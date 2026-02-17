الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
2026-02-17 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
صلة بين تناول اللحوم الحمراء ومرض السكري... هذا ما كشفته دراسة جديدة
في دراسة حديثة، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء لديهم احتمالية أعلى بكثير للإصابة بداء السكري مقارنةً بمن يتناولون كميات أقل منها.
وتناولت الدراسة، المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية، العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة وداء السكري.
وباستخدام بيانات من أكثر من 34 ألف بالغًا، وجد الباحثون أن الأفراد الذين يستهلكون كميات أكبر من اللحوم الحمراء لديهم معدل انتشار أعلى بكثير لداء السكري مقارنةً بمن يستهلكون كميات أقل، حتى بعد تعديل عوامل السن، مؤشر كتلة الجسم، نمط الحياة وغيرها من العوامل الغذائية.
وارتبطت اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم الباردة، واللحوم الحمراء غير المصنعة، مثل لحم البقر ولحم الخنزير، بزيادة خطر الإصابة بداء السكري.
كما وجدت الدراسة أن استبدال اللحوم الحمراء بمصادر بروتين بديلة، مثل الخيارات النباتية كالمكسرات، البذور، البقوليات وفول الصويا، يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بداء السكري.
وأظهر استبدال اللحوم الحمراء بالدواجن أو منتجات الألبان أو الحبوب الكاملة فوائد طفيفة.
وأكّد الباحثون أن النتائج أظهرت وجود ارتباط، وليس دليلاً قاطعاً على أن اللحوم الحمراء تُسبب داء السكري، نظراً لأن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
تناول
اللحوم
الحمراء
السكري...
كشفته
دراسة
جديدة
دراسة صادمة: مواليد التسعينات أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة بسرطان القولون... وتحذيرات من منحى مقلق وغامض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-12-07
صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2025-12-07
صلة بين تناول اللحوم ومكافحة الإنفلونزا ونزلات البرد... هذا ما كشفه العلماء!
0
صحة وتغذية
2025-12-29
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2025-12-29
مساعدة الآخرين قد تساهم في الوقاية من مرض خطير... هذا ما كشفته دراسة جديدة!
0
صحة وتغذية
14:30
دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
14:30
دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2026-01-08
بعض المواد الحافظة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2026-01-08
بعض المواد الحافظة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
09:25
دراسة صادمة: مواليد التسعينات أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة بسرطان القولون... وتحذيرات من منحى مقلق وغامض
صحة وتغذية
09:25
دراسة صادمة: مواليد التسعينات أكثر عرضة بأربع مرات للإصابة بسرطان القولون... وتحذيرات من منحى مقلق وغامض
0
صحة وتغذية
14:30
دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
14:30
دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!
0
صحة وتغذية
2026-02-13
سبب مقلق خلف ارتفاع إصابات الشباب بالكسور المرتبطة بهشاشة العظام... إليكم التفاصيل
صحة وتغذية
2026-02-13
سبب مقلق خلف ارتفاع إصابات الشباب بالكسور المرتبطة بهشاشة العظام... إليكم التفاصيل
0
صحة وتغذية
2026-02-13
الانخراط في أنشطة تحفز العقل يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير!
صحة وتغذية
2026-02-13
الانخراط في أنشطة تحفز العقل يقلل من خطر الإصابة بهذا المرض الخطير!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-12-22
بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة
فنّ
2025-12-22
بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة
0
أخبار لبنان
2025-11-28
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أخبار لبنان
2025-11-28
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
0
منوعات
2026-02-06
لماذا يرافقك كلبك إلى دورة المياه؟ السبب قد يفاجئك
منوعات
2026-02-06
لماذا يرافقك كلبك إلى دورة المياه؟ السبب قد يفاجئك
0
فنّ
2025-09-18
"تغلبا على التحديات لتعزيز علاقتهما"... جاستن بيبر يشارك صورًا عائلية نادرة مع ابنه جاك وزوجته هايلي
فنّ
2025-09-18
"تغلبا على التحديات لتعزيز علاقتهما"... جاستن بيبر يشارك صورًا عائلية نادرة مع ابنه جاك وزوجته هايلي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الإرباك سيّدُ الموقف بشأن موعد إجراء الانتخابات النيابية... ورأي هيئة التشريع والاستشارات لم يُقاربه مجلس الوزراء
0
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:19
تجمعات وإقفال طرق رفضًا لزيادة الضرائب... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
تقارير نشرة الاخبار
13:17
الزيادة تتآكل بالضرائب… هكذا تُموَل رواتب القطاع العام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
تريدون ٨٠٠ مليون دولار للرواتب...اضربوا المحميات السياسية وخذوا اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
تمويل زيادة الرواتب بين الضرائب والإصلاحات… من يدفع الكلفة؟
0
أخبار لبنان
07:15
احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة
أخبار لبنان
07:15
احتجاجًا على قرارات الحكومة… مواطنون يغلقون الطرق في مناطق لبنانية متعددة
0
أخبار دولية
06:33
إيران تقول إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات
أخبار دولية
06:33
إيران تقول إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات
0
أخبار لبنان
06:30
جابر: 50% من الموازنة للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين الأموال
أخبار لبنان
06:30
جابر: 50% من الموازنة للرواتب وكان لا بد من اتخاذ خطوات لتأمين الأموال
0
أخبار دولية
06:30
خامنئي لترامب: لن تتمكن من القضاء على إيران
أخبار دولية
06:30
خامنئي لترامب: لن تتمكن من القضاء على إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
3
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
خبر عاجل
10:58
دريان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
4
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
5
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
6
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
اقتصاد
06:48
البركس: الزيادة رسوم جمركية تعود بكاملها لخزينة الدولة ولا علاقة لاصحاب المحطات بها
7
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
8
حال الطقس
03:16
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
حال الطقس
03:16
منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More