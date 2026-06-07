في اليوم العالمي لسلامة الغذاء: لقمة اللبناني ضحيّة الأزمات... و32% فقط من اللبنانيين يميزون الغذاء الملوث

بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لسلامة الغذاء، يعاني لبنان من تحديات بنيوية واقتصادية خانقة تهدّد أمن مواطنيه الصحي والغذائي على حد سواء.



وفي ظلّ الأزمات المتراكمة التي تعصف بالبلاد بحلول عام 2026، تضع وزارة الصحة العامة القطاع السياحي والمطاعم تحت المجهر عبر تكثيف المداهمات وحملات التفتيش من الشمال إلى البقاع، مؤكّدةً أن صحة المواطن "خط أحمر".



وقد أسفرت الحملات الرقابية الأخيرة عن ضبط مخالفات مقلقة في منشآت غذائية ومطاعم، شملت استخدام مواد منتهية الصلاحية، والعمل دون تراخيص قانونية أو شهادات صحية للعاملين، وسوء النظافة البيئية، فضلاً عن استخدام مياه غير لاهية واختلاط المواد النيئة بالمطبوخة.



على المقلب الآخر، لا تقتصر المعاناة على القطاع التجاري، بل تمتد إلى داخل البيوت اللبنانية.