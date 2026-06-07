الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

دواء مبتكر يحقق نتائج غير مسبوقة في تدمير الأورام السرطانية: وهذه التفاصيل!

صحة وتغذية
2026-06-07 | 15:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دواء مبتكر يحقق نتائج غير مسبوقة في تدمير الأورام السرطانية: وهذه التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
دواء مبتكر يحقق نتائج غير مسبوقة في تدمير الأورام السرطانية: وهذه التفاصيل!

يسجّل القطاع الطبي قفزة نوعية عقب الإعلان عن نتائج واعدة لدواء "أميفانتاماب" التجريبي، وفق ما كشفته صحيفة بريطانية.

وأظهرت حقنة هذا الدواء قدرة فائقة على تقليص الأورام السرطانية أو إبادتها تماماً لدى المرضى الذين استعصت حالاتهم على العلاجات التقليدية.

وقد شملت التجربة السريرية الدولية 102 من المصابين بسرطان الرأس والعنق في مراحل متقدمة، وحملت نتائج مبشّرة للغاية.

فقد استجاب أكثر من ثلث المرضى للدواء خلال أسابيع قليلة، حيث تراجعت الأورام لدى 28 مريضاً، بينما اختفت تماماً وحقّقت شفاء 15 مريضاً. 

ووصف البروفيسور كيفن هارينغتون، من معهد أبحاث السرطان بلندن، هذه الاستجابة بأنها غير مسبوقة لمنحها الأمل لآلاف الحالات المستعصية سنوياً.

وتعتمد حقنة "أميفانتاماب" على آلية عمل ذكية تحجب البروتين المسؤول عن تكاثر الأورام، وتغلق المسارات التي تستخدمها الخلايا السرطانية لمقاومة العلاج. كما تعمل على توجيه الخلايا المناعية للجسم لضرب المرض وتدميره.

وقد ساعد هذا الابتكار المرضى على البقاء على قيد الحياة بمتوسّط 12.5 شهر مع تحسّن ملحوظ في جودة حياتهم.

ويخضع الدواء حالياً لنحو 60 تجربة سريرية أخرى لبحث فاعليته ضد أنواع مختلفة من السرطانات مثل تلك التي تصيب القولون والمعدة والدماغ.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

الأورام السرطانية

القطاع الطبي

دواء

أميفانتاماب

صحة.

في اليوم العالمي لسلامة الغذاء: لقمة اللبناني ضحيّة الأزمات... و32% فقط من اللبنانيين يميزون الغذاء الملوث
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-11

وزير الصحة: وزّعنا الأدوية اللازمة على المراكز وندعو المواطنين الذين يحتاجون إلى الأدوية السرطانية التواصل على الرقم 1214

LBCI
صحة وتغذية
2026-04-08

دراسة حديثة: دواء شائع يحاكي تأثير التمارين الرياضية الشاقة في الجسم... وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
2026-05-15

مقاطعات وتحذيرات أمنية: يوروفيجن يواجه انقسامات غير مسبوقة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

سوبرة: الشركات اللبنانية تواجه ضغوطاً غير مسبوقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:31

في اليوم العالمي لسلامة الغذاء: لقمة اللبناني ضحيّة الأزمات... و32% فقط من اللبنانيين يميزون الغذاء الملوث

LBCI
صحة وتغذية
05:00

هل يعاني جسمك من التهاب مزمن؟... 6 علامات غير متوقعة قد تكشف ذلك

LBCI
صحة وتغذية
04:00

30 دقيقة فقط أسبوعياً قد تحمي دماغك وتطيل عمرك… دراسة تكشف السر

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-06

اختراقات واعدة في علاج السرطان... أدوية "ذكية" ونتائج قد تغيّر حياة المرضى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-05-12

وكالة: رئيس الإمارات بحث في اتصال هاتفي مع ترامب التعاون الاستراتيجي واستعرضا تطورات الوضع في الشرق الأوسط

LBCI
أمن وقضاء
2026-04-26

الجيش: تمارين تدريبية في منطقتَي عيون السيمان ووطى الجوز - كسروان

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-14

الرئيس عون عرض نتائج الاتصالات لوقف اطلاق النار مع السفير كرم واستقبل النائب أبو فاعور

LBCI
موضة وجمال
2026-04-23

الثري الفرنسي أرنو يؤجّل حسم خلافته ويعزّز سيطرة عائلته على "إل في إم إتش"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:42

إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أكوالينا الشايب تحرز لقب بطولة أوروبا المفتوحة وتنقل الجودو اللبناني الى العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أكثر من مليون شخص في قلب مدريد ترحيباً بالبابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عودة القطار ليس حلماً بعيداً... الـLBCI ترصد مسار سكة الحديد من طرابلس الى العبودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد الإحتفال بإفتتاح مطار القليعات... اللبنانيون يسألون: هل يُنجز المشروع ومتى تنطلق أول رحلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

وزارة التربية تحسم الجدل: الامتحانات قائمة وفق الخطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إليكم قصة أموال إيران المحجوزة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

التحية الأخيرة لشهداء الجيش اللبناني.. والجدل مستمر حول أهداف الاستهداف الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

كيف تبدو الضاحية الجنوبية بعد الهجوم المفاجىء عليها؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:36

وزير المالية الإسرائيلية: الضاحية

LBCI
أخبار لبنان
15:41

انهيار سقف أحد المحال في جونية... والدفاع المدني ينفّذ عمليات بحث وإنقاذ وينتشل جثماناً

LBCI
أخبار لبنان
11:56

قيادة الجيش شيّعت العميد الشهيد وسام صبره (صور)

LBCI
أخبار لبنان
02:18

الدفاع المدني يُجلي 70 عاملاً من مشاتل عبا ويواصل إجلاء الأهالي من حبوش والنبطية

LBCI
خبر عاجل
11:07

ترامب: اريد للبنان حياة افضل وأفضّل أن تقوم اسرائيل بضربات دقيقة ضد حزب الله ويمكن ان تساعدهم الولايات المتحدة بذلك او ان نجعل سوريا تقوم بذلك لانها تقوم بعمل جيد

LBCI
أخبار لبنان
06:39

أدرعي: انذار عاجل الى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها

LBCI
أخبار لبنان
12:02

قيادة الجيش شيّعت الجندي الشهيد حسين غزال (صور)

LBCI
خبر عاجل
13:04

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرا تابعا لحزب الله في الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More