العلم يكشف الحقيقة: التقدّم في العمر يتسارع عند سنّين محدّدين

كشفت دراسة علمية حديثة أنّ عملية التقدّم في العمر لا تحدث بشكل تدريجي كما كان يُعتقد سابقاً، بل تشهد قفزات حادّة في مرحلتين محدّدتين من حياة الإنسان.

وبحسب الدراسة، يختلف التقدّم في العمر بشكل كبير من شخص إلى آخر؛ فبينما تظهر علامات الشيخوخة المبكرة، مثل الشيب، وتراجع الطاقة، وظهور التجاعيد، لدى البعض في سنّ مبكرة، يحتفظ آخرون بمظهرهم ونشاطهم الشبابي حتى مراحل متقدمة من العمر. إلا أنّ البحث الجديد يشير إلى أنّ الشيخوخة تمرّ بتحوّلات مفاجئة في نقطتين عمريتين أساسيتين.

الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Aging، أوضحت أنّ تغيّرات كبيرة تطال وظائف حيوية مثل القدرة على استقلاب الكافيين والكحول، والتمثيل الغذائي، واحتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لا تحدث بشكل تدريجي، بل وفق أنماط "غير خطيّة".

وأشار تقرير إلى أنّ النظرة التقليدية للشيخوخة بوصفها عملية بطيئة ومستمرة تتغيّر اليوم بفعل التطورات في علم الأحياء الجزيئي، التي تُظهر أنّ التقدّم الفسيولوجي في العمر قد يكون غير متساوٍ عبر مراحل الحياة.

وفي هذا السياق، تابع فريق بحثي من جامعة ستانفور كلية الطب أكثر من 135 ألف مؤشر بيولوجي لدى 108 أشخاص على مدى عدة سنوات. وبيّنت النتائج، بقيادة الدكتور مايكل سنايدر، رئيس قسم علم الوراثة، أنّ 81 في المئة من الجزيئات المرتبطة بالشيخوخة تتغيّر وفق أنماط غير تدريجية.

وأظهرت الدراسة أنّ النشاط الجزيئي يشهد تحوّلات سريعة وواضحة عند سنّ 44 عاماً وعند سنّ 60 عاماً، بدل أن يتقدّم بوتيرة ثابتة. ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج في تحديد الفترات التي يكون فيها الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، إضافة إلى تمكين شركات الأدوية من تطوير علاجات أكثر دقة واستهدافاً.

وتفتح هذه الدراسة الباب أمام فهم جديد لآلية الشيخوخة، قد يغيّر مستقبلاً طرق الوقاية والعلاج المرتبطة بالتقدّم في العمر.