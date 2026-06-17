الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبل أن ترموها... حيل بسيطة تعيد الحياة إلى الخضار والفاكهة الذابلة
صحة وتغذية
2026-06-17 | 08:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
قبل أن ترموها... حيل بسيطة تعيد الحياة إلى الخضار والفاكهة الذابلة
كثيراً ما ينسى الناس الخضار والفواكه في الثلاجة لفترات طويلة، ليكتشفوا لاحقاً أنها فقدت نضارتها وقوامها الجذاب، فيلجأون إلى التخلص منها. إلا أن خبراء يؤكدون أن بعض الخطوات البسيطة قد تساعد على استعادة حيويتها وإطالة مدة حفظها.
وتوصي وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأميركية باتباع تقنية تُعرف بـ"السلق السريع"، والتي تقوم على تعريض بعض أنواع الخضار للبخار أو الماء الساخن لفترة قصيرة، ثم نقلها مباشرة إلى ماء مثلج قبل تبريدها، ما يساعد على الحفاظ على لونها الزاهي وقوامها الجيد.
وفي ما يتعلق بالتخزين، يشدد الموقع الرسمي للحكومة الكندية على تجنب غسل الخضار والفواكه قبل وضعها في الثلاجة، لأن الرطوبة الزائدة قد تسرّع تلفها. ويُنصح بغسلها فقط قبل الاستهلاك أو التجميد، مع الامتناع عن استخدام الصابون أو المنظفات الكيميائية.
وتُحفظ بعض الأصناف بشكل أفضل في درجة حرارة الغرفة، مثل الموز والأناناس والبطاطس والبطاطا الحلوة والبصل والثوم، على أن تُوضع في مكان جاف وجيد التهوية. كما يُفضّل حفظ الريحان بعيداً عن البرودة الشديدة للحفاظ على أوراقه.
أما الفواكه التي يُنصح بتركها خارج الثلاجة حتى تنضج بالكامل قبل تبريدها، فتشمل الأفوكادو والطماطم والكيوي والكمثرى والخوخ والبرقوق والبابايا والشمام والمانغو والقرع الشتوي.
وعند استخدام الثلاجة، يُستحسن فصل الخضار عن الفواكه، عبر وضع الخضار في الأدراج المخصصة للرطوبة العالية، والفواكه في أدراج الرطوبة المنخفضة.
ومن الخضروات التي تحتاج إلى التبريد: البازلاء، والذرة، والكرفس، والبروكلي، والفلفل، والملفوف، والباذنجان، والقرنبيط، والخيار، والخضروات الورقية، والبصل الأخضر.
ولتحسين ظروف التخزين، يُنصح بوضع الفطر في أكياس ورقية، وحفظ الهليون بشكل عمودي مع كمية قليلة من الماء، وإزالة الأوراق الخضراء من الجزر والفجل والشمندر قبل تبريدها.
أما الفواكه التي يُفضّل تبريدها فتشمل العنب والمشمش والنكتارين والتفاح، في حين يُنصح بحفظ التوت والفراولة في عبوات جيدة التهوية للتخلص من الرطوبة الزائدة. كما يمكن حفظ الحمضيات في المطبخ أو تبريدها لإطالة مدة صلاحيتها.
وفي ما يخص التجميد، يمكن الاحتفاظ بمعظم أنواع الفواكه والخضروات لمدة تصل إلى 12 شهراً. وتُجمّد بعض الفواكه، مثل التوت والموز والخوخ والكرز، مباشرةً، بينما تحتاج معظم الخضروات إلى السلق السريع قبل التجميد. أما الخضروات الغنية بالماء، مثل الخس والخيار، فلا تُعد مناسبة للتجميد لأنها تفقد قوامها بعد إذابتها.
المصدر
صحة وتغذية
ترموها...
بسيطة
الحياة
الخضار
والفاكهة
الذابلة
ما هي درجة الحرارة المثالية لنوم عميق؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-05-25
معالجة مشاهير تكشف سر الشهرة والنجاح: عادات بسيطة تغيّر حياتك بالكامل
فنّ
2026-05-25
معالجة مشاهير تكشف سر الشهرة والنجاح: عادات بسيطة تغيّر حياتك بالكامل
0
خبر عاجل
2026-06-02
دبابة إسرائيلية تقصف من البياضة بلدة بيوت السياد وتحليق للمسيرات في الاجواء ومروحيات ترمي قنابل في بحر رأس الناقورة
خبر عاجل
2026-06-02
دبابة إسرائيلية تقصف من البياضة بلدة بيوت السياد وتحليق للمسيرات في الاجواء ومروحيات ترمي قنابل في بحر رأس الناقورة
0
منوعات
2026-05-31
كنز مخبأ في هاتفك القديم... ثروة من الذهب قد ترميها من دون أن تدري
منوعات
2026-05-31
كنز مخبأ في هاتفك القديم... ثروة من الذهب قد ترميها من دون أن تدري
0
أخبار دولية
2026-04-02
اعتراض صاروخ قرب كيزاد بأبوظبي ووقوع أضرار بسيطة
أخبار دولية
2026-04-02
اعتراض صاروخ قرب كيزاد بأبوظبي ووقوع أضرار بسيطة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2026-06-15
ما هي درجة الحرارة المثالية لنوم عميق؟
صحة وتغذية
2026-06-15
ما هي درجة الحرارة المثالية لنوم عميق؟
0
صحة وتغذية
2026-06-15
الأفوكادو في مواجهة السكري... دراسة تختبر تأثيره على مستويات السكر
صحة وتغذية
2026-06-15
الأفوكادو في مواجهة السكري... دراسة تختبر تأثيره على مستويات السكر
0
صحة وتغذية
2026-06-14
دراسة: ساعة ونصف من تمارين القوة أسبوعيًا قد تطيل العمر
صحة وتغذية
2026-06-14
دراسة: ساعة ونصف من تمارين القوة أسبوعيًا قد تطيل العمر
0
صحة وتغذية
2026-06-14
تحذير لمستخدمي مونجارو… حرارة الصيف قد تُفقد الدواء فعاليته!
صحة وتغذية
2026-06-14
تحذير لمستخدمي مونجارو… حرارة الصيف قد تُفقد الدواء فعاليته!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:40
مريض بحاجة إلى أربع وحدات دم من فئة O- في مستشفى رزق... للتبرع الاتصال على الرقم 03063446
آخر الأخبار
08:40
مريض بحاجة إلى أربع وحدات دم من فئة O- في مستشفى رزق... للتبرع الاتصال على الرقم 03063446
0
أخبار لبنان
2026-04-07
مجهولون أحرقوا مستوصف المحمرة في عكار... والنيران التهمت سيارات الإسعاف!
أخبار لبنان
2026-04-07
مجهولون أحرقوا مستوصف المحمرة في عكار... والنيران التهمت سيارات الإسعاف!
0
أمن وقضاء
2026-05-10
انذار اسرائيلي الى سكان دير الزهراني وجرجوع وسجد
أمن وقضاء
2026-05-10
انذار اسرائيلي الى سكان دير الزهراني وجرجوع وسجد
0
أخبار لبنان
2026-05-01
أدرعي: ضبط أسلحة لحزب الله خلال مداهمة في رشاف
أخبار لبنان
2026-05-01
أدرعي: ضبط أسلحة لحزب الله خلال مداهمة في رشاف
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
0
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
0
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
0
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
0
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
2
خبر عاجل
12:05
مصدر دبلوماسي للـLBCI: الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع... واتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
خبر عاجل
12:05
مصدر دبلوماسي للـLBCI: الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع... واتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
3
خبر عاجل
11:39
السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق
خبر عاجل
11:39
السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق
4
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
5
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
6
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
7
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
8
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More