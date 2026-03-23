حتى لو كنت بعيدًا عن القصف… يبقى عقلك تحت الهجوم: هكذا تزرع أخبار الحروب الخوف في داخلنا

صحة وتغذية
2026-03-23 | 06:24
مشاهدات عالية
حتى لو كنت بعيدًا عن القصف… يبقى عقلك تحت الهجوم: هكذا تزرع أخبار الحروب الخوف في داخلنا

أثار التصعيد المستمر في الشرق الأوسط حالة من القلق حول العالم، مع تزايد التقارير عن الهجمات الصاروخية والتوترات العسكرية في المنطقة، ما دفع الكثيرين إلى الخوف على الأمن العالمي والمستقبل.

ورغم أن العديد من الأشخاص بعيدون جغرافيًا عن مناطق النزاع، إلا أن المتابعة المستمرة للأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي قد تولّد شعورًا بالضغط النفسي والقلق. وفي مثل هذه الظروف، يصبح الحفاظ على الصحة النفسية أمرًا ضروريًا، من خلال فهم أعراض التوتر واعتماد تقنيات بسيطة تساعد على التوازن.

أعراض القلق بسبب الحروب

عند متابعة أخبار النزاعات، قد يعاني الأشخاص من:

- قلق مستمر بشأن المستقبل

- توتر أو شعور بعدم الارتياح طوال اليوم

- صعوبة في النوم بسبب التفكير المتكرر

- ضعف التركيز في العمل أو الدراسة

- تقلبات مزاجية أو سرعة الانفعال

كما أن التعرض المستمر للمحتوى المرتبط بالحرب قد يؤدي إلى شعور بالإرهاق النفسي.

الخبراء يحذّرون

وتوضح المستشارة النفسية ديبال ميهتا أن التعرض المتكرر لأخبار الحروب قد يثير الخوف حتى لدى الأشخاص البعيدين عن مناطق النزاع، لأن الدماغ يمتلك نظامًا طبيعيًا لرصد التهديدات، والذي يبقى في حالة استنفار عند تلقي معلومات مقلقة بشكل متواصل.

وأضافت أن مشاهدة صور العنف بشكل متكرر قد تؤدي إلى ما يُعرف بـ"الصدمة الثانوية"، مؤكدة أن تأثير الحروب لا يقتصر على السياسة، بل يمتد إلى النفس البشرية.

كيف تحمي نفسك نفسيًا؟

1. قلّل متابعة الأخبار

رغم أهمية البقاء على اطلاع، إلا أن المتابعة المستمرة قد تزيد القلق.

لذلك يفضّل الاكتفاء بمتابعة الأخبار مرة أو مرتين يوميًا من مصادر موثوقة، وتجنب مشاهدتها قبل النوم.

2. خذ استراحة من السوشيال ميديا

قد تنشر وسائل التواصل معلومات غير دقيقة أو مثيرة للذعر، لهذا السبب ابتعد لفترات قصيرة وخصص وقتك لنشاطات مريحة أو هوايات.

3. تنفّس بعمق

تقنيات التنفس تساعد على تهدئة الجهاز العصبي. جرب الشهيق لـ4 ثوانٍ، حبس النفس لـ4 ثوانٍ، ثم الزفير لـ6 ثوانٍ.

4. اكتب أفكارك

تدوين المشاعر يساعد على تنظيم الأفكار والتخفيف من التوتر، ويمكنك أيضًا كتابة الأمور الإيجابية في حياتك.

5. تحدّث مع الآخرين

مشاركة القلق مع الأصدقاء أو العائلة تقلل الشعور بالعزلة وتوفر دعمًا نفسيًا مهمًا.

6. لا تغرق في الأخبار السلبية

معظم الأخبار تركّز على الدمار، ما يزيد القلق، لذلك حاول متابعة قصص إيجابية أو إنسانية تذكّرك بوجود الأمل.

7. ركّز على ما يمكنك التحكم به

الأحداث العالمية خارج سيطرتنا، لكن يمكنك التركيز على:

- تطوير نفسك

- مساعدة الآخرين

- العناية بصحتك

الهدوء لا يعني غياب الخوف

تشير الاختصاصية النفسية إكتا داريا إلى أن الهدوء في أوقات الأزمات يعكس مرونة نفسية، وأن الشعور بالخوف طبيعي، لكن المهم هو إدارة هذه المشاعر بطريقة صحية.
 

