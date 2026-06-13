الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
27
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"شعره أبيض لكنّه طفل"... اليوم العالمي للمهق يسلّط الضوء على معاناة المصابين بين التمييز والخرافات
صحة وتغذية
2026-06-13 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"شعره أبيض لكنّه طفل"... اليوم العالمي للمهق يسلّط الضوء على معاناة المصابين بين التمييز والخرافات
يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بالمهق لعام 2026 تحت شعار "فخور ببشرتي... احتفاءً بجميع ألوان البشرة"، في دعوة إلى مواجهة التمييز المرتبط بلون البشرة وتعزيز قيم المساواة والكرامة والشمول.
ويسلّط هذا الشعار الضوء على أشكال التمييز والوصم التي قد يتعرّض لها الأشخاص المصابون بالمهق في حياتهم اليومية، والتي تشمل السخرية والتنمر والإقصاء والأحكام المسبقة، ما يخلّف آثاراً نفسية واجتماعية قد تستمر لسنوات، لا سيما لدى الأطفال والشباب.
ويُعدّ المهق حالة وراثية نادرة وغير معدية تظهر منذ الولادة، وتنتج عن نقص أو غياب صبغة الميلانين في الجلد والشعر والعينين.
لذلك، يتميّز المصابون بالمهق ببشرة شديدة البياض وشعر أبيض أو فاتح اللون وعيون فاتحة، كما يكونون أكثر حساسية لأشعة الشمس وأكثر عرضة للإصابة بمشكلات في النظر وسرطان الجلد.
وتشير التقديرات إلى أنّ شخصاً واحداً من بين كل 17 ألفاً إلى 20 ألف شخص في أوروبا وأميركا الشمالية يعاني أحد أشكال المهق، فيما ترتفع النسبة بشكل ملحوظ في بعض مناطق أفريقيا جنوب الصحراء.
ويواجه الأشخاص المصابون بالمهق تحديات صحية تتطلّب رعاية طبية منتظمة ووسائل حماية من أشعة الشمس، مثل الكريمات الواقية والنظارات والملابس المناسبة. إلا أنّ هذه الوسائل لا تزال غير متاحة بشكل كافٍ في عدد من الدول، ما يزيد من المخاطر الصحية التي يواجهونها.
ولا تقتصر التحديات على الجانب الصحي فحسب، إذ يعاني كثير من المصابين بالمهق من التمييز والوصم الاجتماعي. وفي بعض الدول، يتعرّضون للعنف والاعتداءات المرتبطة بخرافات ومعتقدات خاطئة، تصل أحياناً إلى جرائم قتل أو خطف أو تشويه، وتُصنَّف ضمن جرائم الكراهية.
وفي هذا السياق، تدعو
الأمم المتحدة
إلى مكافحة الأحكام المسبقة والخرافات المرتبطة بالمهق، وضمان تمتع المصابين به بكامل حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع ضمن بيئات آمنة وشاملة تحترم كرامتهم وإنسانيتهم.
ويشكّل اليوم العالمي للمهق مناسبة لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المصابون بهذه الحالة، والتأكيد على أنّ الاختلاف في لون البشرة أو الشعر لا يجب أن يكون سبباً للتمييز أو الإقصاء، بل دافعاً لتعزيز ثقافة التقبّل والتنوّع.
صحة وتغذية
لكنّه
طفل"...
اليوم
العالمي
للمهق
يسلّط
الضوء
معاناة
المصابين
التمييز
والخرافات
الكورتيزون سلاح ذو حدّين... جرعة زائدة قد تقود إلى مضاعفات خطيرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-06-09
"يا طبطب" تعود للأضواء: إينا تعيد تقديم أغنية نانسي عجرم بطابع عالمي (فيديو)
فنّ
2026-06-09
"يا طبطب" تعود للأضواء: إينا تعيد تقديم أغنية نانسي عجرم بطابع عالمي (فيديو)
0
أخبار لبنان
2026-05-03
نتنياهو: اطلعت اليوم على مشروع خاصّ لمواجهة تهديد مسيّرات "حزب الله" لكنه سيستغرق وقتًا
أخبار لبنان
2026-05-03
نتنياهو: اطلعت اليوم على مشروع خاصّ لمواجهة تهديد مسيّرات "حزب الله" لكنه سيستغرق وقتًا
0
خبر عاجل
2026-05-03
نتنياهو: اطلعت اليوم على مشروع خاصّ لمواجهة تهديد مسيّرات "حزب الله" لكنه سيستغرق وقتًا
خبر عاجل
2026-05-03
نتنياهو: اطلعت اليوم على مشروع خاصّ لمواجهة تهديد مسيّرات "حزب الله" لكنه سيستغرق وقتًا
0
صحة وتغذية
2026-05-12
اليوم العالمي لمتلازمة التعب المزمن… معاناة خفية تُرهق الملايين حول العالم
صحة وتغذية
2026-05-12
اليوم العالمي لمتلازمة التعب المزمن… معاناة خفية تُرهق الملايين حول العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
14:59
الكورتيزون سلاح ذو حدّين... جرعة زائدة قد تقود إلى مضاعفات خطيرة
صحة وتغذية
14:59
الكورتيزون سلاح ذو حدّين... جرعة زائدة قد تقود إلى مضاعفات خطيرة
0
صحة وتغذية
2026-06-11
اكتشاف جديد قد يغيّر معركة السمنة... بكتيريا في الأمعاء تساعد على منع استعادة الوزن
صحة وتغذية
2026-06-11
اكتشاف جديد قد يغيّر معركة السمنة... بكتيريا في الأمعاء تساعد على منع استعادة الوزن
0
صحة وتغذية
2026-06-11
التهاب المفاصل... مضاعفات خفيّة تهدّد القلب وأعضاء حيوية أخرى
صحة وتغذية
2026-06-11
التهاب المفاصل... مضاعفات خفيّة تهدّد القلب وأعضاء حيوية أخرى
0
صحة وتغذية
2026-06-11
سوء التغذية في الطفولة يقلّل من ذكاء طفلك… ويمكن إنقاذه في المراهقة!
صحة وتغذية
2026-06-11
سوء التغذية في الطفولة يقلّل من ذكاء طفلك… ويمكن إنقاذه في المراهقة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-05-06
هيئة البث الإسرائيلية: قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله المستهدف بغارة هو مالك بلوط
خبر عاجل
2026-05-06
هيئة البث الإسرائيلية: قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله المستهدف بغارة هو مالك بلوط
0
آخر الأخبار
2026-05-19
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق البقاع الغربي وراشيا وصور
آخر الأخبار
2026-05-19
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق البقاع الغربي وراشيا وصور
0
صحة وتغذية
2026-02-24
بروتين يقلل خطر إصابة الناجين من السرطان بالخرف... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2026-02-24
بروتين يقلل خطر إصابة الناجين من السرطان بالخرف... هذا ما كشفه العلماء!
0
آخر الأخبار
2026-05-12
وزير الاقتصاد: واجبنا حماية القطاع الخاص والمستهلك وهذا ما نقوم به
آخر الأخبار
2026-05-12
وزير الاقتصاد: واجبنا حماية القطاع الخاص والمستهلك وهذا ما نقوم به
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مذكرة التفاهمِ الأميركية - الإيرانية على وشكِ أن تبصرَ النور
تقارير نشرة الاخبار
16:28
مذكرة التفاهمِ الأميركية - الإيرانية على وشكِ أن تبصرَ النور
0
عالم الطبخ
15:20
4 نكهات في بيتزا واحدة... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
15:20
4 نكهات في بيتزا واحدة... وصفة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
أخبار دولية
15:18
وزير الخارجية الفرنسيّ عن المفاوضات الإيرانية الأميركية: المؤشرات الإيجابية تتزايد وعراقجي: لن تترك حزب الله وحيدًا
أخبار دولية
15:18
وزير الخارجية الفرنسيّ عن المفاوضات الإيرانية الأميركية: المؤشرات الإيجابية تتزايد وعراقجي: لن تترك حزب الله وحيدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
متحف سرسق يفتح أرشيف فرقة دبكة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
متحف سرسق يفتح أرشيف فرقة دبكة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
افتتاح مدهش للمونديال ...
تقارير نشرة الاخبار
13:57
افتتاح مدهش للمونديال ...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كندا تلتحق بموجة الحظر: الأطفال خارج السوشال ميديا بشروط
تقارير نشرة الاخبار
13:44
كندا تلتحق بموجة الحظر: الأطفال خارج السوشال ميديا بشروط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...
تقارير نشرة الاخبار
13:41
احتجاجات في المكسيك كادت تشوه صورة انطلاقة "المونديال"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لاون الرابع عشر في إسبانيا… خطاب بابوي بلغة الشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:26
لاون الرابع عشر في إسبانيا… خطاب بابوي بلغة الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تباين الأجندات: كيف تقيد واشنطن الخطط الإسرائيلية في لبنان وإيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تباين الأجندات: كيف تقيد واشنطن الخطط الإسرائيلية في لبنان وإيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:15
السفارة الإيرانية لدى لبنان: يا سيد يوسف رجي...كن واقعيًا!
أخبار لبنان
04:15
السفارة الإيرانية لدى لبنان: يا سيد يوسف رجي...كن واقعيًا!
2
فنّ
14:50
للمرة الثالثة... جيمري بايسال تستعد لجراحة جديدة لاستئصال ورم في الثدي وهذا ما قالته لجمهورها
فنّ
14:50
للمرة الثالثة... جيمري بايسال تستعد لجراحة جديدة لاستئصال ورم في الثدي وهذا ما قالته لجمهورها
3
أخبار لبنان
08:19
"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض
أخبار لبنان
08:19
"التقدمي" يوضح: كلام جنبلاط موجّه إلى لوبي في واشنطن لا إلى الوفد المفاوض
4
خبر عاجل
07:14
أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي
خبر عاجل
07:14
أدرعي: انذار عاجل الى سكان الصرفند وتفاحتا ومزرعة سيناي
5
خبر عاجل
01:10
يديعوت أحرونوت عن مصدر: المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان
خبر عاجل
01:10
يديعوت أحرونوت عن مصدر: المعلومات لدى إسرائيل أن الاتفاق بين واشنطن وطهران يشمل وقفا لإطلاق النار في لبنان
6
أخبار لبنان
06:48
سلام: رفض وقف إطلاق النار يعكس نفوذ إيران داخل حزب الله والقرار في لبنان بيد الدولة
أخبار لبنان
06:48
سلام: رفض وقف إطلاق النار يعكس نفوذ إيران داخل حزب الله والقرار في لبنان بيد الدولة
7
رياضة
15:11
الجذور اللبنانية تلمع في افتتاح المونديال... 3 وجوه مرتبطة بلبنان في الواجهة
رياضة
15:11
الجذور اللبنانية تلمع في افتتاح المونديال... 3 وجوه مرتبطة بلبنان في الواجهة
8
أخبار لبنان
07:33
السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى لبنان
أخبار لبنان
07:33
السفير فهد الدوسري يصل إلى بيروت لتسلّم مهامه سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More