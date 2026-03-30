تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا

صحة وتغذية
2026-03-30 | 10:55
تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يفضلون السهر لوقت متأخر، والمعروفين بـ"عشاق الليل"، قد يكونون أكثر عرضة لامتلاك سمات مرتبطة باضطراب ثنائي القطب.

ووجد الباحثون أن من يتبعون النمط الليلي (Evening Chronotype) يواجهون صعوبة أكبر في التحكم بمشاعرهم، ويُظهرون سلوكيات أقرب إلى تلك المرتبطة باضطراب ثنائي القطب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب الدراسة، فإن نحو ثلث البالغين في بريطانيا يعتبرون أنفسهم من عشاق الليل، حيث يفضلون العمل خلال ساعات متأخرة نظرًا لارتفاع مستويات الطاقة والإبداع لديهم في هذا الوقت.

وأظهرت الدراسة، التي شملت 2031 شخصًا في إيطاليا، أن 22.8% من المشاركين صنّفوا أنفسهم كـ"عشاق ليل"، مقابل 22.2% يفضلون الاستيقاظ المبكر (Early Birds)، فيما لم يحدد 55% منهم نمطًا واضحًا.

وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين يسهرون لوقت متأخر سجّلوا مستويات أعلى بشكل ملحوظ من الاكتئاب، والقلق، والعصبية، إلى جانب تقلبات مزاجية غير متوقعة.

كما أظهروا معدلات أعلى من ضعف تنظيم المشاعر، وهو المصطلح الذي يشير إلى قدرة الفرد على التحكم بشدة عواطفه، مقارنة بالأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ المبكر أو الذين لا يملكون نمطًا محددًا.

وقال الباحث الرئيسي G. Pontoni إن النتائج تدعم بشكل واضح وجود علاقة بين النمط الليلي والسمات المزاجية المرتبطة بالاستعداد للإصابة باضطراب ثنائي القطب، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين ينامون ويستيقظون في أوقات متأخرة أكثر عرضة لمشاكل في تنظيم العواطف، حتى ضمن عامة السكان.

كما أظهرت الدراسة أن عشاق الليل سجلوا نتائج أعلى في اختبارات تقيس أعراضًا شبيهة باضطراب ثنائي القطب، مقارنة بغيرهم.

وفي سياق متصل، تبيّن أن التدخين يرتبط بارتفاع هذه السمات، في حين أن جودة النوم الجيدة قد تشكّل عامل حماية، إذ ترتبط بانخفاض مستويات هذه المؤشرات.

من جهته، شدد رئيس الجمعية الأوروبية للطب النفسي، البروفيسور أندريا فيوريلو، على أهمية أخذ نمط النوم والاستيقاظ بعين الاعتبار عند تقييم الأعراض المزاجية، مؤكدًا أن ذلك قد يساعد الأطباء على تشخيص المخاطر بشكل أدق ووضع خطط متابعة مناسبة.

ويُعرف عشاق الليل بصعوبة الاستيقاظ صباحًا، حيث يعتمدون غالبًا على منبّهات عدة، في حين يميل الأشخاص الصباحيون إلى النشاط المبكر، بل وقد يستيقظون من دون الحاجة إلى منبّه، ويكونون أكثر إنتاجية مع بداية النهار.

في المقابل، يفضّل عشاق الليل بدء مهامهم في ساعات متأخرة، حتى إنهم لا يمانعون شرب القهوة ليلًا، عندما يكون معظم الناس قد بدأوا بالاستعداد للنوم.

ورغم هذه النتائج، أشارت دراسة أخرى أُجريت عام 2024 في Imperial College London إلى أن عشاق الليل قد يتمتعون بوظائف إدراكية أفضل.
 

مقالات ذات صلة

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-10

دراسة تكشف: هكذا تساهم التكنولوجيا الرقمية في حماية صحة المراهقين النفسية

LBCI
صحة وتغذية
2026-03-03

دراسة دولية تكشف: هكذا تؤثر الحرب على صحة الأطفال النفسية!

LBCI
صحة وتغذية
2026-02-16

دراسة أميركية تكشف معلومات مقلقة: "تناول الإيبوبروفين يفاقم الألم" وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-01-30

"هل عمرك مكتوب في جيناتك؟"... دراسة جديدة تكشف الدور الحقيقي للوراثة في طول العمر

اخترنا لكم
LBCI
صحة وتغذية
12:05

عضو "منسي" في الجسم قد يطيل العمر ويقاوم السرطان… اكتشاف علمي يغيّر المفاهيم

LBCI
صحة وتغذية
11:40

متلازمة "أليس في بلاد العجائب"... اضطراب عصبي نادر يؤثر على الإدراك وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
04:30

حين يُستهدف الوسط الطبي... هكذا تؤثر النزاعات على العاملين في القطاع الصحي

LBCI
صحة وتغذية
03:13

في يومهم العالمي... أطباء يواجهون تحديات الرعاية الصحية في مراكز الإيواء اللبنانية

زوارنا يقرأون الآن
LBCI
خبر عاجل
2026-01-26

رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم لـ"الحدث": طرحنا عودة الجنوبيين كأساس لموقفنا من المفاوضات ونتمسك بآلية لجنة وقف النار ونطالب باجتماعها قريبا

LBCI
أخبار لبنان
02:42

وزيرة التربية للـLBCI: هدفنا انقاذ العام الدراسي... وهذا ما قالته بشأن الامتحانات الرسمية

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-31

عراقجي: حرية الملاحة والمرور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز أمر بالغ الأهمية لإيران كما هو الحال بالنسبة لجيراننا

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

البرلمان الأوروبي يصوت غدا الخميس على قرار تشديد العقوبات على إيران

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

تهديد هو الاولُ من نوعِه في هذه الحرب: سكان قرى في البقاع الغربيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:15

من جنوب الليطاني الى جنوب الزهراني...باقون رغم الحذر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

تيليتون الصمود نحو تثبيت الجنوبيين في أرضهم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تفاصيل المباحثات السعودية – الأردنية – القطرية في جدة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

أزمة الطاقة العالمية فرصة لم تكتمل لروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

المحادثات الأميركية –الإيرانية… هل زادت حظوظ التسوية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

من الحديد إلى الكهرباء… الحرب تغيّر قواعدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

المصارف ضد استخدام أموال المودعين لمعالجة تداعيات الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
07:11

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آذار

LBCI
خبر عاجل
13:21

أدرعي: انذار عاجل إلى سكان قرى في البقاع الغربي... انتقلوا إلى شمال بلدة القرعون

LBCI
خبر عاجل
01:21

إنذار إسرائيلي عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم الإخلاء فورًا

LBCI
أمن وقضاء
02:20

غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية... إليكم الصورة

LBCI
حال الطقس
01:44

الأمطار مستمرة اليوم وتنحسر غدا لتتجدد عصر الأربعاء

LBCI
أخبار لبنان
07:57

شركة طيران الشرق الأوسط تعلن عن رحلاتها من 31 آذار ولغاية 6 نيسان

LBCI
أخبار لبنان
04:23

إقفال الإدارات الرسمية والبلديات في 3 و6 و10 و13 نيسان لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد الفصح لدى الطوائف المسيحية

LBCI
أخبار لبنان
07:47

الجيش اللبناني ينعى الجندي علي حسين عجم الذي استشهد بغارة إسرائيلية في العامرية – صور

