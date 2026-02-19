"استخدام عبارات مثل "في أيامنا" والجلوس لارتداء الجوارب"... إليك 25 علامة صادمة تكشف أنك تتقدم في العمر

كشفت دراسة حديثة أن بعض العادات اليومية البسيطة، مثل الجلوس لارتداء الجوارب أو عدم الاهتمام بآخر صيحات الموضة أو التساؤل "من هذا؟" أثناء مشاهدة حفلات توزيع الجوائز، قد تكون مؤشرات واضحة على التقدم في العمر.
وشملت الدراسة، التي أُجريت على 5000 شخص تجاوزوا سن الأربعين، مجموعة من العلامات التي تدل على دخول مرحلة عمرية جديدة، من بينها تفضيل قضاء أمسية هادئة بدل الخروج الصاخب (39%)، وقلة الاهتمام باتجاهات الموضة (35%)، والشعور بآلام جسدية متكررة لا تختفي (34%).
كما أشار 33% من المشاركين إلى أنهم أدركوا أنهم لم يعودوا صغارًا عندما بدأوا يلاحظون أصوات تأوّه أثناء الانحناء، فيما تضمنت القائمة أيضًا التحدث عن الآلام مع الأصدقاء (30%)، وتفضيل الأماكن الهادئة (27%)، والاستيقاظ مبكرًا عند الساعة السادسة صباحًا (12%).
ورغم ذلك، يحاول كثيرون الحفاظ على شبابهم من خلال تبني عادات صحية، إذ أفاد 36% من المشاركين بأنهم بدأوا باتباع نمط حياة أكثر صحة، مثل تناول الفيتامينات، واختيار وجبات خفيفة صحية، وزيادة استهلاك البروتين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
.
كما أظهرت الدراسة أن الاهتمام بالصحة يزداد مع التقدم في العمر، حيث قال 60% إنهم أصبحوا أكثر وعيًا بصحتهم، بينما أكد 39% أنهم باتوا يفضلون الراحة على الأناقة، ويستمتعون أكثر بأنشطة مثل البستنة والأعمال المنزلية.
ومع ذلك، لا يرى الجميع التقدم في العمر بشكل سلبي، إذ أشار 36% فقط إلى أنهم يشعرون بأنهم أصبحوا كبارًا في السن، فيما قال 27% إنهم أصبحوا أكثر راحة وثقة بأنفسهم مقارنة بالماضي، وأعرب 18% عن شعورهم برضا أكبر عن حياتهم مقارنة بسنوات شبابهم.
إليك أبرز 25 علامة تشير إلى أنك تتقدم في العمر:
- التحدث عن الآلام والأوجاع مع الأصدقاء
- التأوّه عند الانحناء
- تفضيل الأماكن الهادئة على الأماكن الصاخبة
- تفضيل مشروب هادئ بدل السهر والخروج
- الاستمتاع بالنوم مبكرًا
- عدم الاهتمام بآخر صيحات الموضة
- الاعتقاد بأن الموسيقى الجديدة ليست بجودة الموسيقى القديمة
- الشعور بآلام متكررة لا تختفي
- استخدام عبارات مثل "في أيامنا" أو "هل تتذكر عندما...؟"
- الجلوس لارتداء الجوارب
- الاهتمام أقل بالمظهر الخارجي
- خلع الحذاء فور الدخول إلى المنزل والحاجة إلى النعال
- ملاحظة أن الملابس التي كنت ترتديها في شبابك عادت إلى الموضة
- بدء الحديث بعبارة "هل تتذكر عندما...؟"
- قراءة قائمة الطعام مع إبعادها قليلًا عن العينين
- التحدث مع نفسك
- التذمر من السياسة
- الشعور بثقة أكبر بالنفس
- الاستيقاظ تلقائيًا عند الساعة السادسة صباحًا
- التساؤل "من هذا؟" أثناء مشاهدة الاحتفالات والمشاهير
- التطلع إلى أعمال البستنة
- الشعور بالحيرة تجاه الذكاء الاصطناعي
- الاستماع إلى الراديو أو البودكاست بدل الموسيقى الصاخبة
- الشعور بالحماس تجاه الأجهزة المنزلية الجديدة
- التحقق من حالة الطقس باستمرار
ويؤكد خبراء أن التقدم في العمر لا يعني التراجع، بل فرصة لاعتماد نمط حياة أكثر صحة ووعيًا، والاستفادة من الخبرات المكتسبة، ما يساعد على الحفاظ على النشاط والحيوية لفترة أطول.