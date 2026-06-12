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الكورتيزون سلاح ذو حدّين... جرعة زائدة قد تقود إلى مضاعفات خطيرة
صحة وتغذية
2026-06-12 | 14:59
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الكورتيزون سلاح ذو حدّين... جرعة زائدة قد تقود إلى مضاعفات خطيرة
يُعرف الكورتيزون بفعاليته الكبيرة في علاج الالتهابات والعديد من الحالات الطبية، إذ يلجأ الأطباء إلى وصفه عندما لا تكون العلاجات التقليدية كافية للسيطرة على الالتهاب أو الأعراض المرضية.
وتحتوي أدوية الكورتيكوستيرويدات، المعروفة بالكورتيزون، على مواد تحاكي الهرمونات الطبيعية التي تنتجها الغدد الكظرية وتُفرز في مجرى الدم.
ويتوافر الكورتيزون بأشكال دوائية متعددة، تشمل الكريمات والمراهم الموضعية، والبخاخات الأنفية والمستنشقات الرئوية، إضافة إلى الأقراص والسوائل الفموية والحقن التي تُعطى في الجلد أو المفاصل أو العضلات أو الأوردة.
ورغم فوائده العلاجية، يحذر الأطباء من تجاوز الجرعات الموصوفة أو استخدامه لفترات طويلة من دون إشراف طبي، لما قد يسببه من مضاعفات وآثار جانبية خطيرة. وتشير بيانات موقع MedlinePlus التابع للمكتبة الوطنية الأميركية للطب إلى أن معظم حالات الجرعة الزائدة ترتبط بتناول الأقراص أو المستحضرات الفموية.
وقد تتسبب حقن الكورتيزون بآثار جانبية موضعية، أبرزها الألم والتورم والكدمات أو تغير لون الجلد في مكان الحقن. ووفقاً لموقع Healthdirect الأسترالي، تكون هذه الأعراض غالباً مؤقتة وتختفي خلال أيام قليلة، لذلك يُنصح بإراحة المفصل لمدة 24 ساعة بعد الحقن وتجنب المجهود البدني الشديد.
ومن المضاعفات النادرة ولكن الخطيرة لحقن الكورتيزون التهاب المفصل الإنتاني، كما قد تظهر آثار عامة رغم إعطاء الدواء داخل المفصل، مثل ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، واضطرابات النوم، واحمرار الوجه، وارتفاع ضغط الدم بشكل مؤقت.
أما الاستخدام المتكرر لحقن الكورتيزون، فقد يؤدي على المدى الطويل إلى تآكل غضاريف المفاصل أو تراجع فعالية العلاج نتيجة اعتياد الجسم على المادة.
ويحذر الأطباء أيضاً من أن الجرعات المرتفعة من الكورتيزون قد تؤثر في أجهزة الجسم المختلفة، مسببة أعراضاً نفسية وعصبية مثل العصبية والاكتئاب والهذيان والنعاس، إلى جانب اضطرابات نظم القلب وارتفاع ضغط الدم وزيادة الشهية.
كما قد تشمل الآثار الجانبية حكة الجلد وجفافه، والغثيان والتقيؤ، وضعف العضلات والشعور بالإرهاق العام، إضافة إلى تورم القدمين والكاحلين والساقين. وفي بعض الحالات النادرة، قد تحدث تشنجات أو فقدان للسمع أو اضطرابات في الدورة الشهرية.
وتزيد الجرعات المرتفعة أو الاستخدام الطويل الأمد من خطر الإصابة بالعدوى، كما قد تساهم في هشاشة العظام وارتفاع احتمالات الكسور، فضلاً عن تفاقم بعض الأمراض المزمنة مثل السكري وارتجاع المريء والتهاب المعدة والقرحة.
لذلك، يؤكد الخبراء ضرورة الالتزام بالجرعات التي يحددها الطبيب وعدم استخدام الكورتيزون أو إيقافه بشكل عشوائي، تفادياً لمضاعفات قد تكون خطيرة في بعض الحالات.
المصدر
صحة وتغذية
حدّين...
زائدة
مضاعفات
خطيرة
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