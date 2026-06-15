ما هي درجة الحرارة المثالية لنوم عميق؟

يغفل الكثيرون عن عامل حاسم يحدّد جودة لَيلَتهم بعد يوم عمل شاقّ، وهو حرارة الغرفة.



وفقاً لتقرير نشرته مجلّة "فوغ" العالمية، تُصنّف درجة حرارة المحيط كأحد أهمّ العوامل المؤثّرة بشكل مباشر على عمق النوم واستمراريّته.



وفي هذا السياق، أكّدت باحثة النوم كريستين بلوم، أنّ السرير يحتاج إلى بيئة باردة نسبياً، نظراً لأنّ درجة حرارة الجسم تنخفض تلقائياً مع حلول المساء.



وأوضحت بلوم أنّ الأجواء الباردة تُعفي الجسم من بذل طاقة إضافية للتخلّص من حرارته الداخلية، مشدّدةً على ضرورة أن تكون الغرفة دائماً أقلّ حرارةً من درجة جسم الإنسان.



وحسب بيانات صادرة عن "كليفلاند كلينك"، فإنّ النطاق الحراريّ المثالي لغرفة النوم يتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.



ورغم نصائح التبريد، كشفت الباحثة عن استثناء هامّ يتعلّق بآليّة عمل الجسد، إذ إنّ عمليّة تصريف الحرارة تتمّ بشكل أساسي عبر شبكة الأوعية الدموية الدقيقة في اليدين والقدمين.



ومع توسّع هذه الأوعية مساءً لتسهيل خروج الحرارة، فإنّ برودة القدمين الزائدة تعيق هذه العملية كلّيّاً، ممّا يبقي الجسم في حالة نشاط ويمنعه من الدخول في مرحلة الاسترخاء.



هذا التناقض يفسّر أيضاً صعوبة النوم في الغرف التي تقلّ حرارتها عن 16 درجة مئوية، حيث يقع الجسم تحت ضغط ومقاومة مستمرة للحفاظ على دفئه الداخلي.



وأشارت الدراسة إلى أنّ جودة النوم لا تتوقّف عند اختيار المرتبة المريحة فحسب، بل تمتدّ إلى نوعيّة الأغطية.



وتنصح بلوم بالاعتماد على أغطية سرير تتناسب أوزانها وخاماتها مع فصول السنة، باعتبارها أداة عزل حيوية تساعد الجسم في تنظيم حرارته ذاتيّاً طوال الليل.