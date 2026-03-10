الخسارة الصامتة خلال النزاعات... دراسة فنلندية ترصد تنامي ظاهرة "الرحيل الاختياري" لدى المراهقين

سلّطت دراسة فنلندية الضوء على الارتفاعٍ الحاد في معدلات الانتحار بين المراهقين في مناطق الصراع. فالحرب ليست مجرد دمار مادي، بل هي زلزال نفسي يضرب أعماق المراهقين الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام فقدان الأهل، وضياع المستقبل، وانعدام الأمان.وأوضحت الدراسة أن المراهقين هم الفئة الأكثر هشاشة أمام "صدمات الحرب"، فغياب الدعم النفسي المتخصص في بيئات النزاع يجعل من الانكسار النفسي حكماً بالإعدام.وأكدت الدراسة أن الصدمات المركبة التي يعيشها المراهقون، من فقدان المعيل إلى الحرمان من التعليم، تخلق فجوة وجدانية عميقة.وشدد خبراء نفسيون على أن غياب مراكز الدعم النفسي المتخصصة في مناطق الصراع يؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة باضطرابات نفسية خطيرة، تؤدي بدورها إلى الإنتحار.