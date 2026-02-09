الأخبار
بين الوجبات الصحية وعوامل نمط الحياة... خبير يكشف سر العمر الطويل!

صحة وتغذية
2026-02-09 | 05:13
بين الوجبات الصحية وعوامل نمط الحياة... خبير يكشف سر العمر الطويل!
2min
بين الوجبات الصحية وعوامل نمط الحياة... خبير يكشف سر العمر الطويل!

كشف خبير طول العمر، دان بوتنر، أن سكان المجتمعات الأطول عمراً في العالم لا يتخلّون عن اللحوم تماماً، بل يتوقفون ببساطة عن جعلها محور كل وجبة.

وأمضى بوتنر، البالغ من العمر 64 عاماً، عقوداً من الزمن وهو يجوب العالم لدراسة ما يُعرف بـ"المناطق الزرقاء"، وهي مناطق يعيش فيها الناس عادةً حتى التسعينيات وما بعدها.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن هذه المجتمعات تعتمد نظامًا غذائيًا نباتيًا بالكامل، قال بوتنر إن معظم سكانها ليسوا نباتيين على الإطلاق.

وتضم المناطق الزرقاء الخمس الأصلية أعلى نسبة من المعمرين وأطول الأعمار، وتحمل في طياتها العديد من أسرار الشيخوخة الصحية، من بينها أوكيناوا في اليابان، وسردينيا في إيطاليا، وشبه جزيرة نيكويا في كوستاريكا، وإيكاريا في اليونان، ولوما ليندا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.

وتشترك هذه المناطق في عوامل نمط حياة مشتركة، بما في ذلك الأنظمة الغذائية النباتية، والشبكات الاجتماعية القوية، والحركة اليومية الطبيعية.

وأوضح بوتنر في مقطع فيديو: "لا يشترط أن تكون نباتيًا لتعيش عمرًا مديدًا، معظم سكان المناطق الزرقاء ليسوا نباتيين، لكننا لا نعرف المستوى الآمن لتناول اللحوم".

وقال إن ما يعرفه الباحثون هو أن الإفراط في تناول اللحوم يزيد بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وفي المقابل، يلعب اللحم دورًا أقل بكثير في النظام الغذائي للمناطق الزرقاء، حيث يتناول سكان هذه المناطق اللحوم مرة واحدة فقط في الأسبوع، وتتمحور وجباتهم حول الخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

ونصح بوتنر بتقليل تناول اللحوم وعدم اتباع حميات غذائية صارمة، وتناول الفاكهة يومياً للحفاظ على الصحة وإطالة العمر.

المصدر

 

