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دراسة: ساعة ونصف من تمارين القوة أسبوعيًا قد تطيل العمر
صحة وتغذية
2026-06-14 | 15:31
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دراسة: ساعة ونصف من تمارين القوة أسبوعيًا قد تطيل العمر
أشارت دراسة جديدة نشرتها "
فوكس نيوز
" إلى أنّ ممارسة تمارين المقاومة ورفع الأوزان لمدة تتراوح بين 90 و119 دقيقة أسبوعيًا قد ترتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة وتحسين الصحة العامة على المدى الطويل.
وفي التفاصيل، فقد شملت الدراسة أكثر من 147 ألف شخص بالغ في الولايات المتحدة، تمت متابعتهم عبر عدة دراسات صحية امتدت لما يصل إلى 30 عامًا.
ووجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين التزموا بهذا المعدل من تمارين القوة سجلوا انخفاضًا بنسبة 13 في المئة في خطر الوفاة لأي سبب، و19 في المئة في خطر الوفاة بأمراض القلب، و27 في المئة في خطر الوفاة المرتبطة بالأمراض العصبية.
كما أظهرت النتائج أن ممارسة تمارين القوة لمدة تتراوح بين 30 و59 دقيقة أسبوعيًا ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 12 في المئة.
وأوضحت الدراسة أنّ الفوائد استمرت حتى بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل العمر والتدخين والنظام الغذائي واستهلاك الكحول والنشاط البدني الهوائي. ومع ذلك، لم تظهر ممارسة أكثر من 120 دقيقة أسبوعيًا من تمارين المقاومة فوائد إضافية واضحة فيما يتعلق بخطر الوفاة الإجمالي.
وأشار الباحثون إلى أنّ أفضل النتائج سُجلت لدى الأشخاص الذين جمعوا بين تمارين القوة والنشاط الهوائي، مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات.
ومع ذلك، شددوا على أنّ الدراسة تُظهر وجود ارتباط بين تمارين المقاومة وطول العمر، ولا تثبت بشكل قاطع أن هذه التمارين هي السبب المباشر وراء انخفاض معدلات الوفاة.
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