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سوء التغذية في الطفولة يقلّل من ذكاء طفلك… ويمكن إنقاذه في المراهقة!
صحة وتغذية
2026-06-11 | 10:44
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سوء التغذية في الطفولة يقلّل من ذكاء طفلك… ويمكن إنقاذه في المراهقة!
كشفت دراسة تحليلية جديدة نُشرت في دورية Advances in Nutrition أنّ أنماط التغذية غير الصحية خلال السنوات الأولى من العمر، وخصوصاً في مرحلة الرضاعة، قد تكون لها آثار طويلة الأمد على الذكاء والأداء المعرفي في مرحلة المراهقة.
واستندت
الدراسة
إلى تحليل نتائج 73 بحثاً علمياً تناولت العلاقة بين النظام الغذائي والتحصيل المعرفي والأكاديمي لدى الشباب بين 8 و19 عاماً.
وأظهرت النتائج أنّ سوء التغذية في الطفولة المبكرة ارتبط بانخفاض مستويات الذكاء والقدرات المعرفية في سنوات لاحقة، حتّى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مؤثرة.
وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أنّ تأثير التغذية خلال مرحلة المراهقة لا يزال أكثر تعقيدا، باعتبارها فترة ثانية حاسمة لنمو الدماغ بعد مرحلة الرضاعة، بسبب ما يحدث خلالها من تغيّرات هيكلية ووظيفية واسعة في الدماغ والهرمونات.
وأظهرت بعض التحسينات الغذائية خلال المراهقة نتائج واعدة، إلّا أنّ الأدلّة العلمية المتوافرة حتى الآن ليست كافية للجزم بقدرتها على تحسين الأداء المعرفي بشكل واضح.
ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات عالية الجودة لمعرفة ما إذا كانت المراهقة تمثّل فرصة ثانية حقيقية لتعزيز نموّ الدماغ من خلال التغذية المناسبة.
كما قيّمت الدراسة تأثير مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، من بينها الحديد واليود وفيتامين D والأحماض الدهنية.
وخلصت إلى أنّ أثر التغذية على القدرات الذهنية يعتمد على عوامل عدّة، أبرزها توقيت التعرّض الغذائي خلال مراحل النمو ونوعية التدخل الغذائي وخصائص الفئات السكانية المدروسة.
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