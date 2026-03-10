المشاهد القاسية للحروب... خطر صامت يهدد الاستقرار النفسي للأجيال الصاعدة

حذّر تقرير حديث للأمم المتحدة من التداعيات الخطيرة للتعرض المستمر للمحتوى الإعلامي القاسي وصور الحروب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنها باتت تشكل تهديداً مباشراً للصحة النفسية للشباب حول العالم، وتدفعهم نحو مستويات غير مسبوقة من القلق والاضطراب.وأوضح التقرير أن الانتشار الواسع لمشاهد النزاعات خلق حالة من الصدمة الثانوية لدى الجيل الرقمي. فالشباب الذين يتابعون تفاصيل الموت والدمار لحظة بلحظة، يجدون أنفسهم في مواجهة ضغوط نفسية تفوق قدرتهم على الاستيعاب، مما يؤدي إلى تآكل الشعور بالأمان وتزايد حالات الانعزال والاكتئاب.وأشار الخبراء في التقرير إلى أن تدفق هذه الصور يساهم في بناء نظرة سوداوية تجاه المستقبل، حيث تتحول شاشات الهواتف إلى نافذة مستمرة على الألم.وشدد التقرير على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنصات التقنية لفرض معايير حماية تضمن تقليل حدة التعرض لهذا المحتوى الصادم.