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اختراقات واعدة في علاج السرطان... أدوية "ذكية" ونتائج قد تغيّر حياة المرضى
صحة وتغذية
2026-06-06 | 07:37
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اختراقات واعدة في علاج السرطان... أدوية "ذكية" ونتائج قد تغيّر حياة المرضى
شهد المؤتمر السنوي للجمعية الأميركية لعلم الأورام السريري (ASCO) لعام 2026، الذي عُقد في شيكاغو بمشاركة نحو 40 ألف متخصص في الرعاية الصحية، عرض مجموعة من الأبحاث والعلاجات الجديدة التي قد تُحدث تحولاً مهماً في مكافحة السرطان.
وركّز المؤتمر على مفهوم "ترجمة العلوم إلى ممارسات سريرية"، بهدف تسريع الاستفادة من الاكتشافات العلمية وتحسين نتائج علاج المرضى حول العالم.
ومن أبرز ما عُرض خلال المؤتمر تطوير أدوية "ذكية" قادرة على كشف الخلايا السرطانية التي تنجح في التخفّي من الجهاز المناعي، ما يسمح للعلاجات المناعية بالعمل بفعالية أكبر والمساهمة في تقليص حجم الأورام لدى عدد من المرضى.
كما أظهرت دراسات سريرية أن دمج علاجات جديدة مع العلاج الكيميائي قد يساهم في إطالة عمر المرضى، مع نتائج واعدة خصوصاً في سرطانات الرئة والقولون والبنكرياس. ولفت الباحثون إلى دواء فموي جديد أظهر قدرة على مضاعفة متوسط البقاء على قيد الحياة لدى بعض مرضى سرطان البنكرياس مقارنة بالعلاج الكيميائي التقليدي.
وشهد المؤتمر أيضاً عرض تطورات في مجال الطب الشخصي، من بينها اختبارات جينية قد تساعد بعض مريضات سرطان الثدي على تجنّب العلاج الكيميائي بأمان، إضافة إلى علاجات جديدة قد تقلّل الحاجة إلى عمليات جراحية معقدة لدى مرضى سرطان المثانة.
في المقابل، أظهرت بعض الدراسات حدود التقدم العلمي الحالي، إذ أخفق اختبار للكشف المبكر عن عدة أنواع من السرطان في تحقيق هدفه الأساسي خلال تجربة سريرية واسعة أُجريت في المملكة المتحدة.
وحذّر الباحثون من تحديات مستقبلية متزايدة، أبرزها الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بالسرطان عالمياً نتيجة التقدم في العمر وتغير أنماط الحياة، فضلاً عن النقص المتوقع في الكوادر الطبية المتخصصة في مجال الأورام.
كما أشارت أبحاث أخرى إلى أن بعض عوامل نمط الحياة، مثل اضطرابات النوم، قد تسهم في زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لدى الفئات الأصغر سناً.
وفي المقابل، أظهرت دراسات أن تدخلات بسيطة، مثل ممارسة اليوغا، قد تساعد على تحسين جودة حياة المرضى والتخفيف من القلق والإرهاق المصاحبين للعلاج.
المصدر
صحة وتغذية
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30 دقيقة فقط أسبوعياً قد تحمي دماغك وتطيل عمرك… دراسة تكشف السر
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