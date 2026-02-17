صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة

في دراسة حديثة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء لديهم احتمالية أعلى بكثير للإصابة بداء السكري مقارنةً بمن يتناولون كميات أقل منها.

وتناولت الدراسة، المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية، العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة وداء السكري.



وباستخدام بيانات من أكثر من 34 ألف بالغًا، وجد الباحثون أن الأفراد الذين يستهلكون كميات أكبر من اللحوم الحمراء لديهم معدل انتشار أعلى بكثير لداء السكري مقارنةً بمن يستهلكون كميات أقل، حتى بعد تعديل عوامل السن، مؤشر كتلة الجسم، نمط الحياة وغيرها من العوامل الغذائية.



وارتبطت اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم الباردة، واللحوم الحمراء غير المصنعة، مثل لحم البقر ولحم الخنزير، بزيادة خطر الإصابة بداء السكري.



كما وجدت الدراسة أن استبدال اللحوم الحمراء بمصادر بروتين بديلة، مثل الخيارات النباتية كالمكسرات، البذور، البقوليات وفول الصويا، يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بداء السكري.



وأظهر استبدال اللحوم الحمراء بالدواجن أو منتجات الألبان أو الحبوب الكاملة فوائد طفيفة.



وأكّد الباحثون أن النتائج أظهرت وجود ارتباط، وليس دليلاً قاطعاً على أن اللحوم الحمراء تُسبب داء السكري، نظراً لأن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة.