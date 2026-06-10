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حبّة يومية لخسارة الوزن... دواء جديد من أسترازينيكا يحقق نتائج واعدة في مكافحة السمنة
صحة وتغذية
2026-06-10 | 04:58
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حبّة يومية لخسارة الوزن... دواء جديد من أسترازينيكا يحقق نتائج واعدة في مكافحة السمنة
أظهرت دراسة نُشرت الاثنين أنّ دواء مضادا للبدانة من فئة "جي ال بي 1" ابتكرته شركة "أسترازينيكا" البريطانية، يحقق معدلات خسارة وزن مماثلة لفعالية الأدوية الفموية الأخرى من الفئة نفسها، غير أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى تأكيد عبر تجارب سريرية أوسع.
وذكرت الدراسة التي أجريت على 310 أشخاص ونُشرت نتائجها في مجلة "لانسيت" الطبية أنّ دواء إليكوغليبرون الذي يُؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يوميا، يتمتع بمستوى من السلامة والتحمّل يتوافق" مع الأدوية الأخرى المنتمية إلى هذه الفئة العلاجية، المعروفة بقدرتها على تحقيق فقدان ملحوظ في الوزن وتقليل الشهية.
وأضافت الدراسة أن هذه النتائج تبرّر "مواصلة تطوير" العقار وإجراء تجربة سريرية واسعة تشمل عددا أكبر من المرضى، بهدف تأكيد مدى فقدان الوزن على المدى البعيد والتحقق من سلامة العقار، بل التقدم بطلب للحصول على ترخيص التسويق.
صحة وتغذية
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