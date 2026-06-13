"شعره أبيض لكنّه طفل"... اليوم العالمي للمهق يسلّط الضوء على معاناة المصابين بين التمييز والخرافات

يحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بالمهق لعام 2026 تحت شعار "فخور ببشرتي... احتفاءً بجميع ألوان البشرة"، في دعوة إلى مواجهة التمييز المرتبط بلون البشرة وتعزيز قيم المساواة والكرامة والشمول.



ويسلّط هذا الشعار الضوء على أشكال التمييز والوصم التي قد يتعرّض لها الأشخاص المصابون بالمهق في حياتهم اليومية، والتي تشمل السخرية والتنمر والإقصاء والأحكام المسبقة، ما يخلّف آثاراً نفسية واجتماعية قد تستمر لسنوات، لا سيما لدى الأطفال والشباب.



ويُعدّ المهق حالة وراثية نادرة وغير معدية تظهر منذ الولادة، وتنتج عن نقص أو غياب صبغة الميلانين في الجلد والشعر والعينين.