اكتشاف جديد قد يغيّر معركة السمنة... بكتيريا في الأمعاء تساعد على منع استعادة الوزن

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة " فوكس نيوز " الإلكترونية أنّ نوعاً محدداً من بكتيريا الأمعاء قد يساعد الأشخاص على الحفاظ على الوزن بعد فقدانه، ما يفتح الباب أمام أساليب جديدة لدعم برامج مكافحة السمنة على المدى الطويل.

وشملت الدراسة 90 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في هولندا، حيث خضعوا أولاً لنظام غذائي منخفض السعرات أدى إلى فقدان نحو 8 في المئة من أوزانهم. وبعد ذلك، تلقى المشاركون إمّا جرعات من بكتيريا Akkermansia muciniphila المعالجة حرارياً أو علاجاً وهمياً خلال مرحلة الحفاظ على الوزن.

وأظهرت النتائج أنّ المشاركين الذين تلقوا البكتيريا استعادوا وزناً أقلّ مقارنة بالمجموعة الأخرى، ماذ يشير إلى دور محتمل لميكروبات الأمعاء في دعم استقرار الوزن بعد الحميات الغذائية. ويعتقد الباحثون أن هذه البكتيريا تساعد على تحسين وظائف الأمعاء وتقليل الالتهابات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

ورغم النتائج الواعدة، شدد الخبراء على أنّ هذا النهج لا يُعد بديلاً عن النظام الغذائي الصحي أو ممارسة الرياضة، كما أنّ هناك حاجة إلى دراسات أطول وأوسع نطاقاً لتأكيد فعاليته على المدى البعيد.