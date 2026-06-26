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إلى محبي المشروبات الغازية... ماذا يحدث لجسمكم عند شربها يومياً؟

صحة وتغذية
2026-06-26 | 12:43
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إلى محبي المشروبات الغازية... ماذا يحدث لجسمكم عند شربها يومياً؟
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إلى محبي المشروبات الغازية... ماذا يحدث لجسمكم عند شربها يومياً؟

حذّر خبراء تغذية من أن الاعتياد على شرب المشروبات الغازية يومياً قد يترك آثاراً سلبية على الصحة، تبدأ بزيادة الوزن واضطراب مستويات السكر في الدم، وقد تمتد إلى الإصابة بأمراض مزمنة مع مرور الوقت.

وأوضح اختصاصيو التغذية أن المشروبات الغازية تحتوي عادةً على كميات مرتفعة من السكر المضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، يتبعه إفراز كميات كبيرة من الإنسولين، وهو ما قد يساهم مع الوقت في تطور مقاومة الإنسولين وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأيض والسكري من النوع الثاني.

وأضاف الخبراء أن الاستهلاك اليومي للمشروبات الغازية يرتبط أيضاً بزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تسوس الأسنان وتآكل ميناها نتيجة احتوائها على نسب عالية من السكر والأحماض.

وأشار التقرير إلى أن الكافيين الموجود في بعض أنواع المشروبات الغازية قد يمنح شعوراً مؤقتاً باليقظة، إلا أن فوائده لا تعوّض الأضرار الصحية المرتبطة بالإفراط في تناول هذه المشروبات، لافتاً إلى أن مصادر أخرى للكافيين، مثل القهوة أو الشاي غير المحلّى، تُعد خيارات أكثر فائدة.

وينصح اختصاصيو التغذية باستبدال المشروبات الغازية بالماء أو المياه الفوارة غير المحلاة أو العصائر الطبيعية بنسبة 100% ومن دون سكر مضاف، للمساعدة في الحفاظ على صحة الجسم والحد من مخاطر الأمراض المزمنة.

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