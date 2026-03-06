صدمات نفسية ومخاطر طبية تلاحق النساء الحوامل تحت القصف... ومنظمة الصحة العالمية تطلق صرخة تحذيرية!

أطلقت منظمة الصحة العالمية صرخة تحذيرية بشأن التدهور الحاد في الرعاية الصحية للأمهات والمواليد في المناطق المتأثرة بالصراعات.

وأكد التقرير أن النزاعات المسلحة حولّت الحمل إلى مغامرة غير آمنة، حيث ترتفع معدلات الوفيات بين الأمهات والمواليد الجدد بشكل غير مسبوق نتيجة انهيار الأنظمة الصحية.

وأوضح التقرير أن الخطر لا يقتصر فقط على القصف المباشر، بل يكمن في انهيار البنية التحتية الذي يؤدي إلى غياب الرعاية الطارئة، ونقص الكوادر والمعدات، وسوء التغذية.

وركز تقرير المنظمة على "الضغط النفسي الهائل" الذي تعيشه الحوامل في ظل انعدام الأمان وغياب السند الإجتماعي والولادة في الملاجئ، مما يضاعف احتمالات الإصابة باكتئاب ما قبل وبعد الولادة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة تحييد المنشآت الصحية عن الصراعات، وضمان ممرات آمنة للحوامل. وأكدت أن حماية الأمومة في زمن الحرب ليست خياراً إنسانياً بل ضرورة ملحة لمنع ضياع جيل كامل من الأطفال.

