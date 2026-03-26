في اليوم البنفسجي... أرقام مقلقة ومفاهيم مغلوطة حول الصرع يجب تصحيحها

صحة وتغذية
2026-03-26 | 03:03
LBCI
في اليوم البنفسجي... أرقام مقلقة ومفاهيم مغلوطة حول الصرع يجب تصحيحها
يُحيي العالم في 26 آذار من كل عام "اليوم البنفسجي"، وهو مناسبة تهدف إلى زيادة الوعي حول الصرع، هذا الاضطراب العصبي المنتشر، وكسر الخوف والوصمة الاجتماعية المرتبطة به.

ويُعدّ الصرع من أكثر الأمراض العصبية شيوعًا، إذ يعاني منه أكثر من 50 مليون شخص حول العالم، بينهم نحو 3.5 مليون في الولايات المتحدة وحدها، ما يجعل احتمال معرفة شخص مصاب به أمرًا شائعًا.

مرض شائع… وسوء فهم واسع

وينتج الصرع عن اضطرابات كهربائية في الدماغ تؤدي إلى نوبات متفاوتة، وغالبًا ما يثير هذا المرض القلق لدى من يجهل طبيعته، ما ساهم في انتشار مفاهيم خاطئة وأحكام غير دقيقة حول المصابين به.

ويُصنّف الصرع كرابع أكثر اضطراب عصبي شيوعًا بعد الصداع النصفي والسكتات الدماغية ومرض ألزهايمر، وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل 26 شخصًا قد يُصاب به في مرحلة ما من حياته.

بداية الحملة… من تجربة شخصية

وتعود فكرة هذا اليوم إلى كاسيدي ميغان من كندا، التي أطلقت المبادرة عام 2008 بعد معاناتها الشخصية مع المرض، بهدف توعية الناس وتعزيز فهمهم لهذه الحالة.

وفي عام 2009، توسّعت الحملة عالميًا بعد شراكة مع مؤسسات صحية، حيث شارك أكثر من 100 ألف طالب وعشرات المؤسسات والشخصيات السياسية في فعاليات التوعية.

واختير اللون البنفسجي لأنه مرتبط بزهرة الخُزامى (Lavender)، وهي الزهرة الدولية المرتبطة بالصرع؛ حيث ترمز إلى مشاعر الوحدة والعزلة التي قد يشعر بها المصابون، واللون البنفسجي بحد ذاته يرمز للهدوء والتعاطف.

العلاج ممكن… والوعي ضروري

ورغم التحديات التي يفرضها الصرع على المصابين، يؤكد الخبراء أن المرض يمكن السيطرة عليه بشكل كبير إذا تم تشخيصه وعلاجه بشكل صحيح، ما يجعل التوعية والبحث العلمي عنصرين أساسيين لتحسين حياة المرضى.

وأخيرا، في اليوم البنفسجي… الرسالة واضحة: المعرفة تزيل الخوف، والوعي يكسر الوصمة. ومع انتشار المرض عالميًا، يبقى التضامن والدعم المجتمعي مفتاحًا لتحسين حياة الملايين.

دراسة: الأشخاص المزعجون قد يسرّعون الشيخوخة ويقصرون العمر
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-13

شقير يكشف أرقاماً مقلقة ويحذر من مخاطر قوية تهدد الإقتصاد جراء الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-08

بن غفير: كوشنر وويتكوف يعملان على إدخال أفكار مغلوطة بشأن غزة إلى رأس ترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-14

اسرائيل تقطع طرقات وجسور في الجنوب....اهداف غامضة لكن مقلقة

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-16

دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!

LBCI
صحة وتغذية
14:19

دراسة: الأشخاص المزعجون قد يسرّعون الشيخوخة ويقصرون العمر

LBCI
صحة وتغذية
13:10

هل يمكن للأمعاء أن تؤثر على الذاكرة؟ دراسة تكشف علاقة مفاجئة

LBCI
صحة وتغذية
12:31

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة يوميًا؟

LBCI
صحة وتغذية
08:25

حمية خالية من الغلوتين: هل هي وهم صحي؟... خبراء يحذّرون: قد تضر أكثر مما تنفع!

LBCI
خبر عاجل
2026-03-18

وزارة الداخلية الكويتية: ضبط 10 مواطنين من جماعة «حزب الله» قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-18

عراقجي: البروتوكول الجديد سيضمن المرور الآمن في ظل "شروط محددة" وبناء على المصالح الإيرانية والإقليمية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-18

وزارة الدفاع القطرية: اعتراض صاروخين باليستيين كانا يستهدفان مدينة راس لفان الصناعية

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-28

فون دير لاين: الهجمات على الإمارات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وخرقا واضحا للقانون الدولي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:59

قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:34

مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية

LBCI
خبر عاجل
11:45

الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله

LBCI
خبر عاجل
09:42

أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني

LBCI
فنّ
13:50

هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
16:20

"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت

LBCI
خبر عاجل
08:31

معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر

LBCI
أخبار دولية
10:16

إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها

LBCI
أخبار لبنان
07:42

حركة أمل: للعودة والتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية

LBCI
حال الطقس
02:55

أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد

