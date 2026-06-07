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30 دقيقة فقط أسبوعياً قد تحمي دماغك وتطيل عمرك… دراسة تكشف السر

صحة وتغذية
2026-06-07 | 04:00
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30 دقيقة فقط أسبوعياً قد تحمي دماغك وتطيل عمرك… دراسة تكشف السر
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30 دقيقة فقط أسبوعياً قد تحمي دماغك وتطيل عمرك… دراسة تكشف السر

كشفت دراسة حديثة، نشرتها صحيفة ذا تيلغراف، أن فوائد تمارين القوة لا تقتصر على بناء العضلات وتحسين اللياقة البدنية، بل قد تمتد إلى إطالة العمر والحفاظ على صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة ما بين 90 و120 دقيقة أسبوعياً من تمارين المقاومة تمثل المعدل الأمثل لتحقيق هذه الفوائد الصحية، أي ما يعادل نحو 15 إلى 20 دقيقة يومياً أو 30 دقيقة مرات عدة أسبوعياً.

واعتمد الباحثون على بيانات نحو 150 ألف شخص تمت متابعتهم على مدى ثلاثة عقود، حيث تبيّن أن الأشخاص الذين حافظوا على ممارسة منتظمة لتمارين القوة كانوا أقل عرضة للوفاة مقارنة بغيرهم. كما سجلوا انخفاضاً بنسبة 27 في المئة في خطر الوفاة المرتبطة بالأمراض العصبية، ما يشير إلى دور محتمل لهذه التمارين في دعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

ويرجّح الباحثون أن هذه الفوائد ترتبط بإفراز هرمونات وعوامل نمو تساعد على تعزيز وظائف الدماغ والحفاظ على سلامة المناطق المسؤولة عن اتخاذ القرار وسرعة معالجة المعلومات.

ويوصي الخبراء بالجمع بين تمارين القوة والتمارين الهوائية للحصول على أفضل النتائج الصحية والمعرفية.

وتشمل التمارين الموصى بها ضمن برنامج منزلي بسيط: القرفصاء (Squats)، والاندفاع الأمامي (Lunges)، وتمارين الضغط (Push-ups)، ورفع الأوزان فوق الرأس، إضافة إلى تمارين الظهر والذراعين باستخدام أوزان خفيفة أو متوسطة.

ويؤكد المختصون أن الاستمرارية والالتزام بالتقنية الصحيحة في أداء التمارين أكثر أهمية من استخدام أوزان ثقيلة، خاصة بالنسبة للمبتدئين.

المصدر
 

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