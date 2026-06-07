دواء مبتكر يحقق نتائج غير مسبوقة في تدمير الأورام السرطانية: وهذه التفاصيل!

يسجّل القطاع الطبي قفزة نوعية عقب الإعلان عن نتائج واعدة لدواء "أميفانتاماب" التجريبي، وفق ما كشفته صحيفة بريطانية.



وأظهرت حقنة هذا الدواء قدرة فائقة على تقليص الأورام السرطانية أو إبادتها تماماً لدى المرضى الذين استعصت حالاتهم على العلاجات التقليدية.



وقد شملت التجربة السريرية الدولية 102 من المصابين بسرطان الرأس والعنق في مراحل متقدمة، وحملت نتائج مبشّرة للغاية.



فقد استجاب أكثر من ثلث المرضى للدواء خلال أسابيع قليلة، حيث تراجعت الأورام لدى 28 مريضاً، بينما اختفت تماماً وحقّقت شفاء 15 مريضاً.



ووصف البروفيسور كيفن هارينغتون، من معهد أبحاث السرطان بلندن، هذه الاستجابة بأنها غير مسبوقة لمنحها الأمل لآلاف الحالات المستعصية سنوياً.



وتعتمد حقنة "أميفانتاماب" على آلية عمل ذكية تحجب البروتين المسؤول عن تكاثر الأورام، وتغلق المسارات التي تستخدمها الخلايا السرطانية لمقاومة العلاج. كما تعمل على توجيه الخلايا المناعية للجسم لضرب المرض وتدميره.



وقد ساعد هذا الابتكار المرضى على البقاء على قيد الحياة بمتوسّط 12.5 شهر مع تحسّن ملحوظ في جودة حياتهم.



ويخضع الدواء حالياً لنحو 60 تجربة سريرية أخرى لبحث فاعليته ضد أنواع مختلفة من السرطانات مثل تلك التي تصيب القولون والمعدة والدماغ.