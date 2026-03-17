رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
الصدمة تغيّر الدماغ: هذا ما يفعله التوتر العنيف بالذاكرة والخوف والانتباه
صحة وتغذية
2026-03-17 | 04:34
الصدمة تغيّر الدماغ: هذا ما يفعله التوتر العنيف بالذاكرة والخوف والانتباه
لا يمرّ التوتر العنيف أو الصدمات النفسية القاسية من دون أن تترك أثراً عميقاً في الدماغ. فالدراسات العلمية تشير إلى أن التعرض لصدمات شديدة قد يرتبط بتغيرات طويلة الأمد في مناطق أساسية من الدماغ، ما يفسر كثيراً من الأعراض التي يعانيها المصابون باضطراب ما بعد الصدمة.
ويؤكد الباحثون أن مناطق دماغية عدة تلعب دوراً رئيسياً في الاستجابة للتوتر، أبرزها اللوزة الدماغية والحُصين والقشرة الجبهية الأمامية. ومع التعرض لصدمات نفسية قاسية، قد تطرأ تغيرات مستمرة على هذه المناطق، فتزداد حساسية الدماغ تجاه الضغوط اللاحقة، ويرتفع إفراز هرمونات ومواد مرتبطة بالتوتر مثل الكورتيزول والنورإبينفرين.
اضطراب ما بعد الصدمة ليس مجرد ذكرى مؤلمة
اضطراب ما بعد الصدمة، أو PTSD، لا يقتصر على استرجاع الذكريات المؤلمة فقط، بل يشمل أيضاً أعراضاً مثل الاسترجاع القهري للمشهد الصادم، والكوابيس، واضطرابات النوم، وفرط اليقظة، وضعف التركيز والذاكرة، إلى جانب الاستجابة المبالغ فيها للخوف.
ويشير الباحثون إلى أن هذه الأعراض قد تكون انعكاساً مباشراً لتغيرات في بنية الدماغ ووظائفه نتيجة التوتر الشديد أو الصدمات المتكررة.
ما الذي يحدث داخل الدماغ؟
تشير المعطيات إلى أن التوتر الصادم قد يرتبط بـ:
- زيادة نشاط اللوزة الدماغية، وهي المنطقة المرتبطة بالخوف والانفعالات
- تراجع وظيفة القشرة الجبهية الأمامية، وهي المسؤولة عن التنظيم والانضباط والتحكم في الاستجابة العاطفية
- صغر حجم الحُصين لدى بعض المصابين، وهو منطقة أساسية في الذاكرة والتعلم
ويشرح الباحثون أن الحُصين يتأثر بشدة بالتوتر، لأن ارتفاع هرمونات الضغط النفسي لفترات طويلة قد يضر بالخلايا العصبية فيه ويؤثر على تكوّن خلايا جديدة، ما ينعكس على الذاكرة والتعلم والقدرة على تنظيم الاستجابة للخوف.
لماذا يبقى الجسم في حالة استنفار؟
عند مواجهة الخطر، ينشط في الجسم ما يُعرف بمحور الوطاء - الغدة النخامية - الغدة الكظرية، وهو النظام المسؤول عن إطلاق هرمونات التوتر. وفي الظروف الطبيعية، يعود هذا النظام إلى التوازن بعد انتهاء الخطر.
لكن بعد الصدمات القاسية، قد يبقى هذا النظام في حالة اضطراب، ما يجعل الجسم والدماغ أكثر حساسية للتوترات اللاحقة. وهذا ما قد يفسر لماذا يشعر بعض المصابين وكأنهم يعيشون التهديد من جديد حتى عندما يكون الخطر قد انتهى فعلياً.
الصدمة المبكرة قد تترك آثاراً طويلة الأمد
وتظهر الدراسات أن الصدمات المبكرة في الحياة، خصوصاً في الطفولة، قد تؤثر في تطور الدماغ على المدى البعيد. فالتعرض المبكر للتوتر قد يغيّر طريقة استجابة الجسم والدماغ للضغط لاحقاً، ويزيد خطر الإصابة باضطرابات نفسية متعددة، من بينها الاكتئاب، والقلق، واضطراب ما بعد الصدمة، وحتى بعض المشكلات الصحية الجسدية.
الذاكرة أيضاً تتأثر
ومن أبرز ما رصده الباحثون لدى المصابين باضطراب ما بعد الصدمة وجود مشكلات في الذاكرة اللفظية، أي القدرة على تذكر المعلومات والسرديات والكلمات. كما أظهرت دراسات تصوير الدماغ وجود تغيرات في الحُصين ومناطق أخرى مرتبطة بالذاكرة والانفعال.
ويرى الباحثون أن هذه التغيرات قد تفسر أيضاً تفتت الذكريات الصادمة أو عودتها بشكل مجزأ ومؤلم.
هل يمكن للعلاج أن يعكس بعض هذه الآثار؟
الخبر الإيجابي، وفق الدراسات، هو أن بعض العلاجات الفعالة قد لا تخفف الأعراض فقط، بل قد تساعد أيضاً الدماغ على التعافي جزئياً. فقد أظهرت أبحاث على الحيوانات أن بعض مضادات الاكتئاب تعزز تكوّن خلايا عصبية جديدة في الحُصين وتحدّ من تأثيرات التوتر.
كما أظهرت دراسات على مرضى اضطراب ما بعد الصدمة أن بعض العلاجات ارتبطت بـ:
- تحسن في الذاكرة
- تراجع في الأعراض
- زيادة في حجم الحُصين لدى بعض المرضى
وهذا يشير إلى أن الدماغ يحتفظ بقدر من المرونة العصبية، أي القدرة على التغير وإعادة التكيف حتى بعد الصدمات.
التدخل المبكر قد يصنع الفرق
ويؤكد الباحثون أن التدخل المبكر بعد الصدمة قد يكون أساسياً في تحسين النتائج على المدى الطويل، لأن الذكريات الصادمة مع مرور الوقت قد تصبح أكثر رسوخاً وأصعب علاجاً.
في المقابل، لا تنجح كل التدخلات المبكرة بالدرجة نفسها، ما يدفع العلماء إلى مواصلة البحث عن مقاربات علاجية أكثر دقة وفعالية.
إذا، توضح هذه المعطيات أن الصدمة النفسية ليست مجرد تجربة عابرة أو ذكرى مؤلمة، بل قد تكون حدثاً يعيد تشكيل دوائر الدماغ نفسها. ومع أن آثارها قد تكون عميقة وطويلة الأمد، إلا أن العلاج والدعم المناسبين قد يساعدان على استعادة جزء مهم من التوازن، ويفتحان باب التعافي أمام المصابين.
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
2026-03-11
وزير الاقتصاد الفرنسي: ما يحدث بالشرق الأوسط صدمة جيوسياسية وعسكرية لكنه صدمة اقتصادية ومالية كبيرة أيضا
آخر الأخبار
2026-03-11
وزير الاقتصاد الفرنسي: ما يحدث بالشرق الأوسط صدمة جيوسياسية وعسكرية لكنه صدمة اقتصادية ومالية كبيرة أيضا
0
صحة وتغذية
2026-01-13
إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"
صحة وتغذية
2026-01-13
إليكم ما يحدث في الدماغ عند استخدام إبر التخسيس مثل "مونجارو"
0
خبر عاجل
2026-03-15
غارة عنيفة على خراج بلدة العدوسية وغارات على جبشيت وجبل الرويس ومدينة النبطية منذ قليل
خبر عاجل
2026-03-15
غارة عنيفة على خراج بلدة العدوسية وغارات على جبشيت وجبل الرويس ومدينة النبطية منذ قليل
0
خبر عاجل
2026-03-09
غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
2026-03-09
غارة إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
08:30
بين قلق الذكور واكتئاب الإناث... دراسة تكشف: هكذا يؤثر توتر الحروب على كيمياء الدماغ!
صحة وتغذية
08:30
بين قلق الذكور واكتئاب الإناث... دراسة تكشف: هكذا يؤثر توتر الحروب على كيمياء الدماغ!
0
صحة وتغذية
10:29
أوجاع عابرة للحدود... هكذا تحطم الحرب الاستقرار النفسي للنازحين
صحة وتغذية
10:29
أوجاع عابرة للحدود... هكذا تحطم الحرب الاستقرار النفسي للنازحين
0
صحة وتغذية
2026-03-14
هل يضعف التوتر جهاز المناعة؟ إليكم ما يكشفه العلم عن العلاقة المعقدة بين الضغط النفسي وصحة الجسم
صحة وتغذية
2026-03-14
هل يضعف التوتر جهاز المناعة؟ إليكم ما يكشفه العلم عن العلاقة المعقدة بين الضغط النفسي وصحة الجسم
0
صحة وتغذية
2026-03-14
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
صحة وتغذية
2026-03-14
حين تتحول الرياضة إلى ملاذ نفسي: لهذا السبب يلجأ كثيرون إلى المشي والركض خلال الأزمات والتوتر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-04
الطقس الجميل فرصة لرواد التزلج ومحبي الثلج... هكذا تبدو الاجواء من بشري
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-04
الطقس الجميل فرصة لرواد التزلج ومحبي الثلج... هكذا تبدو الاجواء من بشري
0
أخبار لبنان
2026-02-09
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: إعادة إيواء المتضررين أولوية قصوى
أخبار لبنان
2026-02-09
مصلحة استثمار مرفأ طرابلس: إعادة إيواء المتضررين أولوية قصوى
0
خبر عاجل
2026-02-28
إيران في رسالة للأمم المتحدة: كل القواعد والمنشآت والأصول الأميركية والإسرائيلية في المنطقة أهداف عسكرية مشروعة وسنواصل ممارسة حق الدفاع عن النفس حتى يتوقف العدوان بشكل كامل وقاطع
خبر عاجل
2026-02-28
إيران في رسالة للأمم المتحدة: كل القواعد والمنشآت والأصول الأميركية والإسرائيلية في المنطقة أهداف عسكرية مشروعة وسنواصل ممارسة حق الدفاع عن النفس حتى يتوقف العدوان بشكل كامل وقاطع
0
آخر الأخبار
2026-02-28
غارة إسرائيلية على محيط بلدة بلاط جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-02-28
غارة إسرائيلية على محيط بلدة بلاط جنوبي لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:41
آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...
أخبار لبنان
04:41
آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...
0
أخبار لبنان
03:12
اليكم المشهد من صور...
أخبار لبنان
03:12
اليكم المشهد من صور...
0
أمن وقضاء
02:47
غارات فجرا على اطراف بلدة يحمر - البقاع الغربي...
أمن وقضاء
02:47
غارات فجرا على اطراف بلدة يحمر - البقاع الغربي...
0
أمن وقضاء
02:24
كاميرا الـLBCI ترصد موقع الغارة التي استهدفت عرب الجل - صيدا
أمن وقضاء
02:24
كاميرا الـLBCI ترصد موقع الغارة التي استهدفت عرب الجل - صيدا
0
أمن وقضاء
02:17
استهداف شقة سكنية في خلدة فجرا... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
02:17
استهداف شقة سكنية في خلدة فجرا... اليكم التفاصيل
0
أمن وقضاء
02:00
هكذا يبدو الوضع في النبطية...
أمن وقضاء
02:00
هكذا يبدو الوضع في النبطية...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان
تقارير نشرة الاخبار
14:55
اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب
تقارير نشرة الاخبار
1
أخبار لبنان
00:30
انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل
أخبار لبنان
00:30
انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل
2
خبر عاجل
02:53
تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
خبر عاجل
02:53
تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
3
أخبار دولية
10:56
رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…
أخبار دولية
10:56
رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…
4
أخبار لبنان
10:47
"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"
أخبار لبنان
10:47
"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"
5
أخبار لبنان
15:21
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
أخبار لبنان
15:21
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
6
أخبار دولية
07:06
أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل
أخبار دولية
07:06
أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل
7
أخبار لبنان
15:04
توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام
أخبار لبنان
15:04
توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام
8
تقارير نشرة الاخبار
09:17
في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
