ماذا يحدث لجسمكم عند ابتلاع بذور البطيخ؟

لطالما ارتبطت بذور البطيخ بخرافة شائعة مفادها أنّ ابتلاعها قد يؤدي إلى نموّ ثمرة بطيخ داخل المعدة، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أنّ هذه الفكرة لا أساس علمياً لها، وأنّ بذور البطيخ آمنة للأكل وقد تحمل فوائد صحية غير متوقعة.

وبحسب اختصاصيي التغذية، تحتوي بذور البطيخ على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، من بينها البروتين والألياف والحديد والزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي عناصر تساهم في دعم صحة العظام والعضلات والجهاز المناعي.

كما تحتوي على دهون صحية ومركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في تعزيز صحة القلب وتقليل الالتهابات.

وأشار الخبراء إلى أنّ بذور البطيخ يمكن تناولها مباشرة، إلا أنّ تحميصها يمنحها نكهة أفضل وقواماً مقرمشاً يشبه المكسرات، ما يجعلها وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية.

ورغم فوائدها، ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناولها، إذ قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة منها إلى بعض الاضطرابات الهضمية مثل الانتفاخ أو الإمساك لدى بعض الأشخاص بسبب محتواها من الألياف.

ويؤكد المختصون أنّ بذور البطيخ ليست مجرد جزء يُرمى من الفاكهة، بل يمكن أن تشكل إضافة غذائية مفيدة عند تناولها باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.