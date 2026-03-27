ليس فقط لتنظيم الهضم… البرقوق المجفف يفاجئ الخبراء: يساعد في تقوية العظام والوقاية من السرطان

لطالما ارتبط البرقوق أو الخوخ المجفف بقدرته على علاج الإمساك، لكن خبراء التغذية يؤكدون اليوم أن هذه الفاكهة تُخفي فوائد صحية أوسع بكثير، تم تجاهلها لسنوات.

فالبرقوق المجفف، المعروف أيضًا بـ"القراصيا"، غني بالألياف ومركب طبيعي يُدعى السوربيتول، ما يجعله فعالًا في تحسين حركة الأمعاء. إلا أن هذه السمعة، بحسب الخبراء، طغت على قيمته الغذائية الحقيقية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ورغم احتوائه على فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قد تقي من أمراض الشيخوخة، لا يزال البرقوق المجفف غير محبوب نسبيًا، إذ حلّ في مرتبة متأخرة ضمن قائمة الفواكه المفضلة في بريطانيا.

فوائد تتجاوز الهضم

وتشير خبيرة التغذية هانيه فيدمار إلى أن البرقوق المجفف مفيد بشكل خاص لصحة النساء، لاسيما العظام، حيث يساهم في تقويتها بفضل محتواه من فيتامين K والبوتاسيوم ومركبات مضادة للالتهاب.

كما يعمل كمُعزّز للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي على المدى الطويل، وليس فقط كحل سريع للإمساك.

قيمة غذائية عالية

يوُعد البرقوق المجفف مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، إذ توفر 4 إلى 5 حبات نحو 12% من الاحتياج اليومي للبوتاسيوم وكميات مهمة من الألياف القابلة للذوبان ومضادات أكسدة مفيدة.

كما يحتوي على النحاس وفيتامين C، ما يعزز المناعة ويحمي الخلايا.

هل يعالج الإمساك؟

ويظل تأثيره المليّن أبرز فوائده، إذ يساعد السوربيتول على جذب الماء إلى الأمعاء وتليين البراز.

وتشير الدراسات إلى أن تناول 8 إلى 12 حبة يوميًا قد يكون فعالًا في علاج الإمساك، وأحيانًا يتفوق على المكملات الغذائية.

فوائد للعظام وربما الوقاية من الأمراض

وأظهرت أبحاث أن تناول البرقوق المجفف بانتظام قد يساهم في:

- تقليل فقدان الكتلة العظمية
- دعم تكوين العظام
- تقليل الالتهابات

كما تشير دراسات أولية إلى أنه قد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون، بفضل تأثيره الإيجابي على صحة الأمعاء.

متى يجب الحذر؟

ورغم فوائده، لا يناسب البرقوق المجفف الجميع، إذ قد يسبب:

-انتفاخًا أو غازات لدى بعض الأشخاص
-مشاكل لمن يعانون من أمراض الكلى بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم
-تداخلات مع أدوية مميّعات الدم بسبب فيتامين K

ويوصي المختصون بتناول 3 إلى 5 حبات يوميًا للحصول على الفوائد من دون آثار جانبية، مع شرب كميات كافية من الماء.

صحة وتغذية

لتنظيم

الهضم…

البرقوق

المجفف

يفاجئ

الخبراء:

يساعد

تقوية

العظام

والوقاية

السرطان

LBCI
صحة وتغذية
12:32

الحرب النووية إن وقعت... سيناريو مرعب يكشفه العلماء: "الناجون لن ينجوا طويلًا" وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-26

في اليوم البنفسجي... أرقام مقلقة ومفاهيم مغلوطة حول الصرع يجب تصحيحها

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-25

دراسة: الأشخاص المزعجون قد يسرّعون الشيخوخة ويقصرون العمر

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-25

هل يمكن للأمعاء أن تؤثر على الذاكرة؟ دراسة تكشف علاقة مفاجئة

