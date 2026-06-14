تحذير لمستخدمي مونجارو… حرارة الصيف قد تُفقد الدواء فعاليته!

حذر صيدلي في هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) مستخدمي دواء إنقاص الوزن "مونجارو" من أنّ التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف قد يؤثر في فعالية الدواء إذا لم يُحفظ بالطريقة الصحيحة.

وأوضح أنّ أقلام "مونجارو" يجب حفظها في الثلاجة بدرجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية قبل الاستخدام، وألا تتجاوز درجة حرارة تخزينها 30 درجة مئوية بعد فتحها، مع تجنب تعريضها لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات الحارة.



ونصح الصيدلي بالتأكد من ضبط درجة حرارة الثلاجة بشكل مناسب، إذ إن ّ تجميد الدواء يجعله غير صالح للاستخدام حتى بعد إذابته.

كما أوصى باستخدام حافظات أو أكياس تبريد عند التنقل للحفاظ على درجة حرارة الدواء، وتجنب تركه داخل السيارة حتى لفترات قصيرة، نظرًا إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة داخل المركبات خلال موجات الحر.



وأكد أنّ مستخدمي "مونجارو" يُفضل أن يلتزموا بموعد الجرعة الأسبوعية المعتاد بدلًا من حمل الدواء معهم أثناء السفر متى أمكن، مشيرًا إلى أن تغيير وقت الجرعة خلال اليوم لا يؤثر في فعاليتها.

كما شدد على أهمية شرب كميات كافية من الماء خلال الطقس الحار لتقليل خطر الجفاف والتخفيف من بعض الآثار الجانبية المحتملة، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل الدوخة أو التشوش أو الضعف الشديد.