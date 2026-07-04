ليست كما تظن... خبراء يكشفون حقائق صادمة ويفندون أشهر الخرافات عن الهرمونات

تؤدي الهرمونات دوراً أساسياً في تنظيم وظائف الجسم لدى الرجال والنساء على حد سواء، إلا أن كثيراً من المفاهيم الشائعة عنها لا تستند إلى أدلة علمية، وفقاً لخبراء في طب الغدد الصماء.ويؤكد المختصون أن هرمونات البلوغ لا تبدأ بالظهور خلال مرحلة المراهقة فحسب، بل تكون نشطة منذ الحياة الجنينية، وتستمر فيما يُعرف بـ"البلوغ المصغر" خلال الأشهر الأولى بعد الولادة، وهي مرحلة مهمة في تطور الجهاز التناسلي.ويشير الخبراء إلى أن الهرمونات ليست قضية تخص النساء وحدهن، إذ يمتلك الرجال والنساء الهرمونات نفسها، لكن بنسب مختلفة. كما أن هرمون التستوستيرون لا يؤدي بالضرورة إلى السلوك العدواني عند استخدامه تحت إشراف طبي لعلاج نقصه، في حين قد يسبب تناوله بجرعات مرتفعة ومن دون إشراف طبي، كما يحدث مع بعض منشطات بناء العضلات، تغيرات سلوكية وزيادة في العدوانية.كما يدحض الأطباء الاعتقاد بأن هرمون الكورتيزول هو "هرمون سيئ"، موضحين أنه يؤدي دوراً مهماً في مساعدة الجسم على التعامل مع الضغوط قصيرة الأمد، من خلال تعزيز التركيز والانتباه. إلا أن استمرار ارتفاع مستوياته بسبب التوتر المزمن قد ينعكس سلباً على الصحة.ولهذا، ينصح المختصون بالحد من التوتر عبر الحصول على قسط كافٍ من النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، بدلاً من الاعتماد على منتجات أو مكملات تدّعي "إعادة توازن الهرمونات" من دون وجود أدلة علمية تثبت فعاليتها.ويؤكد الخبراء أيضاً أن تجربة الأم مع انقطاع الطمث لا تعني بالضرورة أن ابنتها ستواجه الأعراض نفسها، كما أن زيادة الوزن في مرحلة الطفولة قد ترتبط ببلوغ مبكر.ويشدد المختصون على أن مستويات الهرمونات في الجسم تُنظم بدقة عبر آليات بيولوجية معقدة، وأن مفهوم "موازنة الهرمونات" الذي تروّج له بعض المكملات الغذائية لا يستند إلى أدلة علمية قوية.