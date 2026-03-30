حين يُستهدف الوسط الطبي... هكذا تؤثر النزاعات على العاملين في القطاع الصحي

صحة وتغذية
2026-03-30 | 04:30
مشاهدات عالية
حين يُستهدف الوسط الطبي... هكذا تؤثر النزاعات على العاملين في القطاع الصحي
حين يُستهدف الوسط الطبي... هكذا تؤثر النزاعات على العاملين في القطاع الصحي

كشفت دراسة حديثة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) أن الهجمات العنيفة التي تستهدف العاملين في القطاع الصحي والمرافق الطبية أصبحت ظاهرة شائعة في مناطق الحروب، في وقت باتت فيه القوانين الدولية الرامية لحمايتهم عاجزة بشكل متزايد.

ووصفت الدراسة هذه المشكلة بأنها "واحدة من أكثر القضايا الإنسانية حيوية وتجاهلاً في عالمنا اليوم"، حيث أشار الدكتور روبن كوبلاند، المستشار في اللجنة الدولية، إلى أن فرار الكوادر الطبية من مناطق النزاع يحرم المجتمعات من الخدمات الصحية الحيوية في ذروة حاجتها إليها.

واستندت الدراسة، التي حملت عنوان "الرعاية الصحية في خطر"، إلى تحليل 655 حادثة عنف أثرت على قطاع الرعاية الصحية في 16 دولة على مدار عامين ونصف.

وأظهرت البيانات أن 33 في المئة من الحوادث ارتكبتها قوات مسلحة، بينما نُسبت 36.9 في المئة من الهجمات إلى جماعات مسلحة غير نظامية.

وتوزعت الأضرار لتطال المنظمات الصحية الدولية غير الحكومية بنسبة 34.5 في المئة، والخدمات الصحية المحلية بنسبة 25.6 في المئة، ومنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بنسبة 16.8 في المئة.

ولم تسلم البنية التحتية، حيث تضررت المستشفيات والعيادات في 17.7 في المئة من الحوادث، وسيارات الإسعاف في 4.9 في المئة منها.

وأكد باحثون من جامعة "جونز هوبكنز" ومنظمة "أطباء بلا حدود" على ضرورة وجود نظام دولي لرصد هذه الاعتداءات بشكل منهجي لدعم تحرك دولي من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

صحة وتغذية

تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا
في يومهم العالمي... أطباء يواجهون تحديات الرعاية الصحية في مراكز الإيواء اللبنانية
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-16

نقابة الصيادلة دانت استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي: لحماية العاملين وضمان استمرار وصول الدواء

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-28

نقابة الصيادلة دانت الاستهداف المتكرر للصيدليات وللقطاع الصحي والطبي: جريمة حرب موصوفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-23

وقفة تضامنية للّجان الطبية في المستشفيات ونقابة الأطباء في بيروت رفضًا لاستهداف القطاع الصحي

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-13

"الصحة" نعت العاملين الصحيين في برج قلاويه: الاعتداء هو الثاني ضد القطاع الصحي في بضع ساعات

LBCI
صحة وتغذية
12:05

عضو "منسي" في الجسم قد يطيل العمر ويقاوم السرطان… اكتشاف علمي يغيّر المفاهيم

LBCI
صحة وتغذية
11:40

متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
10:55

تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا

LBCI
صحة وتغذية
03:13

في يومهم العالمي... أطباء يواجهون تحديات الرعاية الصحية في مراكز الإيواء اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
2026-01-26

رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم لـ"الحدث": طرحنا عودة الجنوبيين كأساس لموقفنا من المفاوضات ونتمسك بآلية لجنة وقف النار ونطالب باجتماعها قريبا

LBCI
أخبار لبنان
02:42

وزيرة التربية للـLBCI: هدفنا انقاذ العام الدراسي... وهذا ما قالته بشأن الامتحانات الرسمية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-31

عراقجي: حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية لإيران كما هو الحال بالنسبة لجيراننا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

البرلمان الأوروبي يصوت غدا الخميس على قرار تشديد العقوبات على إيران

LBCI
أخبار لبنان
16:18

تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب

LBCI
اقتصاد
07:11

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار

LBCI
خبر عاجل
13:21

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون

LBCI
خبر عاجل
01:21

إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا

LBCI
أمن وقضاء
02:20

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة

LBCI
حال الطقس
01:44

الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
07:57

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان

LBCI
أخبار لبنان
04:23

إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور

