الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الثمن الصحي للحروب: "البكتيريا الخارقة" المقاومة للأدوية تنتشر خارج حدود النزاعات وأزمة صحية عالمية تلوح في الأفق

صحة وتغذية
2026-03-12 | 04:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الثمن الصحي للحروب: &quot;البكتيريا الخارقة&quot; المقاومة للأدوية تنتشر خارج حدود النزاعات وأزمة صحية عالمية تلوح في الأفق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
الثمن الصحي للحروب: "البكتيريا الخارقة" المقاومة للأدوية تنتشر خارج حدود النزاعات وأزمة صحية عالمية تلوح في الأفق

لم يمضِ وقت طويل على استخدام البشر للمضادات الحيوية مقارنة بتاريخ البشرية. فقد استُخدمت هذه الأدوية لأول مرة عام 1910، لكنها خلال قرن واحد فقط ساهمت في إطالة متوسط عمر الإنسان بأكثر من 20 عاماً. فكل من نجا من الالتهاب الرئوي أو خضع لعملية جراحية أو عالج التهاب الحلق البكتيري قد يكون مديناً بحياته للمضادات الحيوية.

لكن العالم قد يكون اليوم على أعتاب عصر ما بعد المضادات الحيوية، حيث بدأت تظهر ما يُعرف بـ "البكتيريا الخارقة" التي لا تستجيب للأدوية، والتي لا تعترف أيضاً بالحدود الجغرافية.

ويحذر عالم الأحياء الدقيقة أنطوان أبو فياض من أن الحروب قد تكون أحد أهم أسباب تسارع هذه الظاهرة. ويقول: "الحرب لا تدمّر المباني وتقتل الناس فقط، بل تخلق بكتيريا خارقة ستلاحقنا في جميع أنحاء العالم لسنوات طويلة".

وجاء هذا التحذير خلال مشاركته في فعالية South by Southwest ضمن جلسة بعنوان "عدوى النزاعات: التهديد الجديد لمقاومة المضادات الحيوية".

ويشير أبو فياض إلى أن البيانات العلمية تؤكد أن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تتكاثر بوتيرة مذهلة في مناطق النزاع، حتى إن بعضها أصبح غير قابل للعلاج بأي مضاد حيوي معروف.

ويضيف أن استمرار هذا الاتجاه قد يعيد البشرية إلى زمن كانت فيه الجروح البسيطة أو حتى خدوش الورق قادرة على التسبب بالوفاة أو تستدعي بتر الأطراف.

ويقول: "مقاومة المضادات الحيوية تعني أنه أينما كنت في العالم، لن يكون أحد في مأمن".

من مختبر بيروت إلى تحذير عالمي

منذ عام 2017 يعمل أبو فياض في مختبر في الجامعة الأميركية في بيروت حيث يدرس عينات بكتيرية من لبنان والمنطقة. ويتلقى عينات من مستشفيات إقليمية، إضافة إلى بكتيريا تُجمع حتى من أغلفة الرصاص.

ويشرح أن بعض البكتيريا يمكن القضاء عليها بسهولة، وبعضها يقاوم عدداً محدوداً من الأدوية، لكن هناك نوعاً ثالثاً لا يمكن قتله بأي مضاد حيوي معروف.

وفي بداية أبحاثه، كانت هذه البكتيريا شديدة المقاومة تظهر مرة واحدة تقريباً في الشهر. أما اليوم، فيقول إنه يتلقى مثل هذه العينات مرة يومياً وأحياناً أكثر.

ويرى أن هذا الارتفاع المقلق ليس ظاهرة مؤقتة، لأن البكتيريا يمكنها البقاء لفترات طويلة في البيئة والتكاثر بشكل مستقل، بخلاف الفيروسات التي تعتمد على خلايا الكائنات الحية للبقاء.

لماذا تخلق الحروب بيئة مثالية للبكتيريا الخارقة؟

ويوضح الباحث أن مناطق الحرب توفر ظروفاً مثالية لانتشار هذه البكتيريا، إذ تنتشر الجروح المفتوحة نتيجة القصف، وتتضرر شبكات المياه والصرف الصحي، كما تصل أحياناً مضادات حيوية قريبة من انتهاء الصلاحية كمساعدات إنسانية.

وعند استخدام هذه الأدوية بشكل عشوائي أو قبل انتهاء صلاحيتها، قد تقضي على البكتيريا الأضعف فقط، بينما تبقى الأقوى لتتحول إلى سلالات أكثر مقاومة وخطورة.

لكن المشكلة لا تتوقف عند ذلك. فالقصف يخلّف أيضاً كميات كبيرة من المعادن الثقيلة مثل النحاس والرصاص في التربة.

ويقول أبو فياض إن هذه المعادن تقتل البكتيريا الأضعف، بينما تبقى السلالات الأقوى، ما يؤدي إلى ظهور بكتيريا أكثر مقاومة للأدوية وأكثر قدرة على الانتشار.

وقد أظهرت أبحاث فريقه وجود رابط جيني مباشر بين القصف العسكري وتطور مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

ويقول: "لم يعد الأمر مجرد نظرية. لقد بدأنا نرى على المستوى الجيني كيف يؤثر القصف والذخائر على تطور البكتيريا لتصبح أكثر مقاومة وأكثر خطورة".

تهديد عالمي يتجاوز حدود الحروب

ورغم أن الحروب قد تتركز في مناطق محددة مثل الشرق الأوسط، يؤكد العلماء أن البكتيريا لا تعرف الحدود، ويمكن أن تنتقل إلى أي مكان في العالم.

ولهذا يسعى أبو فياض إلى عرض نتائجه أمام جمهور عالمي في مؤتمر South by Southwest في الولايات المتحدة، بهدف لفت انتباه الحكومات والشركات والباحثين إلى خطورة المشكلة.

ويحذر من أن مواجهة هذا التهديد تتطلب ثلاث خطوات أساسية:

- الحفاظ على فعالية المضادات الحيوية عبر الحد من وصفها بشكل مفرط.

- تطوير مضادات حيوية جديدة من خلال زيادة التمويل للأبحاث الدوائية.

- وقف الحروب التي تخلق البيئة المثالية لظهور هذه البكتيريا.

ويختتم قائلاً: "البشرية دائماً ما تمكنت من تجاوز الأزمات والبحث عن طرق أفضل للمستقبل… لكن علينا أن نتحرك قبل فوات الأوان".
 

صحة وتغذية

الصحي

للحروب:

"البكتيريا

الخارقة"

المقاومة

للأدوية

تنتشر

النزاعات

وأزمة

عالمية

الأفق

دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-06

سلام: هناك كارثة إنسانية تلوح في الأفق بعد ارتفاع عدد النازحين

LBCI
أخبار دولية
2026-02-03

منظمة الصحة العالمية تعلن حاجتها لمليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية في 2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-08

منظمة الصحة العالمية: ثلاث هجمات استهدفت مراكز صحية في جنوب كردفان السودانية خلال أسبوع

LBCI
منوعات
2026-02-25

مصير مظلم ينتظر القرد "بانش" لكن بصيص أمل يلوح في الأفق… والعلماء يكشفون ما ينتظره بعيداً عن صخب الشاشات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-03-10

دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-10

المشاهد القاسية للحروب... خطر صامت يهدد الاستقرار النفسي للأجيال الصاعدة

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-10

الخسارة الصامتة خلال النزاعات... دراسة فنلندية ترصد تنامي ظاهرة "الرحيل الاختياري" لدى المراهقين

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-10

أوبئة محتملة في ظل الحرب الإيرانية… مخاطر صحية قد تمتد إلى دول الجوار والعالم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-28

أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

ترامب: مادورو وزوجته سيواجهان العدالة الأميركية

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-10

أوبئة محتملة في ظل الحرب الإيرانية… مخاطر صحية قد تمتد إلى دول الجوار والعالم

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-12

وزير الخارجية السوداني: نطالب الاتحاد الإفريقي برفع تعليق عضوية السودان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:41

مرقص عن بيان "الضباط الوطنيين": وزير الدفاع أشار الى أن هذا الخبر مريب وسيتم التحقق منه ويبنى على الشيء مقتضاه

LBCI
حال الطقس
14:59

انكفاء التيارات الشمالية وارتفاع الرطوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

طعنان بقانون التمديد والكرى بالملعب الدستوريّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

التعليم تحت القصف: بين العودة إلى الصفوف والتعليم عن بُعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

الحرب في لبنان... تأثير على أسعار المواد الغذائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بمواجهة التفوق العسكريّ الأميركيّ الإسرائيليّ... هل تتفوق إيران بحرب الاستنزاف الاقتصادية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

هل تكون محطات تحلية المياه في الخليج ضحية الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

المشهد من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

يوسف عساف… المسعف الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الإنساني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:02

أدرعي: سنرد الصاع صاعين‬

LBCI
أخبار لبنان
10:59

أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً

LBCI
خبر عاجل
03:32

إنذار إسرائيلي إلى سكان قرية قصرنبا

LBCI
خبر عاجل
19:41

غارة اسرائيلية تستهدف الرملة البيضاء - بيروت وتضارب بالمعلومات حول طبيعة الاستهداف

LBCI
أخبار لبنان
10:43

قائد الجيش: عازمون على بسط سلطة الدولة على كل أراضيها عملًا بقرار السلطة السياسية وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظًا على وحدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:27

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
07:13

أدرعي: قضينا على قائد في الحرس الثوري الايراني الذي عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
12:01

وصول أول شحنة من المساعدات الفرنسية إلى مطار بيروت... وسلام يشكر ماكرون

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More