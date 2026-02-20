الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر

علوم وتكنولوجيا
2026-02-20 | 05:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اكتشاف علمي مذهل: القطط المنزلية قد تحمل مفتاح فهم السرطان وعلاجه لدى البشر

كشفت دراسة علمية غير مسبوقة أن القطط المنزلية قد تساعد العلماء على فهم السرطان بشكل أعمق، وربما تمهّد الطريق لتطوير علاجات جديدة تفيد البشر والحيوانات على حد سواء.

وأجرى باحثون أول دراسة من نوعها عالميًا لتحليل أنواع متعددة من السرطان لدى القطط، حيث اكتشفوا تغيّرات جينية مماثلة لتلك التي تُلاحظ لدى البشر، ما يشير إلى أن آليات نشوء السرطان متشابهة بين النوعين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقام العلماء بتحليل أورام من نحو 500 قطة منزلية في خمس دول مختلفة، ووجدوا أن بعض أنواع السرطان لدى القطط، مثل سرطان الغدد الثديية، تشبه إلى حد كبير سرطان الثدي لدى الإنسان من حيث التغيرات الجينية وآليات التطور.

وأوضح الباحثون أن القطط تعيش في البيئة نفسها التي يعيش فيها أصحابها، ما يجعلها عرضة لعوامل الخطر البيئية نفسها، مثل التلوث والمواد الكيميائية، وهو ما يساعد العلماء على فهم أفضل لكيفية نشوء السرطان وتأثير البيئة عليه.

وقال البروفيسور جيفري وود من جامعة غويلف في كندا: "حيواناتنا الأليفة تشاركنا البيئة نفسها، وهذا يمنحنا فرصة فريدة لفهم أسباب السرطان لدى القطط والبشر، وربما تطوير طرق جديدة للوقاية منه وعلاجه".

وتُعد هذه الدراسة الأولى التي يتم فيها تحليل الجينات المرتبطة بالسرطان لدى القطط على نطاق واسع، حيث درس الباحثون نحو 1000 جين مرتبط بالسرطان لدى البشر، وقارنوها بعينات أورام وأنسجة سليمة من القطط.

وتمكن الفريق من تحديد عدة جينات رئيسية تلعب دورًا في تطور السرطان، أبرزها جين يُعرف باسم FBXW7، حيث وُجد أن أكثر من 50% من أورام القطط تحتوي على تغيّرات فيه، وهو الجين نفسه المرتبط بتفاقم سرطان الثدي لدى البشر.

كما اكتشف الباحثون أن بعض أدوية العلاج الكيميائي كانت أكثر فعالية لدى القطط التي تحمل هذه التغيّرات الجينية، ما يفتح الباب أمام تطوير علاجات أكثر دقة وفعالية مستقبلًا.

وشملت أوجه التشابه أيضًا أنواعًا أخرى من السرطان، مثل سرطان الدم والعظام والرئة والجلد والجهاز الهضمي والجهاز العصبي، ما يعزز فرضية وجود آليات مشتركة بين الأنواع المختلفة.

وقال الباحث بيلي فرانسيس من معهد ويلكوم سانغر: "مقارنة الجينات المرتبطة بالسرطان بين الأنواع المختلفة تساعدنا على فهم أعمق لأسباب المرض، وقد تسهم في تطوير علاجات جديدة تفيد الجميع".

من جهتها، وصفت الدكتورة لويز فان دير فايدن هذه النتائج بأنها "تطور كبير في علم أورام القطط"، مشيرة إلى أن فهم التركيبة الجينية للأورام قد يمهّد الطريق لعلاجات دقيقة مستقبلًا.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Science العلمية، في خطوة وصفها العلماء بأنها قد تمثّل نقطة تحوّل في فهم السرطان، ليس فقط لدى القطط، بل لدى البشر أيضًا.

صحة وتغذية

علوم وتكنولوجيا

مذهل:

القطط

المنزلية

مفتاح

السرطان

وعلاجه

البشر

الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-19

إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-19

اكتشاف جيني جديد قد يساعد على منع نمو سرطان الأمعاء والكبد... إليكم هذه الدراسة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-09

أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-26

بكتيريا من أمعاء ضفادع يابانية تفتح باباً جديداً لعلاج سرطان القولون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18

الغابون تحجب وسائل التواصل الاجتماعي..."حتى إشعار آخر"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18

عطل في يوتيوب يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم... والمنصة تعلن حلّ المشكلة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-18

أنتاركتيكا تخفي "حفرة جاذبية" غامضة ينخفض فيها مستوى البحر 130 مترًا... والعلماء يكشفون السبب

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-02-17

"حلقة النار"... كسوف شمسي نادر على وشك الظهور في السماء!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:34

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل تستعد لسيناريوهات مختلفة منها أن تبادر إيران إلى شن هجوم عليها

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-19

"استخدام عبارات مثل "في أيامنا" والجلوس لارتداء الجوارب"... إليك 25 علامة صادمة تكشف أنك تتقدم في العمر

LBCI
حال الطقس
01:15

إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

اجتماع القاهرة التحضيري لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي على نار حامية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:52

ماكرون دعا ميلوني إلى الكف عن التعليق على ما يحدث عند الآخرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:45

الشؤون المحلية والإقليمية بين بري ورعد... وتطابق في وجهات النظر

LBCI
أخبار لبنان
03:22

سلام: علينا العودة للمادة 95 من الدستور وتطبقيها بالكامل دون اجتزاء او تشويه

LBCI
أخبار دولية
13:36

الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق

LBCI
أخبار دولية
13:36

الامير البريطاني السابق اندرو في قبضة الشرطة على ذمة التحقيق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إليكم تأثير زيادة الـtva ١٪؜ على مصروفنا الشهري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تصعيد إسرائيلي في الشمال وتخوف من انخراط حزب الله في أي مواجهة مع إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

رمضان بين الروح والجسد: كيف ينعكس الصيام على صحتنا وعاداتنا اليومية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:30

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إفطار دار الفتوى يجمع أركان الدولة وضيوفاً أبرزهم السفير السعودي... اليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
15:48

فضيحة جديدة تهز العائلة الملكية البريطانية: إبستين موّل طليقة الأمير أندرو سرًا لمدة 15 عامًا (صورة)

LBCI
خبر عاجل
10:08

ترامب: قاذفات بي 2 قضت على قدرات إيران النووية بالكامل ومن ثم حصلنا على سلام في الشرق الأوسط وسنعرف خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران

LBCI
خبر عاجل
10:13

ترامب عن لبنان: هناك أمور معيّنة نعمل عليها وهذا أمر مهمّ جداً ويجب أن نحلّ مشكلة لبنان وهي تُعتبر صغيرة نسبياً مقارنةً بما تم إنجازه

LBCI
حال الطقس
01:15

إستقرار جوي موقت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
15:16

الأمير أندرو يغادر الحجز بملامح مذهولة… أول اعتقال لكبير في العائلة الملكية يهز بريطانيا (صور)

LBCI
آخر الأخبار
11:48

الرئيس بري اصطحب الرئيس الحريري من افطار دار الفتوى في سيارته وتوجّها إلى عين التينة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More