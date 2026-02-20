الأخبار
مع استمرار هطول الأمطار... إليكم هذه النصائح لمواجهة "كآبة الشتاء"!

صحة وتغذية
2026-02-20 | 09:24
مع استمرار هطول الأمطار... إليكم هذه النصائح لمواجهة &quot;كآبة الشتاء&quot;!
مع استمرار هطول الأمطار... إليكم هذه النصائح لمواجهة "كآبة الشتاء"!

مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة لشهر آخر، شارك أحد كبار علماء النفس نصائحه للحفاظ على الطاقة الإيجابية لمواجهة الإضطراب العاطفي الموسمي أو "كآبة الشتاء".

وقال عالم النفس لوك هودسون: "يُصيب الاضطراب العاطفي الموسمي حوالي 3 من كل مئة شخص في المملكة المتحدة، وهو أكثر شيوعًا بين النساء، ويرتبط بأعراضٍ مثل فقدان الطاقة، وزيادة الوزن، والرغبة في النوم أكثر".

وأوصى هودسون الأشخاص بالبحث عن أسباب للشعور بالأمل مثل التفكير بالأشياء التي تُدخل السرور إلى القلب لتحسين القدرة على التعامل مع الضغوط وتعزيز المرونة الذهنية.

ونصح هودسون أيضاً بالإسترخاء أو التمدد وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء بالإضافة إلى وضع أهداف صغيرة وتحقيقها خلال اليوم.

وتابع: "نصيحتي الأخيرة هي التدرب على الشعور بالامتنان للأمور الصغيرة بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع متاعب الحياة اليومية البسيطة، والتخفيف من تأثيرها على صحتنا النفسية".

المصدر

