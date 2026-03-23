حتى لو كنت بعيدًا عن القصف… يبقى عقلك تحت الهجوم: هكذا تزرع أخبار الحروب الخوف في داخلنا
صحة وتغذية
2026-03-23 | 06:24
أثار التصعيد المستمر في الشرق الأوسط حالة من القلق حول العالم، مع تزايد التقارير عن الهجمات الصاروخية والتوترات العسكرية في المنطقة، ما دفع الكثيرين إلى الخوف على الأمن العالمي والمستقبل.
ورغم أن العديد من الأشخاص بعيدون جغرافيًا عن مناطق النزاع، إلا أن المتابعة المستمرة للأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي قد تولّد شعورًا بالضغط النفسي والقلق. وفي مثل هذه الظروف، يصبح الحفاظ على الصحة النفسية أمرًا ضروريًا، من خلال فهم أعراض التوتر واعتماد تقنيات بسيطة تساعد على التوازن.
أعراض القلق بسبب الحروب
عند متابعة أخبار النزاعات، قد يعاني الأشخاص من:
- قلق مستمر بشأن المستقبل
- توتر أو شعور بعدم الارتياح طوال اليوم
- صعوبة في النوم بسبب التفكير المتكرر
- ضعف التركيز في العمل أو الدراسة
- تقلبات مزاجية أو سرعة الانفعال
كما أن التعرض المستمر للمحتوى المرتبط بالحرب قد يؤدي إلى شعور بالإرهاق النفسي.
الخبراء يحذّرون
وتوضح المستشارة النفسية ديبال ميهتا أن التعرض المتكرر لأخبار الحروب قد يثير الخوف حتى لدى الأشخاص البعيدين عن مناطق النزاع، لأن الدماغ يمتلك نظامًا طبيعيًا لرصد التهديدات، والذي يبقى في حالة استنفار عند تلقي معلومات مقلقة بشكل متواصل.
وأضافت أن مشاهدة صور العنف بشكل متكرر قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ"الصدمة الثانوية"، مؤكدة أن تأثير الحروب لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى النفس البشرية.
كيف تحمي نفسك نفسيًا؟
1. قلّل متابعة الأخبار
رغم أهمية البقاء على اطلاع، إلا أن المتابعة المستمرة قد تزيد القلق.
لذلك يفضّل الاكتفاء بمتابعة الأخبار مرة أو مرتين يوميًا من مصادر موثوقة، وتجنب مشاهدتها قبل النوم.
2. خذ استراحة من السوشيال ميديا
قد تنشر وسائل التواصل معلومات غير دقيقة أو مثيرة للذعر، لهذا السبب ابتعد لفترات قصيرة وخصص وقتك لنشاطات مريحة أو هوايات.
3. تنفّس بعمق
تقنيات التنفس تساعد على تهدئة الجهاز العصبي. جرب الشهيق لـ4 ثوانٍ، حبس النفس لـ4 ثوانٍ، ثم الزفير لـ6 ثوانٍ.
4. اكتب أفكارك
تدوين المشاعر يساعد على تنظيم الأفكار والتخفيف من التوتر، ويمكنك أيضًا كتابة الأمور الإيجابية في حياتك.
5. تحدّث مع الآخرين
مشاركة القلق مع الأصدقاء أو العائلة تقلل الشعور بالعزلة وتوفر دعمًا نفسيًا مهمًا.
6. لا تغرق في الأخبار السلبية
معظم الأخبار تركّز على الدمار، ما يزيد القلق، لذلك حاول متابعة قصص إيجابية أو إنسانية تذكّرك بوجود الأمل.
7. ركّز على ما يمكنك التحكم به
الأحداث العالمية خارج سيطرتنا، لكن يمكنك التركيز على:
- تطوير نفسك
- مساعدة الآخرين
- العناية بصحتك
الهدوء لا يعني غياب الخوف
تشير الاختصاصية النفسية إكتا داريا إلى أن الهدوء في أوقات الأزمات يعكس مرونة نفسية، وأن الشعور بالخوف طبيعي، لكن المهم هو إدارة هذه المشاعر بطريقة صحية.
0
الخوف مُعدٍ أكثر مما تتخيّل… هكذا ينتقل إليك من دون أن تشعر ويُسيطر على عقلك
الصحة النفسية تحت القصف: هكذا تضاعف النزاعات المسلحة القلق والاكتئاب عالمياً
0
تقرير دولي يكشف: هكذا ينهش القلق الميداني أجساد الشعب اللبناني بعيداً عن الجبهات!
0
"ضباب الحرب" في الدماغ: لماذا نفقد التركيز ونخطئ في أبسط الأمور تحت ضغط الأخبار؟
0
تحوّل طبي خطير... سرطان الأمعاء يتصدر قائمة وفيات السرطان لدى الأشخاص دون الـ 50 عاماً!
تقرير طبي يكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر تغيّر المناخ على صحة النساء الحوامل والأطفال!
0
الشرق الأوسط على حافة كارثة صحية شاملة… أمراض وتلوّث وانهيار نفسي يضرب المنطقة
0
"أخطر من زمن كورونا"... تحذير أممي: نزاعات الشرق الأوسط تنذر بأسوأ أزمة مساعدات عالمية
0
تعميم صورة مواطنة فقدت في محلة دوحة عرمون
زعيم جماعة أنصار الله في اليمن: نتضامن مع إيران وفي إطار الجاهزية لكافة التطورات سنتحرك في مختلف الأنشطة
0
برج الحمل في 2026: سنة التغييرات والمبادرات (فيديو)
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدتي صريفا وياطر
0
رئيس بلدية الحازمية للـLBCI: تفاجأنا بما حصل ونتمنى ألا نضطر لاتخاذ اجراءات لا نريدها
إستهداف شقة في الحازمية... هذه التفاصيل
0
وزير إسرائيلي يدعو لجعل نهر الليطاني حدودًا فاصلة… وإسرائيل تكثّف استهداف الجسور لعزل جنوب لبنان
وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي
0
سلام مغادراً قصر بعبدا: أنا على تواصل يومي مع الرئيس عون ونعمل جميعاً لوقف الحرب في أسرع وقت ممكن
غارات إسرائيلية تطال صور وجسر القاسمية… واستهدافات في بنت جبيل ومجدل سلم
0
غارة إسرائيلية تدمر جسر القعقعية على نهر الليطاني وغارات تطال قرى في قضاء النبطية
الرئيسان عون وبري شدّدا على الوحدة الوطنية والتضامن بين اللبنانيين وعلى اهمية الحفاظ على السلم الاهلي
0
إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل
الجيش الإسرائيلي: العثور على مربض صواريخ مضادة للدروع ووسائل قتالية في جنوب لبنان
وسائل إعلام إسرائيلية: تقديرات عسكرية بأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته إيران باتجاه شمال إسرائيل قبل نحو نصف ساعة قد سقط داخل الأراضي اللبنانية
3
وسائل إعلام إسرائيلية: لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تستهدف قوات إسرائيلية في جنوب لبنان أم كانت تقصد هدفًا داخل إسرائيل وأخطأت إصابته
شركة طيران الشرق الأوسط: هذه الرحلات من 24 ولغاية 30 آذار
5
وسائل إعلام إسرائيلية: يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها صاروخ باليستي إيراني لبنان خلال الحرب الحالية
إنذار إسرائيلي الى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فوراً
7
إسرائيل استهدفت قعقعية الجسر ودمّرته بالكامل...اليكم التفاصيل
بالصورة: عقد إيجار الشقة التي تم استهدافها عصرًا في الحازمية...
