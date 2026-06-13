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ليست كل الأطعمة الصحية مريحة للمعدة... أطعمة مفيدة قد تسبب الانتفاخ
صحة وتغذية
2026-06-13 | 12:32
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ليست كل الأطعمة الصحية مريحة للمعدة... أطعمة مفيدة قد تسبب الانتفاخ
يحذّر خبراء التغذية من أنّ بعض الأطعمة التي تُسوَّق على أنّها صحية وتساعد على خسارة الوزن قد تكون سبباً في الانتفاخ واضطرابات الهضم لدى بعض الأشخاص، رغم فوائدها الغذائية العديدة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكشفت أخصائية التغذية أوليفر غلوب لصحيفة "ديلي ميل" قائمة بأبرز الأطعمة التي قد تسبّب الانتفاخ رغم قيمتها الغذائية:
ألواح البروتين
قد تحتوي على محليات صناعية أو مكونات قابلة للتخمّر داخل الأمعاء، ما يؤدي إلى الغازات والانتفاخ.
اللبن اليوناني المنكّه
تحتوي بعض أنواعه الغنية بالبروتين على محليات صناعية قد تسبّب انزعاجاً هضمياً لدى الأشخاص ذوي المعدة الحساسة.
الحلويات والعلكة الخالية من السكر
غالباً ما تحتوي على كحولات سكرية مثل السوربيتول والزيليتول، المعروفة بتسبّبها بالانتفاخ عند الإفراط في تناولها.
التفاح
رغم فوائده الصحية العديدة، يحتوي التفاح على سكريات وكربوهيدرات قد يصعب هضمها لدى بعض الأشخاص.
الحمص والحمص بالطحينة
يُعدّ الحمص مصدراً ممتازاً للألياف والبروتين النباتي، لكنه من أكثر البقوليات ارتباطاً بالانتفاخ، خصوصاً عند زيادة استهلاكه بشكل مفاجئ.
ألواح الوجبات الخفيفة منخفضة السعرات
تحتوي غالباً على ألياف مضافة تساعد على الشعور بالشبع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى الغازات والانتفاخ.
السلطات الكبيرة والخضروات النيئة
مثل البصل النيء والبروكلي والخضروات الورقية، إذ قد تكون أكثر صعوبة في الهضم لدى بعض الأشخاص مقارنة بالخضروات المطهية.
ويؤكد الخبراء أنّ الانتفاخ لا يعني بالضرورة أنّ هذه الأطعمة غير صحية، فمعظمها غني بالعناصر الغذائية المفيدة. إلا أنّ استجابة الجسم تختلف من شخص إلى آخر، لذلك يُنصح بمراقبة الأطعمة التي تتسبب بأعراض متكررة وتقليل كمياتها عند الحاجة.
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