أن كون الشخص جدًّا أو جدّة وتقديمه الرعاية لأحفاده قد يعود بفوائد واضحة على صحة الدماغ، إذ يساهم في إبطاء تراجع الذاكرة والقدرات الذهنية مع التقدم في العمر.
وأظهرت نتائج الدراسة، التي أُجريت على بالغين في إنكلترا، أن الأجداد الذين يشاركون في رعاية أحفادهم يتمتعون بوظائف معرفية أفضل مقارنة بغيرهم، فيما بدت هذه الفوائد أوضح لدى الجدّات، اللواتي غالبًا ما يقدمن قدرًا أكبر من الرعاية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
واعتمد الباحثون على بيانات English Longitudinal Study of Ageing، التي تتابع أوضاع الصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص بعمر 50 عامًا وما فوق. وشملت العينة 2,887 جدًّا وجدّة، خضعوا لاستبيانات واختبارات معرفية ثلاث مرات بين عامي 2016 و2022.
وتناول الاستبيان مدى مشاركة الأجداد في رعاية أحفادهم خلال العام السابق، ونوعية الرعاية المقدّمة، مثل المبيت مع الأحفاد، العناية بهم أثناء المرض، اللعب معهم، مساعدتهم في الواجبات المدرسية، نقلهم إلى المدرسة والأنشطة، أو تحضير الطعام لهم.
وخضع المشاركون لاختبارات الذاكرة والطلاقة اللفظية، من بينها اختبار تسمية أكبر عدد ممكن من الحيوانات خلال دقيقة واحدة، إضافة إلى تذكّر قائمة من عشر كلمات فورًا ثم بعد خمس دقائق.
وأظهرت النتائج أن الأجداد الذين قدّموا أي نوع من الرعاية سجّلوا درجات أعلى في اختبارات الذاكرة والطلاقة اللفظية مقارنة بغيرهم، بغضّ النظر عن عدد ساعات الرعاية. كما تبيّن أن الجدّات اللواتي يقدّمن الرعاية شهدن تباطؤًا ملحوظًا في التراجع المعرفي مع مرور الوقت.
ونُشرت الدراسة في مجلة Psychology and Aging، وبيّنت كذلك أن الأجداد ذوي القدرات المعرفية الأعلى كانوا أكثر انخراطًا في أنشطة محددة مع أحفادهم، مثل المساعدة في الواجبات المدرسية، والمشاركة في مجموعة أوسع من الأنشطة.
وقالت الباحثة الرئيسية Flavia Chereches من Tilburg University: "ما لفت انتباهنا هو أن كون الشخص جدًّا أو جدّة مُقدِّمين للرعاية كان أكثر أهمية لصحة الدماغ من عدد مرات الرعاية أو نوعها. يبدو أن التجربة الإنسانية للعطاء والانخراط هي العامل الأهم."
وأضافت أن تأثير الرعاية قد يختلف باختلاف البيئة الأسرية، موضحة أن الرعاية الطوعية ضمن عائلة داعمة قد تحمل آثارًا إيجابية، بينما قد تكون النتائج مختلفة في حال كانت الرعاية مصدر ضغط أو شعور بالإجبار.
صحة وتغذية
لعقلك...
كشفته
الدراسات
أحلام اليقظة ليست دائمًا بريئة... إليكم متى تكون طبيعية ومتى تصبح مؤذية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2025-11-26
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
موضة وجمال
2025-11-26
"الميكروبات على وجهك هي سرّ شبابك الحقيقي"... إليك ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2025-11-14
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-11-14
"ما قبل السكري" حالة قابلة للشفاء وليست حُكمًا بالإصابة... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
علوم وتكنولوجيا
2026-01-22
نتائج غير متوقعة: الميكروبلاستيك في الهواء أقل بكثير مما كان يعتقد العلماء… إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
علوم وتكنولوجيا
2026-01-22
نتائج غير متوقعة: الميكروبلاستيك في الهواء أقل بكثير مما كان يعتقد العلماء… إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2026-01-08
بعض المواد الحافظة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2026-01-08
بعض المواد الحافظة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:27
أحلام اليقظة ليست دائمًا بريئة... إليكم متى تكون طبيعية ومتى تصبح مؤذية
صحة وتغذية
09:27
أحلام اليقظة ليست دائمًا بريئة... إليكم متى تكون طبيعية ومتى تصبح مؤذية
0
صحة وتغذية
08:55
الخرف أكثر شيوعًا لدى النساء من الرجال... دراسة تربط سنّ اليأس بتغيّرات خطيرة في الدماغ وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
08:55
الخرف أكثر شيوعًا لدى النساء من الرجال... دراسة تربط سنّ اليأس بتغيّرات خطيرة في الدماغ وهذه التفاصيل
0
صحة وتغذية
2026-01-26
تناول هذا العدد من المشروبات الكحولية يومياً يضاعف خطر الإصابة بسرطان القولون... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2026-01-26
تناول هذا العدد من المشروبات الكحولية يومياً يضاعف خطر الإصابة بسرطان القولون... إليكم هذه الدراسة!
0
صحة وتغذية
2026-01-24
ينتقل عن طريق الخفافيش ولا علاج له... فيروس "قاتل" يضرب الهند: حالة عابرة أم جائحة جديدة!
صحة وتغذية
2026-01-24
ينتقل عن طريق الخفافيش ولا علاج له... فيروس "قاتل" يضرب الهند: حالة عابرة أم جائحة جديدة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-01-26
يخنة الدجاج والبطاطا وحلوى "العثملية"... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2026-01-26
يخنة الدجاج والبطاطا وحلوى "العثملية"... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
آخر الأخبار
13:51
النائب سجيع عطية: لماذا لا رقابة على الكازينو؟ ولماذا لا نعلم شيئًا عن الـMiddle East؟ "لمين فاتحينو إنتو أو نحن؟"
آخر الأخبار
13:51
النائب سجيع عطية: لماذا لا رقابة على الكازينو؟ ولماذا لا نعلم شيئًا عن الـMiddle East؟ "لمين فاتحينو إنتو أو نحن؟"
0
عالم الطبخ
10:56
الأرز بدفين وحلوى العثملية... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:56
الأرز بدفين وحلوى العثملية... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
فنّ
2026-01-26
"ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فنّ
2026-01-26
"ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مستقبل التعليم في لبنان من زاوية الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
تقارير نشرة الاخبار
13:53
إسرائيل تتصرف وكأن الضربة على إيران واقعة لا محال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خلف صعود الذهب والفضة… هذه المؤشرات والصورة الأوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة العاصفة القطبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـValet Parking رسميًا بـ400 ألف ليرة... ورقابة لمنعِ أي تلاعب بالتعرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
تغطيةٌ استشفائيةٌ كاملةٌ للنازحين اللبنانيين ووزير الصحة يوضح للLBCI التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تزامناً مع الجلسة... تحركات شهدتها الشوارع والساحات المحيطة بمقر مجلس النواب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهدية الجلسة المسائية من اليوم الأول لمناقشة موازنة 2026...
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهدية الجلسة المسائية من اليوم الأول لمناقشة موازنة 2026...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
جلسة الموازنة: تداخلُ الأرقام بالسلاح والانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
13:21
جلسة الموازنة: تداخلُ الأرقام بالسلاح والانتخابات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
حال الطقس
01:21
لبنان على موعد مع منخفض جوي معتاد
2
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:11
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
أمن وقضاء
11:42
أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس
4
رياضة
14:05
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
رياضة
14:05
تحسّن ملحوظ في حالة مايكل شوماخر الصحية... إليكم آخر المستجدات!
5
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
فنّ
08:05
عائلة مصدومة وخاتم مثير للجدل… تفاصيل زواج كايتي برايس المفاجئ في دبي وهذا هو زوجها (صور)
6
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
خبر عاجل
14:50
مسيّرة اسرائيلية تستهدف سيارة على طريق كفررمان
7
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
أمن وقضاء
14:07
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
8
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
أمن وقضاء
12:28
الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More