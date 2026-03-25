حمية خالية من الغلوتين: هل هي وهم صحي؟... خبراء يحذّرون: قد تضر أكثر مما تنفع!

صحة وتغذية
2026-03-25 | 08:25
مشاهدات عالية
LBCI
حمية خالية من الغلوتين: هل هي وهم صحي؟... خبراء يحذّرون: قد تضر أكثر مما تنفع!

كانت الأطعمة الخالية من الغلوتين في السابق مخصّصة لفئة محدودة من الأشخاص المصابين بمرض السيلياك، لكنها اليوم تحوّلت إلى ظاهرة غذائية واسعة، مع أقسام كاملة مخصّصة لها في المتاجر، وسوق يُقدّر بمئات الملايين سنويًا.

لكن اللافت أن عدد المصابين بمرض السيلياك – وهو اضطراب مناعي مزمن يسببه تناول الغلوتين الموجود في القمح والشعير – لا يتجاوز نسبة محدودة من السكان، في حين أن ما بين 10 إلى 15% من الأشخاص يتبعون حمية خالية أو منخفضة الغلوتين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

هل الجميع بحاجة إليها؟

ويحذّر الأطباء من أن كثيرين قد يهدرون أموالهم من دون فائدة، إذ تزيد تكلفة المنتجات الخالية من الغلوتين بنسبة تصل إلى 35%، وقد يعرّضون أنفسهم لمخاطر صحية مثل نقص العناصر الغذائية أو حتى زيادة الوزن.

ويؤكد الخبراء أن المشكلة لا تكمن دائمًا في الغلوتين نفسه، بل قد تكون في مكونات أخرى في القمح، ما يعني أن تجنّب الغلوتين لن يحل المشكلة بالضرورة.

ما هو مرض السيلياك؟

بالنسبة للمصابين بمرض السيلياك، حتى كميات ضئيلة جدًا من الغلوتين يمكن أن تكون سامة، إذ يهاجم الجهاز المناعي بطانة الأمعاء، ما يؤدي إلى التهابات واضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية.

وتظهر الأعراض خلال ساعات، وتشمل: الإسهال، القيء، آلام البطن والانتفاخ، كما أنها قد تمتد لنشمل: تقرّحات الفم، آلام المفاصل، الصداع وانخفاض الخصوبة.

وفي حال عدم العلاج، قد يؤدي المرض إلى مضاعفات خطيرة مثل هشاشة العظام أو حتى سرطان الأمعاء.

تشخيص ذاتي… وخطر خفي

وتشير الدراسات إلى أن نحو 82% من الأشخاص الذين يتبعون حمية خالية من الغلوتين لم يتم تشخيصهم رسميًا بمرض السيلياك.

ويرى الخبراء أن كثيرين يعتمدون على اختبارات منزلية غير دقيقة، في حين أن تشخيص عدم تحمّل الغلوتين لا يتم إلا بعد استبعاد مرض السيلياك طبيًا.

هل الغلوتين هو المشكلة فعلًا؟

ولفتت أبحاث حديثة إلى أن مركبات أخرى مثل "الفروكتانات" – وهي سكريات صعبة الهضم – قد تكون السبب الحقيقي لأعراض مثل الانتفاخ والغازات.

وفي دراسة، تبيّن أن الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يعانون من حساسية الغلوتين، لم تظهر لديهم أعراض إضافية عند تناوله مقارنة بعوامل أخرى، ما يشير إلى أن الاعتقاد بحد ذاته قد يلعب دورًا.

موضة أم ضرورة؟

ويلجأ البعض إلى الحمية الخالية من الغلوتين لأسباب صحية عامة أو بتأثير من المشاهير، لكن لا يوجد دليل علمي قوي على أن الغلوتين يسبب التهابات لدى الأشخاص الأصحاء.

كما أن البدائل الخالية من الغلوتين غالبًا ما تكون: أكثر معالجة صناعيًا، أعلى في الدهون والسكريات وأقل في الألياف والفيتامينات، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.

هذا ويشدد الخبراء على أن اتباع حمية خالية من الغلوتين من دون سبب طبي واضح قد يؤدي إلى تأخير تشخيص أمراض خطيرة، مثل سرطان الأمعاء.

LBCI
صحة وتغذية
2026-01-14

تحذير صحي: بخاخات الأنف قد تسبّب إدمانًا وأضرارًا دائمة في التنفّس

LBCI
أخبار دولية
2026-01-25

خبراء الأمم المتحدة يحذّرون من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان

LBCI
صحة وتغذية
06:30

علامة شائعة قد تدّل على الإصابة بسرطان الكبد... والخبراء يحذّرون!

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-03

تجمّع الشركات المستوردة للنفط: وضع مادّتي البنزين والديزل أكثر من طبيعيّ ونحذّر من تخزين مادّة الغاز

LBCI
صحة وتغذية
14:19

دراسة: الأشخاص المزعجون قد يسرّعون الشيخوخة ويقصرون العمر

LBCI
صحة وتغذية
13:10

هل يمكن للأمعاء أن تؤثر على الذاكرة؟ دراسة تكشف علاقة مفاجئة

LBCI
صحة وتغذية
12:31

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة يوميًا؟

LBCI
صحة وتغذية
06:30

علامة شائعة قد تدّل على الإصابة بسرطان الكبد... والخبراء يحذّرون!

LBCI
أخبار دولية
11:53

رئيس أركان الجيش الفرنسي يعقد محادثات مع قادة جيوش أخرى بشأن مضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
12:00

وكالة تسنيم عن مصدر عسكري لم تسمه: إيران قد تفعل جبهة مضيق باب المندب إذا وقعت هجمات على الأراضي أو الجزر الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
14:12

البيت الأبيض: تم اغتيال القيادة الإيرانية بكاملها ولم ير أحد هذا القائد الجديد وبالتالي فقد تم تغيير النظام ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
حال الطقس
03:32

منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...

LBCI
خبر عاجل
17:26

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
15:08

الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات

LBCI
أخبار لبنان
17:18

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
17:52

القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

