الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخسارة الصامتة خلال النزاعات... دراسة فنلندية ترصد تنامي ظاهرة "الرحيل الاختياري" لدى المراهقين
صحة وتغذية
2026-03-10 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الخسارة الصامتة خلال النزاعات... دراسة فنلندية ترصد تنامي ظاهرة "الرحيل الاختياري" لدى المراهقين
سلّطت دراسة فنلندية الضوء على الارتفاعٍ الحاد في معدلات الانتحار بين المراهقين في مناطق الصراع. فالحرب ليست مجرد دمار مادي، بل هي زلزال نفسي يضرب أعماق المراهقين الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام فقدان الأهل، وضياع المستقبل، وانعدام الأمان.
وأوضحت الدراسة أن المراهقين هم الفئة الأكثر هشاشة أمام "صدمات الحرب"، فغياب الدعم النفسي المتخصص في بيئات النزاع يجعل من الانكسار النفسي حكماً بالإعدام.
وأكدت الدراسة أن الصدمات المركبة التي يعيشها المراهقون، من فقدان المعيل إلى الحرمان من التعليم، تخلق فجوة وجدانية عميقة.
وشدد خبراء نفسيون على أن غياب مراكز الدعم النفسي المتخصصة في مناطق الصراع يؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة باضطرابات نفسية خطيرة، تؤدي بدورها إلى الإنتحار.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الصامتة
النزاعات...
دراسة
فنلندية
تنامي
ظاهرة
"الرحيل
الاختياري"
المراهقين
التالي
المشاهد القاسية للحروب... خطر صامت يهدد الاستقرار النفسي للأجيال الصاعدة
أوبئة محتملة في ظل الحرب الإيرانية… مخاطر صحية قد تمتد إلى دول الجوار والعالم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:00
دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية
صحة وتغذية
11:00
دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية
0
أخبار دولية
2026-03-03
ايران تقول إنها لم ترصد "أي تسرب" إشعاعي من موقع نطنز النووي إثر غارات إسرائيلية أميركية
أخبار دولية
2026-03-03
ايران تقول إنها لم ترصد "أي تسرب" إشعاعي من موقع نطنز النووي إثر غارات إسرائيلية أميركية
0
منوعات
2026-01-14
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
منوعات
2026-01-14
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-02-14
روبيو: الأمم المتحدة لا تلعب "أي دور" في حل النزاعات
آخر الأخبار
2026-02-14
روبيو: الأمم المتحدة لا تلعب "أي دور" في حل النزاعات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:00
دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية
صحة وتغذية
11:00
دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية
0
صحة وتغذية
10:00
المشاهد القاسية للحروب... خطر صامت يهدد الاستقرار النفسي للأجيال الصاعدة
صحة وتغذية
10:00
المشاهد القاسية للحروب... خطر صامت يهدد الاستقرار النفسي للأجيال الصاعدة
0
صحة وتغذية
05:34
أوبئة محتملة في ظل الحرب الإيرانية… مخاطر صحية قد تمتد إلى دول الجوار والعالم
صحة وتغذية
05:34
أوبئة محتملة في ظل الحرب الإيرانية… مخاطر صحية قد تمتد إلى دول الجوار والعالم
0
صحة وتغذية
2026-03-09
"الأكل العاطفي" في زمن الحرب… عندما يتحول الطعام إلى ملاذ للهروب من التوتر: هذا ما يحذر منه العلماء
صحة وتغذية
2026-03-09
"الأكل العاطفي" في زمن الحرب… عندما يتحول الطعام إلى ملاذ للهروب من التوتر: هذا ما يحذر منه العلماء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-13
نظام كوكبي غريب يضع العلماء في حيرة... هذه التفاصيل
علوم وتكنولوجيا
2026-02-13
نظام كوكبي غريب يضع العلماء في حيرة... هذه التفاصيل
0
خبر عاجل
2026-03-05
يديعوت أحرنوت عن مسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي: ننفذ عمليات تعادل 4 أضعاف ما نفذناه في العملية السابقة ضد إيران
خبر عاجل
2026-03-05
يديعوت أحرنوت عن مسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي: ننفذ عمليات تعادل 4 أضعاف ما نفذناه في العملية السابقة ضد إيران
0
خبر عاجل
03:27
فايننشال تايمز عن مصادر: إسرائيل تتوقع أن يستمر الهجوم على لبنان لفترة أطول من الصراع مع إيران والجيش الإسرائيلي يستعد لحملة مطولة ضد حزب الله
خبر عاجل
03:27
فايننشال تايمز عن مصادر: إسرائيل تتوقع أن يستمر الهجوم على لبنان لفترة أطول من الصراع مع إيران والجيش الإسرائيلي يستعد لحملة مطولة ضد حزب الله
0
آخر الأخبار
2026-03-09
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة آتية من إيران
آخر الأخبار
2026-03-09
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة آتية من إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
أمن وقضاء
09:51
بعد ساعات من الإنذار... الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية
0
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
أخبار دولية
09:45
إيران: سننهي الحرب التي لم نبدأها
0
تقارير نشرة الاخبار
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
09:40
إليكم آخر مستجدات الحرب في المنطقة…
0
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
أخبار لبنان
09:39
تجمع المحامين في "حزب الله نفذ وقفة تضامنية أمام قصر عدل بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
تقارير نشرة الاخبار
09:35
تهديد جديد للضاحية وجولة لحزب الله على مراكز إيواء في بيروت...
0
تقارير نشرة الاخبار
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
09:32
نزوح من بلدة علما الشعب وتهديد إسرائيلي لصيدا... إليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
تقارير نشرة الاخبار
09:30
غارات على القطاعين الغربي والأوسط واستهداف سيارة لكشافة الرسالة الإسعاف الصحي...
0
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
أخبار لبنان
09:25
جنبلاط وباسيل يبحثان دعم الجيش والوحدة الوطنية وتحييد لبنان عن صراعات المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
تقارير نشرة الاخبار
08:48
لبنان الرسمي ينتظر الجواب الاسرائيلي على مبادرته... فهل تبلغت الرئاسة عبر الوسطاء أي أمر؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
07:30
ادرعي: إنذار عاجل الى سكان الضاحية الجنوبية
2
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
أخبار لبنان
01:54
أهالي علما الشعب يتحضّرون لمغادرتها... ورئيس البلدية يتحدّث للـLBCI والدموع في عينيه
3
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
أخبار لبنان
03:29
إنذار عاجل إلى سكان صور وصيدا...
4
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
اقتصاد
03:07
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات
5
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
اقتصاد
07:24
ارتفاع سعر ربطة الخبز...
6
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
أخبار لبنان
03:50
عدد من أهالي علما الشعب يرفض المغادرة... وهذا ما قاله رئيس البلدية للـLBCI
7
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
أخبار لبنان
04:49
الـLBCI تواكب أهالي علما الشعب... رئيس البلدية: "فلّينا وما منعرف إذا منرجع"
8
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
أمن وقضاء
10:25
بلدية جونية باشرت بإجراءات في الشارع المحيط بفندق هوليداي بعد ورود اتصال هاتفي لعامل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More