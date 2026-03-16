الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أوجاع عابرة للحدود... هكذا تحطم الحرب الاستقرار النفسي للنازحين

صحة وتغذية
2026-03-16 | 10:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أوجاع عابرة للحدود... هكذا تحطم الحرب الاستقرار النفسي للنازحين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أوجاع عابرة للحدود... هكذا تحطم الحرب الاستقرار النفسي للنازحين

الحرب ليست مجرد مأساة مدن مدمرة ومنازل مفقودة، بل هي أيضاً أزمة نفسية صامتة تُؤثر على ملايين الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار.

ودرس فريق من الباحثين من جامعة فروتسواف الطبية تأثير الحرب والهجرة القسرية على الصحة النفسية للنازحين، مُقارنين تجاربهم بتجارب سكان فروتسواف في أوكرانيا.

وشملت الدراسة 209 أشخاص، من بينهم 68 نازحاً من أوكرانيا جراء الحرب، و141 مواطنًا بولنديًا مقيمًا في فروتسواف. وأكمل المشاركون استبيانات موحدة لتقييم الضغط النفسي، والشعور بالوحدة، وقوة الشبكة الاجتماعية.

وأظهرت النتائج أن 75% من النازحين عانوا من مستويات عالية من الضغط النفسي. وأبلغوا في أغلب الأحيان عن أعراض جسدية، وقلق، واضطرابات في النوم.

وارتبطت مستويات الضغط النفسي المرتفعة، من بين أمور أخرى، بصغر السن، والمشاكل النفسية السابقة، والشعور بالوحدة.

ولاحظ الباحثون أن الشعور بالوحدة والضغط النفسي يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، فكلما زاد الشعور بالوحدة، زادت أعراض الاكتئاب والقلق.

وكشفت الدراسة أيضاً عن الدور الحاسم للروابط الاجتماعية. فقد كان لدى النازحين شبكات دعم أوسع، لا سيما الشبكات العائلية، مقارنةً بالمشاركين الآخرين. وغالباً ما كانت الروابط مع الوالدين أو الأبناء أو الأشقاء مصدراً للأمان والمرونة النفسية بالنسبة لهم.

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

عابرة

للحدود...

الحرب

الاستقرار

النفسي

للنازحين

LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More