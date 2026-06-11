الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سوء التغذية في الطفولة يقلّل من ذكاء طفلك… ويمكن إنقاذه في المراهقة!

صحة وتغذية
2026-06-11 | 10:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سوء التغذية في الطفولة يقلّل من ذكاء طفلك… ويمكن إنقاذه في المراهقة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سوء التغذية في الطفولة يقلّل من ذكاء طفلك… ويمكن إنقاذه في المراهقة!

كشفت دراسة تحليلية جديدة نُشرت في دورية Advances in Nutrition أنّ أنماط التغذية غير الصحية خلال السنوات الأولى من العمر، وخصوصاً في مرحلة الرضاعة، قد تكون لها آثار طويلة الأمد على الذكاء والأداء المعرفي في مرحلة المراهقة. 

واستندت الدراسة إلى تحليل نتائج 73 بحثاً علمياً تناولت العلاقة بين النظام الغذائي والتحصيل المعرفي والأكاديمي لدى الشباب بين 8 و19 عاماً.

وأظهرت النتائج أنّ سوء التغذية في الطفولة المبكرة ارتبط بانخفاض مستويات الذكاء والقدرات المعرفية في سنوات لاحقة، حتّى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مؤثرة. 

وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أنّ تأثير التغذية خلال مرحلة المراهقة لا يزال أكثر تعقيدا، باعتبارها فترة ثانية حاسمة لنمو الدماغ بعد مرحلة الرضاعة، بسبب ما يحدث خلالها من تغيّرات هيكلية ووظيفية واسعة في الدماغ والهرمونات.

وأظهرت بعض التحسينات الغذائية خلال المراهقة نتائج واعدة، إلّا أنّ الأدلّة العلمية المتوافرة حتى الآن ليست كافية للجزم بقدرتها على تحسين الأداء المعرفي بشكل واضح. 

ودعا الباحثون إلى إجراء المزيد من الدراسات عالية الجودة لمعرفة ما إذا كانت المراهقة تمثّل فرصة ثانية حقيقية لتعزيز نموّ الدماغ من خلال التغذية المناسبة.

كما قيّمت الدراسة تأثير مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، من بينها الحديد واليود وفيتامين D والأحماض الدهنية. 

وخلصت إلى أنّ أثر التغذية على القدرات الذهنية يعتمد على عوامل عدّة، أبرزها توقيت التعرّض الغذائي خلال مراحل النمو ونوعية التدخل الغذائي وخصائص الفئات السكانية المدروسة.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

دراسة

أنماط التغذية

غير الصحية

العمر

الرضاعة

آثار

الذكاء

الأداء المعرفي

مرحلة المراهقة.

LBCI التالي
التهاب المفاصل... مضاعفات خفيّة تهدّد القلب وأعضاء حيوية أخرى
حبّة يومية لخسارة الوزن... دواء جديد من أسترازينيكا يحقق نتائج واعدة في مكافحة السمنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-05-21

كاميرات حرارية وذكاء اصطناعي… خطة جديدة لإنقاذ الحيتان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-20

في عيد الطفل: لا طفولة في لبنان!

LBCI
صحة وتغذية
2026-04-28

دراسة حديثة: فقدان الوزن يقلل من مخاطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان

LBCI
منوعات
2026-03-17

"الطفولة في لبنان لم تعد على ما يرام"... اليونيسف تدّق ناقوس الخطر: "يجب حماية الأطفال الآن"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
13:27

التهاب المفاصل... مضاعفات خفيّة تهدّد القلب وأعضاء حيوية أخرى

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-10

حبّة يومية لخسارة الوزن... دواء جديد من أسترازينيكا يحقق نتائج واعدة في مكافحة السمنة

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-08

هل انتهى عصر الحميات الصارمة؟... دراسة تكشف العامل الأهم لصحة القلب

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-08

فحص دم قد يُحدث ثورة في تشخيص نوع سرطان شائع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-06-07

النائب فيصل كرامي: موقفنا من العداء للكيان الصهيوني هو موقفٌ ثابت ومتجذر في ثوابتنا الوطنية والدينية والإنسانية فالكيان الصهيوني هو عدوّنا ولم ولن نتخلى عن الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-06

رئيس الجمهورية استقبل وزير الخارجية الفرنسي: انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود مدخل أساسي لحل الوضع في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
14:43

هيئة الطيران الكويتية: إصابات وأضرار جسيمة في رادار المطار الدوليّ

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-06

عراقجي ردا على عون: أنقذ لبنان من "عدوه الحقيقي" إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
13:43

ربيعي معتاد ولا موجات حرّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي

LBCI
أخبار لبنان
13:40

السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط

LBCI
أخبار لبنان
13:36

وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

جولة المفاوضات الخامسة التاريخ محدد وجدول الأعمال قيد النقاش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

السعودية رفعت الحظر عن صادرات لبنان والعبرة تبقى بإمتحان الكابتاغون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مونديال 2026... هذه كلفة تشجيع فريقك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

المونديال على الأبواب... وأهل الـLBCI يكشفون منتخباتهم المفضلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:18

مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة

LBCI
أمن وقضاء
03:22

الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات

LBCI
أمن وقضاء
08:38

الجيش: منح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات المختلفة

LBCI
أخبار دولية
06:04

تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة

LBCI
أخبار دولية
08:13

الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران

LBCI
أخبار دولية
00:02

ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:46

الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!

LBCI
أمن وقضاء
01:24

شعبة المعلومات توقف منفّذ عمليات سرقة من داخل منازل في جبل لبنان وتضبط بحوزته مواد مخدّرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More