ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة يوميًا؟

يُعدّ الموز من أكثر الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، إذ يوفّر جرعة جيدة من البوتاسيوم والألياف وفيتامين "سي"، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة التي تجعله خيارًا شائعًا في النظام الغذائي اليومي.

وتشير الدراسات إلى أن الألياف والنشا المقاوم الموجودين في الموز يساعدان على تنظيم مستويات السكر في الدم، وتحسين عملية الهضم، إضافة إلى تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما يساهم الموز في دعم صحة القلب، بفضل احتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وهي عناصر تلعب دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم ووظائف العضلات.

وغالبًا ما يُنصح بتناول الموز قبل أو بعد ممارسة التمارين الرياضية، نظرًا لاحتوائه على إلكتروليتات تساعد في تقليل التشنجات العضلية ودعم الأداء البدني.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن نحو 90 في المئة من الأشخاص لا يستهلكون الكمية الموصى بها من الفواكه والخضروات يوميًا، ما يجعل إدخال الموز إلى النظام الغذائي عادة مفيدة.

هل الموز مناسب للجميع؟

رغم فوائده، يحذّر خبراء من أن الموز قد لا يكون الخيار الأمثل لبعض الأشخاص، خصوصًا من يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض البوتاسيوم أو الذين يعانون من ارتفاع في مستويات السكر بعد تناوله.

كما يثير الموز تساؤلات لدى مرضى السكري، نظرًا لاحتوائه على كربوهيدرات وسكريات طبيعية. ورغم ذلك، يُصنّف ضمن الأطعمة منخفضة المؤشر الغلايسيمي، لكنه يحمل حملاً غلايسيميًا متوسطًا، ما يعني ضرورة الانتباه إلى الكمية وتكرار تناوله.

الحذر في بعض الحالات الصحية

قد يشكل البوتاسيوم مصدر قلق للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو يتناولون أدوية معينة لعلاج ضغط الدم أو قصور القلب، حيث يُنصح هؤلاء باستشارة الطبيب قبل إدخال الموز بشكل منتظم إلى نظامهم الغذائي.

ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن تناول موزة واحدة يوميًا لا يُرجّح أن يسبب ارتفاعًا خطيرًا في البوتاسيوم لدى الأشخاص الأصحاء.

بشكل عام، يُعتبر تناول موزة يوميًا آمنًا لمعظم الناس، لكن الأفضل هو الحفاظ على نظام غذائي متنوع يشمل مختلف أنواع الفواكه والخضروات.