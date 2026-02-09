الأخبار
العلماء يحذّرون الرجال... مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة قد تساهم في الإصابة بهذه الأمراض!
صحة وتغذية
2026-02-09 | 07:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العلماء يحذّرون الرجال... مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة قد تساهم في الإصابة بهذه الأمراض!
أظهرت الأبحاث أن الرجال الذين يتمتعون بمستويات التستوستيرون المرتفعة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، وجد تحليل بيانات لأكثر من مليون شخصًا أن خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي لدى هؤلاء الرجال أعلى بنسبة 17%.
واعتبر الخبراء أن هذه النتائج يجب أن تكون بمثابة تحذير للرجال الذين يشترون مكملات التستوستيرون عبر الإنترنت، لما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.
ويُعدّ تناول مكملات التستوستيرون علاجًا معتمدًا لقصور الغدد التناسلية، وهي حالة لا ينتج فيها الجسم كمية كافية من هذا الهرمون، وتتجلى عادةً بالتعب وضعف الوظيفة الجنسية.
وأشارت الأبحاث إلى أن مستويات التستوستيرون لدى الرجال تنخفض بنسبة 1% تقريبًا سنويًا بعد سن الأربعين، ولا يؤدي هذا الانخفاض إلى أي تغييرات ملحوظة لدى معظم الرجال.
وأشارت الدراسات إلى أن حوالي 0.5% فقط من الرجال يعانون من قصور الغدد التناسلية.
ولم يجد العلماء أي صلة واضحة بين هرمون التستوستيرون وخطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي لدى النساء.
