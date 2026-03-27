الحرب النووية إن وقعت... سيناريو مرعب يكشفه العلماء: "الناجون لن ينجوا طويلًا" وهذه التفاصيل

حذّر خبراء من التداعيات الكارثية التي قد تخلّفها حرب نووية على صحة البشرية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف عالميًا من اندلاع حرب عالمية ثالثة مع تزايد التوترات الدولية.وأوضح علماء أن استخدام الأسلحة النووية لن يقتصر تأثيره على الدمار الفوري، بل سيمتد ليُحدث أزمة صحية غير مسبوقة تهدد حياة الناجين على نطاق واسع.وبحسب تقرير نشر في The New England Journal of Medicine، فإن الحرب النووية ستكون مدمّرة للبشر، فيما سيؤدي ما بعدها إلى ظهور مجموعة كبيرة من المشكلات الطبية الخطيرة.وأشار الخبراء إلى أن أمراضًا مثل الملاريا، والدوسنتاريا، والسالمونيلا، والتيفوئيد، وحمى الضنك، والتهاب الدماغ، ستنتشر بشكل واسع بين الناجين من أي نزاع نووي، في ظل غياب المياه النظيفة وتدهور الظروف الصحية.وفي تقرير آخر بعنوان "التداعيات الطبية للحرب النووية"، أوضح الباحثون أن العديد من الحواجز المعروفة التي تحدّ من انتشار الأمراض المعدية ستتعرّض لانهيار شبه كامل، ما يفتح الباب أمام تفشٍ واسع لأمراض لم تكن شائعة سابقًا.وجاء في التقرير: "من المتوقع أن تنتشر مجموعة من الأمراض المعوية التي لم يسبق أن واجهها معظم السكان على نطاق واسع".وعلى صعيد التفاعل الشعبي، عبّر مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم العميق من هذه السيناريوهات، حيث أشار أحدهم إلى أن غالبية الأشخاص في المناطق المستهدفة، حتى وإن نجوا من الانفجار الأولي، قد يواجهون الموت لاحقًا بسبب الإشعاع أو المجاعة أو الأمراض الناتجة عن انهيار البنى التحتية وسلاسل الإمداد.وأضاف أن الدول المتقدمة والمكتظة بالسكان قد تكون الأكثر تضررًا مقارنة بالمجتمعات الزراعية في الدول النامية، فيما ستواجه الدول غير المستهدفة أزمات لاجئين هائلة قد تفوق قدرتها على الاستيعاب.كما لفت إلى أن الاتصالات العالمية ستتعرّض لانقطاع واسع وفوري، مع تراجع أو انعدام خدمات الإنترنت وتعطّل الأقمار الصناعية، ما سيجعل وسائل الاتصال البديلة مثل أجهزة الراديو التقليدية ذات أهمية كبيرة.وفي تعليقات أخرى، عبّر بعض المستخدمين عن تشاؤمهم حيال إمكانية النجاة في مثل هذا السيناريو، متسائلين عمّا إذا كانت الحياة بعد حرب نووية تستحق الاستمرار، في ظل انهيار كامل للأنظمة الصحية والزراعية والحكومية، إضافة إلى تفاقم الأزمات المناخية.وتبقى هذه التحذيرات بمثابة جرس إنذار عالمي، يعكس حجم المخاطر التي قد تواجه البشرية في حال الانزلاق نحو مواجهة نووية، وما قد تحمله من تداعيات تتجاوز حدود الدمار المباشر إلى تهديد وجود الإنسان نفسه.