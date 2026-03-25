رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
7
o
الجنوب
13
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
11
o
متن
11
o
حمية خالية من الغلوتين: هل هي وهم صحي؟... خبراء يحذّرون: قد تضر أكثر مما تنفع!
صحة وتغذية
2026-03-25 | 08:25
مشاهدات عالية
حمية خالية من الغلوتين: هل هي وهم صحي؟... خبراء يحذّرون: قد تضر أكثر مما تنفع!
كانت الأطعمة الخالية من الغلوتين في السابق مخصّصة لفئة محدودة من الأشخاص المصابين بمرض السيلياك، لكنها اليوم تحوّلت إلى ظاهرة غذائية واسعة، مع أقسام كاملة مخصّصة لها في المتاجر، وسوق يُقدّر بمئات الملايين سنويًا.
لكن اللافت أن عدد المصابين بمرض السيلياك – وهو اضطراب مناعي مزمن يسببه تناول الغلوتين الموجود في القمح والشعير – لا يتجاوز نسبة محدودة من السكان، في حين أن ما بين 10 إلى 15% من الأشخاص يتبعون حمية خالية أو منخفضة الغلوتين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
هل الجميع بحاجة إليها؟
ويحذّر الأطباء من أن كثيرين قد يهدرون أموالهم من دون فائدة، إذ تزيد تكلفة المنتجات الخالية من الغلوتين بنسبة تصل إلى 35%، وقد يعرّضون أنفسهم لمخاطر صحية مثل نقص العناصر الغذائية أو حتى زيادة الوزن.
ويؤكد الخبراء أن المشكلة لا تكمن دائمًا في الغلوتين نفسه، بل قد تكون في مكونات أخرى في القمح، ما يعني أن تجنّب الغلوتين لن يحل المشكلة بالضرورة.
ما هو مرض السيلياك؟
بالنسبة للمصابين بمرض السيلياك، حتى كميات ضئيلة جدًا من الغلوتين يمكن أن تكون سامة، إذ يهاجم الجهاز المناعي بطانة الأمعاء، ما يؤدي إلى التهابات واضطرابات في امتصاص العناصر الغذائية.
وتظهر الأعراض خلال ساعات، وتشمل: الإسهال، القيء، آلام البطن والانتفاخ، كما أنها قد تمتد لنشمل: تقرّحات الفم، آلام المفاصل، الصداع وانخفاض الخصوبة.
وفي حال عدم العلاج، قد يؤدي المرض إلى مضاعفات خطيرة مثل هشاشة العظام أو حتى سرطان الأمعاء.
تشخيص ذاتي… وخطر خفي
وتشير الدراسات إلى أن نحو 82% من الأشخاص الذين يتبعون حمية خالية من الغلوتين لم يتم تشخيصهم رسميًا بمرض السيلياك.
ويرى الخبراء أن كثيرين يعتمدون على اختبارات منزلية غير دقيقة، في حين أن تشخيص عدم تحمّل الغلوتين لا يتم إلا بعد استبعاد مرض السيلياك طبيًا.
هل الغلوتين هو المشكلة فعلًا؟
ولفتت أبحاث حديثة إلى أن مركبات أخرى مثل "الفروكتانات" – وهي سكريات صعبة الهضم – قد تكون السبب الحقيقي لأعراض مثل الانتفاخ والغازات.
وفي دراسة، تبيّن أن الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم يعانون من حساسية الغلوتين، لم تظهر لديهم أعراض إضافية عند تناوله مقارنة بعوامل أخرى، ما يشير إلى أن الاعتقاد بحد ذاته قد يلعب دورًا.
موضة أم ضرورة؟
ويلجأ البعض إلى الحمية الخالية من الغلوتين لأسباب صحية عامة أو بتأثير من المشاهير، لكن لا يوجد دليل علمي قوي على أن الغلوتين يسبب التهابات لدى الأشخاص الأصحاء.
كما أن البدائل الخالية من الغلوتين غالبًا ما تكون: أكثر معالجة صناعيًا، أعلى في الدهون والسكريات وأقل في الألياف والفيتامينات، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل صحية أخرى.
هذا ويشدد الخبراء على أن اتباع حمية خالية من الغلوتين من دون سبب طبي واضح قد يؤدي إلى تأخير تشخيص أمراض خطيرة، مثل سرطان الأمعاء.
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-01-14
تحذير صحي: بخاخات الأنف قد تسبّب إدمانًا وأضرارًا دائمة في التنفّس
صحة وتغذية
2026-01-14
تحذير صحي: بخاخات الأنف قد تسبّب إدمانًا وأضرارًا دائمة في التنفّس
0
أخبار دولية
2026-01-25
خبراء الأمم المتحدة يحذّرون من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان
أخبار دولية
2026-01-25
خبراء الأمم المتحدة يحذّرون من خطر "عنف جماعي ضد المدنيين" في جنوب السودان
0
صحة وتغذية
06:30
علامة شائعة قد تدّل على الإصابة بسرطان الكبد... والخبراء يحذّرون!
صحة وتغذية
06:30
علامة شائعة قد تدّل على الإصابة بسرطان الكبد... والخبراء يحذّرون!
0
أخبار لبنان
2026-03-03
تجمّع الشركات المستوردة للنفط: وضع مادّتي البنزين والديزل أكثر من طبيعيّ ونحذّر من تخزين مادّة الغاز
أخبار لبنان
2026-03-03
تجمّع الشركات المستوردة للنفط: وضع مادّتي البنزين والديزل أكثر من طبيعيّ ونحذّر من تخزين مادّة الغاز
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:19
دراسة: الأشخاص المزعجون قد يسرّعون الشيخوخة ويقصرون العمر
صحة وتغذية
14:19
دراسة: الأشخاص المزعجون قد يسرّعون الشيخوخة ويقصرون العمر
0
صحة وتغذية
13:10
هل يمكن للأمعاء أن تؤثر على الذاكرة؟ دراسة تكشف علاقة مفاجئة
صحة وتغذية
13:10
هل يمكن للأمعاء أن تؤثر على الذاكرة؟ دراسة تكشف علاقة مفاجئة
0
صحة وتغذية
12:31
ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة يوميًا؟
صحة وتغذية
12:31
ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة يوميًا؟
0
صحة وتغذية
06:30
علامة شائعة قد تدّل على الإصابة بسرطان الكبد... والخبراء يحذّرون!
صحة وتغذية
06:30
علامة شائعة قد تدّل على الإصابة بسرطان الكبد... والخبراء يحذّرون!
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:53
رئيس أركان الجيش الفرنسي يعقد محادثات مع قادة جيوش أخرى بشأن مضيق هرمز
أخبار دولية
11:53
رئيس أركان الجيش الفرنسي يعقد محادثات مع قادة جيوش أخرى بشأن مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
12:00
وكالة تسنيم عن مصدر عسكري لم تسمه: إيران قد تفعل جبهة مضيق باب المندب إذا وقعت هجمات على الأراضي أو الجزر الإيرانية
آخر الأخبار
12:00
وكالة تسنيم عن مصدر عسكري لم تسمه: إيران قد تفعل جبهة مضيق باب المندب إذا وقعت هجمات على الأراضي أو الجزر الإيرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
14:24
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
0
خبر عاجل
14:12
البيت الأبيض: تم اغتيال القيادة الإيرانية بكاملها ولم ير أحد هذا القائد الجديد وبالتالي فقد تم تغيير النظام ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا
خبر عاجل
14:12
البيت الأبيض: تم اغتيال القيادة الإيرانية بكاملها ولم ير أحد هذا القائد الجديد وبالتالي فقد تم تغيير النظام ونرغب في وجود شخص بموقع القيادة داخل النظام الإيراني يكون أكثر ودا وتجاوبا ومستعدا للعمل معنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي
تقارير نشرة الاخبار
14:38
مواقع أثرية لبنانية تحت الخطر... ومساعٍ رسمية لحماية التراث الثقافي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
14:31
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
14:27
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
14:24
وقف الحرب على حزب الله في لبنان... هذه هي المطالب لوقف الحرب الايرانية-الاميركية الاسرائيلية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:45
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
خبر عاجل
11:45
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
2
حال الطقس
03:32
منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
حال الطقس
03:32
منخفض جويّ جديد يؤثر على لبنان...
3
خبر عاجل
17:26
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
17:26
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية
4
خبر عاجل
15:08
الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات
خبر عاجل
15:08
الجيش الإسرائيلي يقول إن خططه في إيران ولبنان لن تتغير بمعزل عن نتائج المفاوضات
5
أخبار لبنان
17:18
إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...
أخبار لبنان
17:18
إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...
6
خبر عاجل
09:42
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
خبر عاجل
09:42
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
7
أخبار دولية
17:52
القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب
أخبار دولية
17:52
القناة 12 الإسرائيلية: وثيقة من 15 بندًا لاتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب
8
خبر عاجل
08:31
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
خبر عاجل
08:31
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
