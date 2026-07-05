الخبز الأبيض: هل هو حقاً "سمّ قاتل"؟

يُعَدّ تاريخ التغذية حافلاً بالتصنيفات الموقّتة لبعض الأطعمة كـ"أعداء للصحّة"، حيث شُنّت الحرب سابقًا على الدهون والزبدة لصالح منتجات قليلة الدسم غنيّة بالسكر، ثم حُوِّل البيض والكوليسترول إلى رمزٍ للخطر، وتلتها الكربوهيدرات.



أمّا اليوم، فيتصدّر الخبز الأبيض قائمة الاتّهام على منصات التواصل الاجتماعي بمصطلحات مرعبة مثل "السم" أو "الغراء الذي يلتصق بالأمعاء".



ويميل الإنسان سيكولوجيًا إلى اختزال المشاكل المعقّدة في سببٍ واحدٍ يمنحه يقينًا زائفًا وسهلًا، وتستغلّ منصّات التواصل هذا الخوف بتقديم شعارات حاسمة مثل "امنع الخبز".

بينما يتحدّث العلم بلغة الاحتمالات والتوازن، مؤكّدًا أنّ الأمراض المزمنة كالسمنة والسكري لا تسبّبها مادة واحدة، بل هي نتاج تفاعل معقّد بين الجينات، الهرمونات، النوم، التوتّر، والنشاط البدني.



وبالرغم من أنّ الخبز الكامل هو خيار أفضل وأكثر فائدة لمعظم الناس لأنه يحتفظ بالنخالة والجنين اللذين يوفران الألياف والفيتامينات، لكنّ المفارقة تكمن في اعتبار البعض الخبز الأبيض سامّاً، فالأفضلية لا تعني أنّ الخيار الآخر ضار بالضرورة.



عند النظر إلى الأدلة العلمية، يتبيّن أنّ الدراسات التي تربط الحبوب الكاملة بالصحة هي دراسات رصدية تبيّن الارتباط ولا تثبت السببية، فمستهلكو الحبوب الكاملة يميلون أساسًا إلى اتّباع نمط حياة صحي بالكامل من رياضة وتغذية متوازنة.



أمّا بالنسبة للادّعاء الشائع بأنّ الخبز الأبيض يتحوّل إلى سكّر، فهذه حقيقة طبيعية تنطبق أيضًا على الأرز، الشوفان، والفاكهة لأن الجلوكوز هو وقود الجسم الأساسي.



فتأثير الطعام يقتضي على الكمية ومكونات الوجبة كاملة، ما يعني أنّ فناول الخبز مع البروتين والألياف كالبيض والخضروات يغيّر تمامًا من استجابة الجسم ومستوى السكر مقارنةً بتناوله منفردًا أو مع السكريات.



كذلك تفتقر خرافة أنّ الخبز يتحوّل إلى غراء يلتصق بالأمعاء إلى أي مستند تشريحي أو كيميائي، فالخبز يخضع لعملية هضم طبيعية بالكامل بواسطة الأحماض والإنزيمات كأي طعام آخر.



والمفارقة الأكبر أنّ هناك حالات طبية محددة، مثل داء كرون، التهاب القولون التقرحي، أو ما بعد الجراحات، يوصي فيها الأطباء بالخبز الأبيض تحديدًا لأنه قليل الألياف، وأسهل هضمًا، ولا يسبب تهيجًا للأمعاء المضطربة.



إذاً، لا يوجد طعام يمكن تصنيفه بالجيّد أو السيّء بحتاً، فتقييم الصحة يعتمد على النمط الغذائي الشامل وأسلوب الحياة، وليس على لون شريحة الخبز.



الخطر الحقيقي لا يكمن في الخبز الأبيض، بل بالخوف، والشعارات، والمبالغات الرقمية. لذا فالحلّ يكون بالتفكير العقلانيّ والعلميّ القائم على الأدلّة.