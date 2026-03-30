تحذير لـ"عشاق الليل"… دراسة جديدة تكشف: السهر حتى الفجر عادة شائعة قد تخفي اضطرابًا نفسيًا خطيرًا
صحة وتغذية
2026-03-30 | 10:55
مشاهدات عالية
كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يفضلون السهر لوقت متأخر، والمعروفين بـ"عشاق الليل"، قد يكونون أكثر عرضة لامتلاك سمات مرتبطة باضطراب ثنائي القطب.
ووجد الباحثون أن من يتبعون النمط الليلي (Evening Chronotype) يواجهون صعوبة أكبر في التحكم بمشاعرهم، ويُظهرون سلوكيات أقرب إلى تلك المرتبطة باضطراب ثنائي القطب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبحسب الدراسة، فإن نحو ثلث البالغين في بريطانيا يعتبرون أنفسهم من عشاق الليل، حيث يفضلون العمل خلال ساعات متأخرة نظرًا لارتفاع مستويات الطاقة والإبداع لديهم في هذا الوقت.
وأظهرت الدراسة، التي شملت 2031 شخصًا في إيطاليا، أن 22.8% من المشاركين صنّفوا أنفسهم كـ"عشاق ليل"، مقابل 22.2% يفضلون الاستيقاظ المبكر (Early Birds)، فيما لم يحدد 55% منهم نمطًا واضحًا.
وبيّنت النتائج أن الأشخاص الذين يسهرون لوقت متأخر سجّلوا مستويات أعلى بشكل ملحوظ من الاكتئاب، والقلق، والعصبية، إلى جانب تقلبات مزاجية غير متوقعة.
كما أظهروا معدلات أعلى من ضعف تنظيم المشاعر، وهو المصطلح الذي يشير إلى قدرة الفرد على التحكم بشدة عواطفه، مقارنة بالأشخاص الذين يفضلون الاستيقاظ المبكر أو الذين لا يملكون نمطًا محددًا.
وقال الباحث الرئيسي G. Pontoni إن النتائج تدعم بشكل واضح وجود علاقة بين النمط الليلي والسمات المزاجية المرتبطة بالاستعداد للإصابة باضطراب ثنائي القطب، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين ينامون ويستيقظون في أوقات متأخرة أكثر عرضة لمشاكل في تنظيم العواطف، حتى ضمن عامة السكان.
كما أظهرت الدراسة أن عشاق الليل سجلوا نتائج أعلى في اختبارات تقيس أعراضًا شبيهة باضطراب ثنائي القطب، مقارنة بغيرهم.
وفي سياق متصل، تبيّن أن التدخين يرتبط بارتفاع هذه السمات، في حين أن جودة النوم الجيدة قد تشكّل عامل حماية، إذ ترتبط بانخفاض مستويات هذه المؤشرات.
من جهته، شدد رئيس الجمعية الأوروبية للطب النفسي، البروفيسور أندريا فيوريلو، على أهمية أخذ نمط النوم والاستيقاظ بعين الاعتبار عند تقييم الأعراض المزاجية، مؤكدًا أن ذلك قد يساعد الأطباء على تشخيص المخاطر بشكل أدق ووضع خطط متابعة مناسبة.
ويُعرف عشاق الليل بصعوبة الاستيقاظ صباحًا، حيث يعتمدون غالبًا على منبّهات عدة، في حين يميل الأشخاص الصباحيون إلى النشاط المبكر، بل وقد يستيقظون من دون الحاجة إلى منبّه، ويكونون أكثر إنتاجية مع بداية النهار.
في المقابل، يفضّل عشاق الليل بدء مهامهم في ساعات متأخرة، حتى إنهم لا يمانعون شرب القهوة ليلًا، عندما يكون معظم الناس قد بدأوا بالاستعداد للنوم.
ورغم هذه النتائج، أشارت دراسة أخرى أُجريت عام 2024 في Imperial College London إلى أن عشاق الليل قد يتمتعون بوظائف إدراكية أفضل.
