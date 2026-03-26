رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
في اليوم البنفسجي... أرقام مقلقة ومفاهيم مغلوطة حول الصرع يجب تصحيحها
صحة وتغذية
2026-03-26 | 03:03
في اليوم البنفسجي... أرقام مقلقة ومفاهيم مغلوطة حول الصرع يجب تصحيحها
يُحيي العالم في 26 آذار من كل عام "اليوم البنفسجي"، وهو مناسبة تهدف إلى زيادة الوعي حول الصرع، هذا الاضطراب العصبي المنتشر، وكسر الخوف والوصمة الاجتماعية المرتبطة به.
ويُعدّ الصرع من أكثر الأمراض العصبية شيوعًا، إذ يعاني منه أكثر من 50 مليون شخص حول العالم، بينهم نحو 3.5 مليون في الولايات المتحدة وحدها، ما يجعل احتمال معرفة شخص مصاب به أمرًا شائعًا.
مرض شائع… وسوء فهم واسع
وينتج الصرع عن اضطرابات كهربائية في الدماغ تؤدي إلى نوبات متفاوتة، وغالبًا ما يثير هذا المرض القلق لدى من يجهل طبيعته، ما ساهم في انتشار مفاهيم خاطئة وأحكام غير دقيقة حول المصابين به.
ويُصنّف الصرع كرابع أكثر اضطراب عصبي شيوعًا بعد الصداع النصفي والسكتات الدماغية ومرض ألزهايمر، وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل 26 شخصًا قد يُصاب به في مرحلة ما من حياته.
بداية الحملة… من تجربة شخصية
وتعود فكرة هذا اليوم إلى كاسيدي ميغان من كندا، التي أطلقت المبادرة عام 2008 بعد معاناتها الشخصية مع المرض، بهدف توعية الناس وتعزيز فهمهم لهذه الحالة.
وفي عام 2009، توسّعت الحملة عالميًا بعد شراكة مع مؤسسات صحية، حيث شارك أكثر من 100 ألف طالب وعشرات المؤسسات والشخصيات السياسية في فعاليات التوعية.
واختير اللون البنفسجي لأنه مرتبط بزهرة الخُزامى (Lavender)، وهي الزهرة الدولية المرتبطة بالصرع؛ حيث ترمز إلى مشاعر الوحدة والعزلة التي قد يشعر بها المصابون، واللون البنفسجي بحد ذاته يرمز للهدوء والتعاطف.
العلاج ممكن… والوعي ضروري
ورغم التحديات التي يفرضها الصرع على المصابين، يؤكد الخبراء أن المرض يمكن السيطرة عليه بشكل كبير إذا تم تشخيصه وعلاجه بشكل صحيح، ما يجعل التوعية والبحث العلمي عنصرين أساسيين لتحسين حياة المرضى.
وأخيرا، في اليوم البنفسجي… الرسالة واضحة: المعرفة تزيل الخوف، والوعي يكسر الوصمة. ومع انتشار المرض عالميًا، يبقى التضامن والدعم المجتمعي مفتاحًا لتحسين حياة الملايين.
صحة وتغذية
اليوم
البنفسجي...
أرقام
مقلقة
ومفاهيم
مغلوطة
الصرع
تصحيحها
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-03-13
شقير يكشف أرقاماً مقلقة ويحذر من مخاطر قوية تهدد الإقتصاد جراء الحرب
أخبار لبنان
2026-03-13
شقير يكشف أرقاماً مقلقة ويحذر من مخاطر قوية تهدد الإقتصاد جراء الحرب
0
آخر الأخبار
2026-02-08
بن غفير: كوشنر وويتكوف يعملان على إدخال أفكار مغلوطة بشأن غزة إلى رأس ترامب
آخر الأخبار
2026-02-08
بن غفير: كوشنر وويتكوف يعملان على إدخال أفكار مغلوطة بشأن غزة إلى رأس ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-14
اسرائيل تقطع طرقات وجسور في الجنوب....اهداف غامضة لكن مقلقة
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-14
اسرائيل تقطع طرقات وجسور في الجنوب....اهداف غامضة لكن مقلقة
0
صحة وتغذية
2026-02-16
دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!
صحة وتغذية
2026-02-16
دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:19
دراسة: الأشخاص المزعجون قد يسرّعون الشيخوخة ويقصرون العمر
صحة وتغذية
14:19
دراسة: الأشخاص المزعجون قد يسرّعون الشيخوخة ويقصرون العمر
0
صحة وتغذية
13:10
هل يمكن للأمعاء أن تؤثر على الذاكرة؟ دراسة تكشف علاقة مفاجئة
صحة وتغذية
13:10
هل يمكن للأمعاء أن تؤثر على الذاكرة؟ دراسة تكشف علاقة مفاجئة
0
صحة وتغذية
12:31
ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة يوميًا؟
صحة وتغذية
12:31
ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة يوميًا؟
0
صحة وتغذية
08:25
حمية خالية من الغلوتين: هل هي وهم صحي؟... خبراء يحذّرون: قد تضر أكثر مما تنفع!
صحة وتغذية
08:25
حمية خالية من الغلوتين: هل هي وهم صحي؟... خبراء يحذّرون: قد تضر أكثر مما تنفع!
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-03-18
وزارة الداخلية الكويتية: ضبط 10 مواطنين من جماعة «حزب الله» قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة
خبر عاجل
2026-03-18
وزارة الداخلية الكويتية: ضبط 10 مواطنين من جماعة «حزب الله» قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيق مع جهات خارجية والسعي للتخابر معها بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة
0
آخر الأخبار
2026-03-18
عراقجي: البروتوكول الجديد سيضمن المرور الآمن في ظل "شروط محددة" وبناء على المصالح الإيرانية والإقليمية
آخر الأخبار
2026-03-18
عراقجي: البروتوكول الجديد سيضمن المرور الآمن في ظل "شروط محددة" وبناء على المصالح الإيرانية والإقليمية
0
آخر الأخبار
2026-03-18
وزارة الدفاع القطرية: اعتراض صاروخين باليستيين كانا يستهدفان مدينة راس لفان الصناعية
آخر الأخبار
2026-03-18
وزارة الدفاع القطرية: اعتراض صاروخين باليستيين كانا يستهدفان مدينة راس لفان الصناعية
0
آخر الأخبار
2026-02-28
فون دير لاين: الهجمات على الإمارات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وخرقا واضحا للقانون الدولي
آخر الأخبار
2026-02-28
فون دير لاين: الهجمات على الإمارات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وخرقا واضحا للقانون الدولي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:59
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
أخبار لبنان
02:59
قصف مدفعي متواصل في الجنوب… وبدء انقطاع خدمات الاتصالات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية
تقارير نشرة الاخبار
14:38
حين تُقصف الذاكرة: تراث لبنان بين نيران الحرب وواجب الحماية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سيارات النازحين بين تطبيق القانون وضيق الخيارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
تقارير نشرة الاخبار
14:34
مهلة رجي تنتهي الأحد فماذا عن اقتحام السفارة وتوقيف شيباني؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
تقارير نشرة الاخبار
14:32
قصف مكثف يطال إسرائيل... وتصعيد في التهديدات على جبهتي لبنان وإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
14:31
العدوان الإسرائيليّ على لبنان مستمر... آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تدمير محطات الامانة جزء من الحرب المالية على حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
14:27
شروط ايرانية جديدة لعبور مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
تقارير نشرة الاخبار
14:25
مهلة ترامب تقترب من نهايتها وأميركا تعد العدة عسكرياً إذا فشلت الدبلوماسية
1
خبر عاجل
11:45
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
خبر عاجل
11:45
الجيش الإسرائيلي: إعتقال مسؤول خلية في تنظيم "السرايا اللبنانية" المرتبط بحزب الله
2
خبر عاجل
09:42
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
خبر عاجل
09:42
أدرعي: حرصًا على سلامتكم انتقلوا إلى شمال نهر الزهراني
3
فنّ
13:50
هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات
فنّ
13:50
هكذا ردّت هاندا أرتشيل على مذكرة توقيفها… وهذه أبرز الأسماء المتورطة في قضية المخدرات
4
أمن وقضاء
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
أمن وقضاء
16:20
"أوجيرو": معالجة اضطرابات في خدمة الإنترنت
5
خبر عاجل
08:31
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
خبر عاجل
08:31
معلومات للـLBCI: الصاروخ المنفجر فوق كسروان تبيّن في مسح أجرته وحدات الجيش أنّه بالستيّ إيرانيّ الصنع طوله 16 مترًا ومداه 2000 كلم ونوعه قدر
6
أخبار دولية
10:16
إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها
أخبار دولية
10:16
إيران راجعت المقترحات الأميركية وتعتبرها مبالغا فيها
7
أخبار لبنان
07:42
حركة أمل: للعودة والتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية
أخبار لبنان
07:42
حركة أمل: للعودة والتراجع عن قرار إبعاد السفير الإيراني لتجنيب البلاد الدخول بأزمة سياسية ووطنية
8
حال الطقس
02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
حال الطقس
02:55
أمطار متقطعة حتى الجمعة… ومنخفض آخر الأحد
