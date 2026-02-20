الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
علوم وتكنولوجيا
2026-02-20 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
كشفت دراسة علمية غير مسبوقة أن القطط المنزلية قد تساعد العلماء على فهم السرطان بشكل أعمق، وربما تمهّد الطريق لتطوير علاجات جديدة تفيد البشر والحيوانات على حد سواء.
وأجرى باحثون أول دراسة من نوعها عالميًا لتحليل أنواع متعددة من السرطان لدى القطط، حيث اكتشفوا تغيّرات جينية مماثلة لتلك التي تُلاحظ لدى البشر، ما يشير إلى أن آليات نشوء السرطان متشابهة بين النوعين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقام العلماء بتحليل أورام من نحو 500 قطة منزلية في خمس دول مختلفة، ووجدوا أن بعض أنواع السرطان لدى القطط، مثل سرطان الغدد الثديية، تشبه إلى حد كبير سرطان الثدي لدى الإنسان من حيث التغيرات الجينية وآليات التطور.
وأوضح الباحثون أن القطط تعيش في البيئة نفسها التي يعيش فيها أصحابها، ما يجعلها عرضة لعوامل الخطر البيئية نفسها، مثل التلوث والمواد الكيميائية، وهو ما يساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية نشوء السرطان وتأثير البيئة عليه.
وقال البروفيسور جيفري وود من جامعة غويلف في كندا: "حيواناتنا الأليفة تشاركنا البيئة نفسها، وهذا يمنحنا فرصة فريدة لفهم أسباب السرطان لدى القطط والبشر، وربما تطوير طرق جديدة للوقاية منه وعلاجه".
وتُعد هذه الدراسة الأولى التي يتم فيها تحليل الجينات المرتبطة بالسرطان لدى القطط على نطاق واسع، حيث درس الباحثون نحو 1000 جين مرتبط بالسرطان لدى البشر، وقارنوها بعينات أورام وأنسجة سليمة من القطط.
وتمكن الفريق من تحديد عدة جينات رئيسية تلعب دورًا في تطور السرطان، أبرزها جين يُعرف باسم FBXW7، حيث وُجد أن أكثر من 50% من أورام القطط تحتوي على تغيّرات فيه، وهو الجين نفسه المرتبط بتفاقم سرطان الثدي لدى البشر.
كما اكتشف الباحثون أن بعض أدوية العلاج الكيميائي كانت أكثر فعالية لدى القطط التي تحمل هذه التغيّرات الجينية، ما يفتح الباب أمام تطوير علاجات أكثر دقة وفعالية مستقبلًا.
وشملت أوجه التشابه أيضًا أنواعًا أخرى من السرطان، مثل سرطان الدم والعظام والرئة والجلد والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، ما يعزز فرضية وجود آليات مشتركة بين الأنواع المختلفة.
وقال الباحث بيلي فرانسيس من معهد ويلكوم سانغر: "مقارنة الجينات المرتبطة بالسرطان بين الأنواع المختلفة تساعدنا على فهم أعمق لأسباب المرض، وقد تسهم في تطوير علاجات جديدة تفيد الجميع".
من جهتها، وصفت الدكتورة لويز فان دير فايدن هذه النتائج بأنها "تطور كبير في علم أورام القطط"، مشيرة إلى أن فهم التركيبة الجينية للأورام قد يمهّد الطريق لعلاجات دقيقة مستقبلًا.
ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Science العلمية، في خطوة وصفها العلماء بأنها قد تمثّل نقطة تحوّل في فهم السرطان، ليس فقط لدى القطط، بل لدى البشر أيضًا.
صحة وتغذية
علوم وتكنولوجيا
مذهل:
القطط
المنزلية
مفتاح
السرطان
وعلاجه
البشر
الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-01-19
إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!
منوعات
2026-01-19
إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!
0
صحة وتغذية
2026-01-19
اكتشاف جيني جديد قد يساعد على منع نمو سرطان الأمعاء والكبد... إليكم هذه الدراسة!
صحة وتغذية
2026-01-19
اكتشاف جيني جديد قد يساعد على منع نمو سرطان الأمعاء والكبد... إليكم هذه الدراسة!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-09
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-09
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
0
صحة وتغذية
2025-12-26
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
صحة وتغذية
2025-12-26
بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18
الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18
الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18
عطل في يوتيوب يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم... والمنصة تعلن حلّ المشكلة!
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18
عطل في يوتيوب يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم... والمنصة تعلن حلّ المشكلة!
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18
أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18
أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-17
"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!
علوم وتكنولوجيا
2026-02-17
"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:34
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة منها أن تبادر إيران إلى شن هجوم عليها
آخر الأخبار
01:34
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة منها أن تبادر إيران إلى شن هجوم عليها
0
صحة وتغذية
2026-02-19
"استخدام عبارات مثل "في أيامنا" والجلوس لارتداء الجوارب"... إليك 25 علامة صادمة تكشف أنك تتقدم في العمر
صحة وتغذية
2026-02-19
"استخدام عبارات مثل "في أيامنا" والجلوس لارتداء الجوارب"... إليك 25 علامة صادمة تكشف أنك تتقدم في العمر
0
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
أخبار دولية
06:52
ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
تقارير نشرة الاخبار
06:45
الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر
0
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
أخبار لبنان
03:22
سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
أخبار دولية
13:36
الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪ على مصروفنا الشهري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:30
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل
3
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
منوعات
15:48
فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)
4
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
خبر عاجل
10:08
ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران
5
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
خبر عاجل
10:13
ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه
6
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:15
إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس
7
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
منوعات
15:16
الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)
8
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
آخر الأخبار
11:48
الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More