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قبل أن ترموها... حيل بسيطة تعيد الحياة إلى الخضار والفاكهة الذابلة

صحة وتغذية
2026-06-17 | 08:35
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قبل أن ترموها... حيل بسيطة تعيد الحياة إلى الخضار والفاكهة الذابلة
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قبل أن ترموها... حيل بسيطة تعيد الحياة إلى الخضار والفاكهة الذابلة

كثيراً ما ينسى الناس الخضار والفواكه في الثلاجة لفترات طويلة، ليكتشفوا لاحقاً أنها فقدت نضارتها وقوامها الجذاب، فيلجأون إلى التخلص منها. إلا أن خبراء يؤكدون أن بعض الخطوات البسيطة قد تساعد على استعادة حيويتها وإطالة مدة حفظها.

وتوصي وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأميركية باتباع تقنية تُعرف بـ"السلق السريع"، والتي تقوم على تعريض بعض أنواع الخضار للبخار أو الماء الساخن لفترة قصيرة، ثم نقلها مباشرة إلى ماء مثلج قبل تبريدها، ما يساعد على الحفاظ على لونها الزاهي وقوامها الجيد.

وفي ما يتعلق بالتخزين، يشدد الموقع الرسمي للحكومة الكندية على تجنب غسل الخضار والفواكه قبل وضعها في الثلاجة، لأن الرطوبة الزائدة قد تسرّع تلفها. ويُنصح بغسلها فقط قبل الاستهلاك أو التجميد، مع الامتناع عن استخدام الصابون أو المنظفات الكيميائية.

وتُحفظ بعض الأصناف بشكل أفضل في درجة حرارة الغرفة، مثل الموز والأناناس والبطاطس والبطاطا الحلوة والبصل والثوم، على أن تُوضع في مكان جاف وجيد التهوية. كما يُفضّل حفظ الريحان بعيداً عن البرودة الشديدة للحفاظ على أوراقه.

أما الفواكه التي يُنصح بتركها خارج الثلاجة حتى تنضج بالكامل قبل تبريدها، فتشمل الأفوكادو والطماطم والكيوي والكمثرى والخوخ والبرقوق والبابايا والشمام والمانغو والقرع الشتوي.

وعند استخدام الثلاجة، يُستحسن فصل الخضار عن الفواكه، عبر وضع الخضار في الأدراج المخصصة للرطوبة العالية، والفواكه في أدراج الرطوبة المنخفضة.

ومن الخضروات التي تحتاج إلى التبريد: البازلاء، والذرة، والكرفس، والبروكلي، والفلفل، والملفوف، والباذنجان، والقرنبيط، والخيار، والخضروات الورقية، والبصل الأخضر.

ولتحسين ظروف التخزين، يُنصح بوضع الفطر في أكياس ورقية، وحفظ الهليون بشكل عمودي مع كمية قليلة من الماء، وإزالة الأوراق الخضراء من الجزر والفجل والشمندر قبل تبريدها.

أما الفواكه التي يُفضّل تبريدها فتشمل العنب والمشمش والنكتارين والتفاح، في حين يُنصح بحفظ التوت والفراولة في عبوات جيدة التهوية للتخلص من الرطوبة الزائدة. كما يمكن حفظ الحمضيات في المطبخ أو تبريدها لإطالة مدة صلاحيتها.

وفي ما يخص التجميد، يمكن الاحتفاظ بمعظم أنواع الفواكه والخضروات لمدة تصل إلى 12 شهراً. وتُجمّد بعض الفواكه، مثل التوت والموز والخوخ والكرز، مباشرةً، بينما تحتاج معظم الخضروات إلى السلق السريع قبل التجميد. أما الخضروات الغنية بالماء، مثل الخس والخيار، فلا تُعد مناسبة للتجميد لأنها تفقد قوامها بعد إذابتها.

المصدر
 

صحة وتغذية

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والفاكهة

الذابلة

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