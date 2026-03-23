تقرير طبي يكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر تغيّر المناخ على صحة النساء الحوامل والأطفال!

سلّط تقرير طبي جديد الضوء على التأثيرات العميقة والمباشرة للتغيرات المناخية على النساء الحوامل والأطفال الرُضع، محذراً من تبعات صحية قد تمتد لسنوات.

وأوضح التقرير أن موجات الحر الشديدة تزيد بشكل ملحوظ من احتمالات الولادة المبكرة وانخفاض وزن الأجنة، بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بتسمم الحمل وسكري الحمل، مما يضع الأم والجنين في دائرة الخطر الطبي.

وحذّر الخبراء من أن استنشاق الهواء الملوّث الناتج عن الانبعاثات الكربونية يؤثر سلباً على نمو الجهاز التنفسي للجنين، وهو ما قد يؤدي إلى إصابة الأطفال بأمراض مزمنة كالربو والحساسية في مراحل مبكرة من عمرهم.

وأشار التقرير إلى أن التغيرات المناخية تساهم في سرعة انتشار الأمراض المعدية، مثل الملاريا وزيكا، التي تهاجم الجهاز العصبي للجنين، فضلاً عن تأثير الجفاف والفيضانات على جودة الغذاء والمياه، مما يضعف المناعة العامة للأمهات والرضع.

وشدد الأطباء على ضرورة توفير بيئات آمنة ومبردة للحوامل، مع تكثيف التوعية حول كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري والتلوث، معتبرين أن حماية صحة الأم اليوم هي الضمانة الوحيدة لسلامة الأطفال.

