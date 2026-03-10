الأخبار
دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية

2026-03-10 | 11:00
كشفت دراسة حديثة نشرها موقع "Medical Xpress" عن دور واعد للمداخلات الرقمية والتطبيقات المتخصصة في تقديم دعم ملموس للمراهقين والشباب الذين يعانون من أعراض الاكتئاب والقلق، مما يفتح آفاقاً جديدة للعلاج بعيداً عن الطرق التقليدية المكلفة.

وأوضحت الدراسة أن الأدوات الرقمية المصممة بعناية لم تعد مجرد بديل، بل أصبحت ركيزة أساسية في تعزيز المرونة النفسية للمراهقين. فمن خلال منصات تفاعلية توفر الدعم السلوكي والنفسي، يجد الشباب مساحة آمنة لفهم مشاعرهم والتعامل مع ضغوط الحياة اليومية، خاصة في المجتمعات التي تفتقر لمراكز رعاية متخصصة.

وأشار الباحثون إلى أن الميزة الكبرى لهذه التقنيات تكمن في قدرتها على كسر حاجز الخجل الاجتماعي المرتبط بطلب المساعدة النفسية. فالتطبيقات الرقمية تمنح المراهقين خصوصية عالية وسرعة في الوصول إلى المعلومة، مما يساهم في تقليل حدة التوتر ويمنحهم شعوراً بالسيطرة على حالتهم النفسية في وقت مبكر.

وشددت الدراسة على أن النجاح الحقيقي لهذه الأدوات يعتمد على التوجيه الصحيح وتكاملها مع الرعاية الأسرية والمدرسية. ويمثّل التحول الرقمي في مجال الصحة النفسية بارقة أمل لتقليل الفجوة في تقديم الرعاية، وضمان عدم مواجهة الشباب لتحدياتهم النفسية بمفردهم في عالم يزداد تعقيداً.

المصدر

