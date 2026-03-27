الحرب النووية إن وقعت... سيناريو مرعب يكشفه العلماء: "الناجون لن ينجوا طويلًا" وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2026-03-27 | 12:32
الحرب النووية إن وقعت... سيناريو مرعب يكشفه العلماء: "الناجون لن ينجوا طويلًا" وهذه التفاصيل
حذّر خبراء من التداعيات الكارثية التي قد تخلّفها حرب نووية على صحة البشرية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف عالميًا من اندلاع حرب عالمية ثالثة مع تزايد التوترات الدولية.
وأوضح علماء أن استخدام الأسلحة النووية لن يقتصر تأثيره على الدمار الفوري، بل سيمتد ليُحدث أزمة صحية غير مسبوقة تهدد حياة الناجين على نطاق واسع.
وبحسب تقرير نشر في The New England Journal of Medicine، فإن الحرب النووية ستكون مدمّرة للبشر، فيما سيؤدي ما بعدها إلى ظهور مجموعة كبيرة من المشكلات الطبية الخطيرة.
وأشار الخبراء إلى أن أمراضًا مثل الملاريا، والدوسنتاريا، والسالمونيلا، والتيفوئيد، وحمى الضنك، والتهاب الدماغ، ستنتشر بشكل واسع بين الناجين من أي نزاع نووي، في ظل غياب المياه النظيفة وتدهور الظروف الصحية.
وفي تقرير آخر بعنوان "التداعيات الطبية للحرب النووية"، أوضح الباحثون أن العديد من الحواجز المعروفة التي تحدّ من انتشار الأمراض المعدية ستتعرّض لانهيار شبه كامل، ما يفتح الباب أمام تفشٍ واسع لأمراض لم تكن شائعة سابقًا.
وجاء في التقرير: "من المتوقع أن تنتشر مجموعة من الأمراض المعوية التي لم يسبق أن واجهها معظم السكان على نطاق واسع".
وعلى صعيد التفاعل الشعبي، عبّر مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم العميق من هذه السيناريوهات، حيث أشار أحدهم إلى أن غالبية الأشخاص في المناطق المستهدفة، حتى وإن نجوا من الانفجار الأولي، قد يواجهون الموت لاحقًا بسبب الإشعاع أو المجاعة أو الأمراض الناتجة عن انهيار البنى التحتية وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن الدول المتقدمة والمكتظة بالسكان قد تكون الأكثر تضررًا مقارنة بالمجتمعات الزراعية في الدول النامية، فيما ستواجه الدول غير المستهدفة أزمات لاجئين هائلة قد تفوق قدرتها على الاستيعاب.
كما لفت إلى أن الاتصالات العالمية ستتعرّض لانقطاع واسع وفوري، مع تراجع أو انعدام خدمات الإنترنت وتعطّل الأقمار الصناعية، ما سيجعل وسائل الاتصال البديلة مثل أجهزة الراديو التقليدية ذات أهمية كبيرة.
وفي تعليقات أخرى، عبّر بعض المستخدمين عن تشاؤمهم حيال إمكانية النجاة في مثل هذا السيناريو، متسائلين عمّا إذا كانت الحياة بعد حرب نووية تستحق الاستمرار، في ظل انهيار كامل للأنظمة الصحية والزراعية والحكومية، إضافة إلى تفاقم الأزمات المناخية.
وتبقى هذه التحذيرات بمثابة جرس إنذار عالمي، يعكس حجم المخاطر التي قد تواجه البشرية في حال الانزلاق نحو مواجهة نووية، وما قد تحمله من تداعيات تتجاوز حدود الدمار المباشر إلى تهديد وجود الإنسان نفسه.
منوعات
2026-03-22
"آثار كارثية على صحة الإنسان والبيئة"... علماء يكشفون التداعيات العالمية المرعبة للحرب النووية!
2026-02-16
دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!
2026-02-20
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
2026-01-30
دراسة تربك العلماء: دببة قطبية تزداد بدانة رغم تسارع ذوبان الجليد وهذه التفاصيل
10:45
ليس فقط لتنظيم الهضم… البرقوق المجفف يفاجئ الخبراء: يساعد في تقوية العظام والوقاية من السرطان
2026-03-26
في اليوم البنفسجي... أرقام مقلقة ومفاهيم مغلوطة حول الصرع يجب تصحيحها
2026-03-25
دراسة: الأشخاص المزعجون قد يسرّعون الشيخوخة ويقصرون العمر
2026-03-25
هل يمكن للأمعاء أن تؤثر على الذاكرة؟ دراسة تكشف علاقة مفاجئة
2026-03-13
وزارة الدفاع التركية: دفاعات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في شرق البحر المتوسط دمرت صاروخا أُطلق من إيران
2026-03-24
صاروخ انفجر في الفضاء وسقطت منه مجموعة صواريخ فوق كسروان وما من استهدافات
2026-03-01
إعلام إيراني: مقتل 43 عنصرا من قوات الأمن جراء ضربات في غرب إيران
2026-03-20
غارة جديدة تستهدف النبطية الفوقا
15:06
أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من دول الخليج...
لبنان يودّع أحمد قعبور… صفحة من النضال الفني والوطني تُطوى
أخبار لبنان
غاز أوروبا بين روسيا والنروج وأميركا… واتفاق بـ750 مليار دولار
تقارير نشرة الاخبار
قوات أميركية إضافية الى الشرق الأوسط هل تنفّذ إنزالات على الأراضي الإيرانية؟ وماهي مخاطر ذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
ترامب وTACO... بين الأسواق المالية والقرارات السياسية
تقارير نشرة الاخبار
٦ نيسان ٢٠٢٦.. ماذا سيحدث؟
تقارير نشرة الاخبار
الجيش وأمن النازحين
تقارير نشرة الاخبار
سلسلة غارات تستهدف الضاحية الجنوبية...
تقارير نشرة الاخبار
جديد خارطة التوغل في الجنوب: الجيش الإسرائيلي يصل الى قرى الخط الثاني
تقارير نشرة الاخبار
01:33
العملات الورقية الأميركية الجديدة ستحمل توقيع ترامب
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
أدرعي: بدأنا بشن غارات على بنى تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية... ويجدد الانذار
أمن وقضاء
ترامب: الـCIA أبلغتني أن مجتبى خامنئي مثليّ… وهذا يضعه في بداية سيئة في بلاده
منوعات
أهالي بلدة حبوش: نرفض رفضًا قاطعًا أي خطاب تخويني أو محاولة للنيل من الوزير مكي ولا جهة أو مجموعة يمكنها اختزال بلدة بكاملها
أخبار لبنان
أدرعي بإنذار عاجل إلى سكان قرية سجد جنوب لبنان: عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني
خبر عاجل
ترامب: بناءً على طلب الحكومة الايرانية علّقت فترة تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام حتى يوم 6 نيسان المقبل والمحادثات تسير على نحو جيد للغاية
خبر عاجل
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله يصعّد بشكل ملحوظ بـ105 موجات هجومية في اليوم وهو العدد الأعلى منذ بداية الحرب
خبر عاجل
